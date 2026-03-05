|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 5.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Fridrich
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. marca 2026
Rekonštrukciu Múzea Ľudovíta Štúra v Modre financuje štát, práce začali koncom januára – VIDEO
Priestory Slovenského národného múzea - Múzea Ľudovíta Štúra v Modre komplexne rekonštruujú. Projekt obnovy tejto
Zdieľať
5.3.2026 (SITA.sk) - Priestory Slovenského národného múzea – Múzea Ľudovíta Štúra v Modre komplexne rekonštruujú. Projekt obnovy tejto národnej kultúrnej pamiatky predstavila ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) spolu s generálnou riaditeľkou Slovenského národného múzea (SNM) Vieroslavou Bernátovou.
Ako informovala riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková, šéfka rezortu kultúry predstavila projekt komplexnej obnovy múzea v sume 3,8 milióna eur.
Rekonštrukcia je financovaná zo štátneho rozpočtu. „Objekt bol odovzdaný zhotoviteľovi a stavebné práce sa začali koncom januára,” uviedla Demková s tým, že predpokladaná dĺžka realizácie prác je 12 mesiacov, ukončenie rekonštrukcie je teda plánované na január budúceho roka.
„Cieľom projektu je obnova pamiatky spojená s moderným funkčným rozšírením, tak, aby múzeum bolo dôstojné, bezpečné, bezbariérové, celoročne využiteľné a programovo silnejšie,” priblížila Demková.
Generálna riaditeľka SNM Bernátová predstavila aj koncepciu novej expozície po ukončení rekonštrukcie. Ako uviedla, návštevník si bude môcť vybrať, či prišiel bádať, oboznámiť sa s históriou, alebo prišiel jednoducho stráviť v priestoroch čas. Ministerka Šimkovičová tiež zdôraznila historický aj osobný význam miesta.
„Ide o autentické miesto našej pamäti, pevne späté s jeho životom a odkazom...,“ povedala. Ako rodená Modranka rovnako vyzdvihla aj osobný rozmer obnovy tohto priestoru.
„Múzeum vzniklo v roku 1965 ako špecializované literárne múzeum zamerané na dokumentáciu a prezentáciu života, činnosti a diela Ľudovíta Štúra a jeho generácie. Od 1. januára 2006 je múzeum súčasťou Slovenského národného múzea, čo potvrdzuje jeho celonárodný význam a dôležitosť pre kultúrne dedičstvo Slovenska,“ pripomenula Demková.
Zdroj: SITA.sk - Rekonštrukciu Múzea Ľudovíta Štúra v Modre financuje štát, práce začali koncom januára – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Komplexná obnova
Ako informovala riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková, šéfka rezortu kultúry predstavila projekt komplexnej obnovy múzea v sume 3,8 milióna eur.
Rekonštrukcia je financovaná zo štátneho rozpočtu. „Objekt bol odovzdaný zhotoviteľovi a stavebné práce sa začali koncom januára,” uviedla Demková s tým, že predpokladaná dĺžka realizácie prác je 12 mesiacov, ukončenie rekonštrukcie je teda plánované na január budúceho roka.
„Cieľom projektu je obnova pamiatky spojená s moderným funkčným rozšírením, tak, aby múzeum bolo dôstojné, bezpečné, bezbariérové, celoročne využiteľné a programovo silnejšie,” priblížila Demková.
Nová expozícia
Generálna riaditeľka SNM Bernátová predstavila aj koncepciu novej expozície po ukončení rekonštrukcie. Ako uviedla, návštevník si bude môcť vybrať, či prišiel bádať, oboznámiť sa s históriou, alebo prišiel jednoducho stráviť v priestoroch čas. Ministerka Šimkovičová tiež zdôraznila historický aj osobný význam miesta.
„Ide o autentické miesto našej pamäti, pevne späté s jeho životom a odkazom...,“ povedala. Ako rodená Modranka rovnako vyzdvihla aj osobný rozmer obnovy tohto priestoru.
„Múzeum vzniklo v roku 1965 ako špecializované literárne múzeum zamerané na dokumentáciu a prezentáciu života, činnosti a diela Ľudovíta Štúra a jeho generácie. Od 1. januára 2006 je múzeum súčasťou Slovenského národného múzea, čo potvrdzuje jeho celonárodný význam a dôležitosť pre kultúrne dedičstvo Slovenska,“ pripomenula Demková.
Zdroj: SITA.sk - Rekonštrukciu Múzea Ľudovíta Štúra v Modre financuje štát, práce začali koncom januára – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Zelenskyj: Ropovod Družba môže byť opäť v prevádzke o mesiac a pol
Zelenskyj: Ropovod Družba môže byť opäť v prevádzke o mesiac a pol
<< predchádzajúci článok
Piaty repatriačný let z Ománu sa momentálne neuskutoční, ministerstvo odporúča občanom využiť alternatívu
Piaty repatriačný let z Ománu sa momentálne neuskutoční, ministerstvo odporúča občanom využiť alternatívu