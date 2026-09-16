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 24hod.sk    Šport

16. septembra 2026

Sériu Skalice bez víťazstva si odniesol tréner Hudec. Kto ho nahradí?


Tagy: Niké liga 2026/2027

Roman Hudec v pozícii hlavného kormidelníka viedol MFK Skalica v 24 ligových zápasoch, zaznamenal v nich deväť víťazstiev, štyri remízy a jedenásť prehier. V najvyššej slovenskej futbalovej ...



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591620671_1334089542067174_6194664294747529751_n e1764620314580 676x321 16.9.2026 (SITA.sk) - Roman Hudec v pozícii hlavného kormidelníka viedol MFK Skalica v 24 ligových zápasoch, zaznamenal v nich deväť víťazstiev, štyri remízy a jedenásť prehier.


V najvyššej slovenskej futbalovej súťaži siahli k odvolaniu hlavného trénera v klube MFK Skalica. Na Záhorí skončil hlavný kouč Roman Hudec aj jeho asistent Pavol Farkaš a kondičný kouč Juraj Kéri.

"Hudec prevzal A-tím 1. decembra 2025 v náročnej situácii. Skalica sa po šestnástich kolách nachádzala na 11. mieste tabuľky so ziskom 12 bodov a za sebou mala sériu ôsmich ligových zápasov bez víťazstva. Pod jeho vedením sa však mužstvu v druhej polovici sezóny podarilo výsledkovo zdvihnúť a splniť hlavný cieľ – zachrániť Niké ligu bez účasti v baráži," uviedli Skaličania na svojom oficiálnom webe.

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Futbalisti Skalice napokon skončili v skupine o udržanie sa na 3. pozícii a v celkovom hodnotení na 9. priečke.

"V aktuálnej sezóne odohrala Skalica pod vedením realizačného tímu osem ligových stretnutí s bilanciou dve víťazstvá, dve remízy a štyri prehry, pričom získala osem bodov. V Slovnaft Cupe mužstvo zvládlo obe doterajšie vystúpenia a po víťazstvách nad Novým Mestom nad Váhom a Martinom postúpilo do ďalšieho kola," pokračovali Záhoráci.

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Hudec v pozícii hlavného kormidelníka viedol Skalicu v 24 ligových zápasoch, zaznamenal v nich deväť víťazstiev, štyri remízy a jedenásť prehier. Aktuálne v lige ťahá Skalica šnúru piatich zápasov bez víťazstva, získali v nich len bod.

"Romanovi Hudecovi, Pavlovi Farkašovi a Jurajovi Kérimu ďakujeme za odvedenú prácu, profesionálny prístup a pôsobenie v našom klube. Osobitne si vážime ich podiel na záchrane mužstva v uplynulej sezóne. Na ich ďalšej ceste im prajeme veľa úspechov v pracovnom aj osobnom živote," dodali Skaličania.

Účastník I. ligy zatiaľ neinformoval, kto prevezme taktovku nad A-tímom.


Zdroj: SITA.sk - Sériu Skalice bez víťazstva si odniesol tréner Hudec. Kto ho nahradí? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Niké liga 2026/2027
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