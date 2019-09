Piesne J. Schelingera vychádzajú po 30 rokoch opäť na vinyle

Jiří Schelinger, archívna snímka. Foto: TASR/Magda Borodáčová Foto: TASR/Magda Borodáčová

Bratislava 25. septembra (TASR) - Piesne Jiřího Schelingera vychádzajú v reedícii opäť na vinyle. Hoci sa jeho život skončil veľmi predčasne, rozhodne platí, že ho žila jedna z najväčších českých speváckych legiend naplno. A tak je koncipovaný i Schelingerov album Holubí dům - Best Of, ktorý po prvý raz vyšiel v roku 1990 a teraz ho vydáva Supraphon v reedícii na LP. S remastrovaným zvukom, maximálne využitou stopážou vinylovej platne a s čiastočne zrekonštruovaným obalom, ktorého vonkajšia i vnútorná podoba stojí na fotografiách Otta Dlabolu. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Čahojová.„Pamätám si presne, ako sme sedeli v redakcii obalov v priestoroch povaly Supraphonu a dolaďovali sme posledné detaily obalu. Potom ktosi vstúpil dnu a oznámil nám, že prišiel príkaz zhora, že album nevyjde, pretože Jiří Schelinger bol označený ako zlý príklad pre mládež. V roku 1981 ešte vládol veľmi tuhý totalitný režim, keď bola kultúra riadená kultúrnym odborom ÚV KSČ. Album tak mohol nakoniec vyjsť až v roku 1990 a zaznamenal veľký komerčný úspech,” spomína na niekdajší márny boj so straníckym aparátom i oneskorené vydanie výberovky Schelingerov brat Milan, ktorý kompiláciu zostavil.Práve pád režimu, ktorý Schelingerov nezameniteľný 'chrapľák' označoval ako chorý hlas, napokon prispel k znovuoživeniu jeho odkazu. Štrnásť piesní namiešaných nie chronologicky, ale zato skúsene a poslucháčsky vďačne, mapuje Schelingerovu kariéru od hitu Holubí dům až po náznaky, kam by sa mohla jeho cesta uberať, teda projekt Zemětřesení.dodáva.Na výslednom albume môže poslucháč pozorovať Schelingerove nezameniteľné výkony, v prevažnej väčšine v sprievode skupiny F. R. Čecha, v ľahko komediálnych, bubble-gumových skladbách, ale i v na tú dobu značne hlučných rockových 'vypaľovačkách' i v nezabudnuteľných baladách.zamýšľa sa nad stále živým odkazom svojho brata Milan Schelinger a dopĺňa: