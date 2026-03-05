Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

05. marca 2026

Rekonštrukciu Múzea Ľudovíta Štúra v Modre financuje štát, práce začali koncom januára – VIDEO


Priestory Slovenského národného múzea - Múzea Ľudovíta Štúra v Modre komplexne rekonštruujú. Projekt obnovy tejto



snimka obrazovky 2026 03 05 132830 676x446 5.3.2026 (SITA.sk) - Priestory Slovenského národného múzea – Múzea Ľudovíta Štúra v Modre komplexne rekonštruujú. Projekt obnovy tejto národnej kultúrnej pamiatky predstavila ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) spolu s generálnou riaditeľkou Slovenského národného múzea (SNM) Vieroslavou Bernátovou.

Komplexná obnova


Ako informovala riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková, šéfka rezortu kultúry predstavila projekt komplexnej obnovy múzea v sume 3,8 milióna eur.

Rekonštrukcia je financovaná zo štátneho rozpočtu. „Objekt bol odovzdaný zhotoviteľovi a stavebné práce sa začali koncom januára,” uviedla Demková s tým, že predpokladaná dĺžka realizácie prác je 12 mesiacov, ukončenie rekonštrukcie je teda plánované na január budúceho roka.

„Cieľom projektu je obnova pamiatky spojená s moderným funkčným rozšírením, tak, aby múzeum bolo dôstojné, bezpečné, bezbariérové, celoročne využiteľné a programovo silnejšie,” priblížila Demková.

Nová expozícia


Generálna riaditeľka SNM Bernátová predstavila aj koncepciu novej expozície po ukončení rekonštrukcie. Ako uviedla, návštevník si bude môcť vybrať, či prišiel bádať, oboznámiť sa s históriou, alebo prišiel jednoducho stráviť v priestoroch čas. Ministerka Šimkovičová tiež zdôraznila historický aj osobný význam miesta.

„Ide o autentické miesto našej pamäti, pevne späté s jeho životom a odkazom...,“ povedala. Ako rodená Modranka rovnako vyzdvihla aj osobný rozmer obnovy tohto priestoru.



Múzeum vzniklo v roku 1965 ako špecializované literárne múzeum zamerané na dokumentáciu a prezentáciu života, činnosti a diela Ľudovíta Štúra a jeho generácie. Od 1. januára 2006 je múzeum súčasťou Slovenského národného múzea, čo potvrdzuje jeho celonárodný význam a dôležitosť pre kultúrne dedičstvo Slovenska,“ pripomenula Demková.


Zdroj: SITA.sk - Rekonštrukciu Múzea Ľudovíta Štúra v Modre financuje štát, práce začali koncom januára – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

