 Štvrtok 5.3.2026
 Meniny má Fridrich
 24hod.sk    Z domova

05. marca 2026

Piaty repatriačný let z Ománu sa momentálne neuskutoční, ministerstvo odporúča občanom využiť alternatívu


Na štvrtok plánovaný piaty repatriačný let Slovenskej republiky z Maskatu v Ománe, ktorý mal prepraviť ďalších slovenských občanov, sa neuskutoční. Dôvodom je obmedzená ...



69a81b9c4ffc64771904401 676x451 5.3.2026 (SITA.sk) - Na štvrtok plánovaný piaty repatriačný let Slovenskej republiky z Maskatu v Ománe, ktorý mal prepraviť ďalších slovenských občanov, sa neuskutoční. Dôvodom je obmedzená kapacita odbavovania lietadiel na letisku v Maskate.


Ománska strana vo štvrtok ráno až do odvolania zrušila prijímanie nových lietadiel a výrazne obmedzila počet povolených letov. Podľa dostupných informácií je situácia spôsobená meškajúcimi letmi a lietadlami čakajúcimi na cestujúcich, ktorí uviazli na hraniciach medzi Ománom a Spojenými arabskými emirátmi, kde vznikli niekoľkohodinové kolóny.

Komerčný let ako alternatíva


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí aktívne komunikuje s príslušnými orgánmi s cieľom čo najskôr získať povolenie ománskej strany na pristátie a odbavenie lietadla. Občania SR, ktorí mali byť repatriovaní týmto letom, už boli informovaní o vzniknutej situácii a v prípade získania povolenia budú okamžite kontaktovaní. Ministerstvo zároveň odporúča tým, ktorí majú možnosť využiť komerčný let, aby zvážili túto alternatívu.

Slovenská republika naďalej intenzívne pracuje na organizácii ďalších deviatich repatriačných letov, ktoré sú v štádiu prípravy z hľadiska obsadenia a zabezpečovania potrebných diplomatických povolení.

Evakuácie uskutočňujú najmä cez Omán a Jordánsko


Realizáciu letov výrazne ovplyvňuje aktuálna bezpečnostná situácia a kapacita tranzitných krajín – momentálne sa evakuácie uskutočňujú najmä cez Omán a Jordánsko s následným preletom cez Egypt. Ide o koridory, ktoré využíva viacero štátov, čo spôsobuje zvýšené administratívne aj logistické zaťaženie.

Pri plánovaní letov sa rezort zahraničia sústreďuje na krajiny v konfliktnej zóne, pričom prioritou zostávajú najzraniteľnejšie skupiny – matky s deťmi, maloleté osoby a osoby so zdravotnými problémami.




Doposiaľ ministerstvo spolu s rezortami obrany a vnútra zrealizovalo štyri repatriačné lety – tri z jordánskeho Ammánu a Akaby a jeden z Maskatu. Vďaka nim sa do bezpečia na Slovensko dostalo celkovo 164 občanov SR a 59 občanov ďalších národností, vrátane 12 zamestnancov delegácie Európskej únie v Jeruzaleme. Lety boli zaradené do mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany, ktorý umožňuje Slovensku refundáciu časti nákladov do výšky 75 %.

Medzinárodné operačné krízové centrum pracuje nepretržite 24 hodín denne a eviduje zvýšený počet registrácií Slovákov v regióne. Najviac registrovaných občanov sa nachádza v Spojených arabských emirátoch, Ománe, Katare a Jordánsku.

Ministerstvo opätovne vyzýva občanov SR, aby sa v prípade pobytu v zahraničí registrovali prostredníctvom systému dobrovoľnej registrácie na stránke i.mzv.sk/registracia alebo cez aplikáciu Svetobežka. V prípade núdze je k dispozícii nepretržitá linka Medzinárodného operačného krízového centra na číslach +421 2 5978 5978 a +421 906 075 978.




Zdroj: SITA.sk - Piaty repatriačný let z Ománu sa momentálne neuskutoční, ministerstvo odporúča občanom využiť alternatívu © SITA Všetky práva vyhradené.

