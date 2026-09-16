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16. septembra 2026
Sériu Skalice bez víťazstva si odniesol tréner Hudec. Kto ho nahradí?
Tagy: Niké liga 2026/2027
Roman Hudec v pozícii hlavného kormidelníka viedol MFK Skalica v 24 ligových zápasoch, zaznamenal v nich deväť víťazstiev, štyri remízy a jedenásť prehier. V najvyššej slovenskej futbalovej ...
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16.9.2026 (SITA.sk) - Roman Hudec v pozícii hlavného kormidelníka viedol MFK Skalica v 24 ligových zápasoch, zaznamenal v nich deväť víťazstiev, štyri remízy a jedenásť prehier.
V najvyššej slovenskej futbalovej súťaži siahli k odvolaniu hlavného trénera v klube MFK Skalica. Na Záhorí skončil hlavný kouč Roman Hudec aj jeho asistent Pavol Farkaš a kondičný kouč Juraj Kéri.
"Hudec prevzal A-tím 1. decembra 2025 v náročnej situácii. Skalica sa po šestnástich kolách nachádzala na 11. mieste tabuľky so ziskom 12 bodov a za sebou mala sériu ôsmich ligových zápasov bez víťazstva. Pod jeho vedením sa však mužstvu v druhej polovici sezóny podarilo výsledkovo zdvihnúť a splniť hlavný cieľ – zachrániť Niké ligu bez účasti v baráži," uviedli Skaličania na svojom oficiálnom webe.
Futbalisti Skalice napokon skončili v skupine o udržanie sa na 3. pozícii a v celkovom hodnotení na 9. priečke.
"V aktuálnej sezóne odohrala Skalica pod vedením realizačného tímu osem ligových stretnutí s bilanciou dve víťazstvá, dve remízy a štyri prehry, pričom získala osem bodov. V Slovnaft Cupe mužstvo zvládlo obe doterajšie vystúpenia a po víťazstvách nad Novým Mestom nad Váhom a Martinom postúpilo do ďalšieho kola," pokračovali Záhoráci.
Hudec v pozícii hlavného kormidelníka viedol Skalicu v 24 ligových zápasoch, zaznamenal v nich deväť víťazstiev, štyri remízy a jedenásť prehier. Aktuálne v lige ťahá Skalica šnúru piatich zápasov bez víťazstva, získali v nich len bod.
"Romanovi Hudecovi, Pavlovi Farkašovi a Jurajovi Kérimu ďakujeme za odvedenú prácu, profesionálny prístup a pôsobenie v našom klube. Osobitne si vážime ich podiel na záchrane mužstva v uplynulej sezóne. Na ich ďalšej ceste im prajeme veľa úspechov v pracovnom aj osobnom živote," dodali Skaličania.
Účastník I. ligy zatiaľ neinformoval, kto prevezme taktovku nad A-tímom.
Zdroj: SITA.sk - Sériu Skalice bez víťazstva si odniesol tréner Hudec. Kto ho nahradí? © SITA Všetky práva vyhradené.
V najvyššej slovenskej futbalovej súťaži siahli k odvolaniu hlavného trénera v klube MFK Skalica. Na Záhorí skončil hlavný kouč Roman Hudec aj jeho asistent Pavol Farkaš a kondičný kouč Juraj Kéri.
"Hudec prevzal A-tím 1. decembra 2025 v náročnej situácii. Skalica sa po šestnástich kolách nachádzala na 11. mieste tabuľky so ziskom 12 bodov a za sebou mala sériu ôsmich ligových zápasov bez víťazstva. Pod jeho vedením sa však mužstvu v druhej polovici sezóny podarilo výsledkovo zdvihnúť a splniť hlavný cieľ – zachrániť Niké ligu bez účasti v baráži," uviedli Skaličania na svojom oficiálnom webe.
Futbalisti Skalice napokon skončili v skupine o udržanie sa na 3. pozícii a v celkovom hodnotení na 9. priečke.
"V aktuálnej sezóne odohrala Skalica pod vedením realizačného tímu osem ligových stretnutí s bilanciou dve víťazstvá, dve remízy a štyri prehry, pričom získala osem bodov. V Slovnaft Cupe mužstvo zvládlo obe doterajšie vystúpenia a po víťazstvách nad Novým Mestom nad Váhom a Martinom postúpilo do ďalšieho kola," pokračovali Záhoráci.
Hudec v pozícii hlavného kormidelníka viedol Skalicu v 24 ligových zápasoch, zaznamenal v nich deväť víťazstiev, štyri remízy a jedenásť prehier. Aktuálne v lige ťahá Skalica šnúru piatich zápasov bez víťazstva, získali v nich len bod.
"Romanovi Hudecovi, Pavlovi Farkašovi a Jurajovi Kérimu ďakujeme za odvedenú prácu, profesionálny prístup a pôsobenie v našom klube. Osobitne si vážime ich podiel na záchrane mužstva v uplynulej sezóne. Na ich ďalšej ceste im prajeme veľa úspechov v pracovnom aj osobnom živote," dodali Skaličania.
Účastník I. ligy zatiaľ neinformoval, kto prevezme taktovku nad A-tímom.
Zdroj: SITA.sk - Sériu Skalice bez víťazstva si odniesol tréner Hudec. Kto ho nahradí? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Niké liga 2026/2027
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