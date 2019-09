Video: Sima Martausová prichádza s titulnou piesňou k filmu Malá ríša - Zachovám si svoju tvár

Vytvorila preto pôsobivý text, v ktorom zvádza boj s vnútornými obavami o zachovanie si vlastnej tváre a opisuje súboj s krivdami, ktoré sa diali v minulosti a sú aktuálne dodnes. Autorom videoklipu k piesni je režisér filmu Malá ríša, Peter Magát.

Pozrite si videoklip k piesni Simy Martausovej - Zachovám si svoju tvár

(pre film Malá Ríša):

Ako Sima Martausová tvorila pieseň Zachovám si svoju tvár? “Po spoločnom stretnutí s tvorcami filmu a po pozretí si prvého zostrihu celého filmu, som mala v sebe ihneď emócie, ktoré som chcela vložiť do pesničky. Vo filme boli situácie, keď ľudia zapierali svoje vlastné ja, niekedy strácali aj svoje pravé tváre - kvôli strachu, kvôli prežitiu, kvôli lepšiemu životu... Aby bola pieseň autentická, nevychádzala som len z toho, čo som videla vo filme, ale predstavila som si aj svoj vlastný život a situácie, kedy som sa možno aj ja ocitla pred rozhodnutím - zachovať si alebo prispôsobiť svoju tvár.”

Sima ďalej vysvetľuje pozadie vzniku názvu skladby: “Pieseň sa volá ´Zachovám si svoju tvár´ pretože si myslím, že hoci to je niekedy ťažké a nie vždy sa nám to možno darí, vždy je dôležité vrátiť sa k sebe samému, stáť za sebou a zachovať si svoju tvár. Je to férové k sebe aj k ostatným. Vážim si, že tvorcovia filmu oslovili do spolupráce práve mňa. Páčia sa mi dobové filmy a páčia sa mi filmy, ktoré majú v sebe myšlienku.”

Hovorí producent Branislav Chlpík: “Okrem toho, že Sima je populárna a obľúbená u fanúšikov, má skvelé autorské texty a cit pre výber hodnotnej témy. Samotnú Simu náš film a jeho odkazy zaujali natoľko, že nám bez váhania ponúkla titulnú skladbu, ktorej inšpiráciou bol osud hlavnej ženskej postavy Evy.”

Film Malá ríša

Nová slovenská dobová dráma so svetovým hereckým obsadením. Mladá Eva pracuje v továrni arogantného zbohatlíka Bara, aby sa uživila, kým sa jej manžel vráti z vojny. Ten jedného dňa dezertuje a vracia sa domov s nádejou, že všetko bude tak, ako predtým. Do dediny však nečakane prichádza aj záhadná Cat, ktorá pozná jeho minulosť a pre vlastné prežitie je schopná urobiť skutočne všetko.