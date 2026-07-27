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27. júla 2026
Z deviatej ligy až do Slovana. Neznámy Kianga zažiaril v debutovom zápase a pomohol rozobrať Bystricu
Kianga v 13. minúte presne nacentroval kapitánovi Kenanovi Bajričovi, ktorý otvoril skóre duelu. O 11 minút neskôr sa už presadil sám, keď skóroval strelou k vzdialenejšej žrdi. Aktuálny majster ...
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27.7.2026 (SITA.sk) - Kianga v 13. minúte presne nacentroval kapitánovi Kenanovi Bajričovi, ktorý otvoril skóre duelu. O 11 minút neskôr sa už presadil sám, keď skóroval strelou k vzdialenejšej žrdi.
Aktuálny majster Niké ligy ŠK Slovan Bratislava odštartoval novú sezónu pohodlným triumfom 4:0 na ihrisku nováčika z Banskej Bystrice.
Už do konca prvého polčasu viedli "belasí" rozdielom triedy, v druhom dejstve pridal presný zásah aj Mykola Kucharevyč. No hviezdou stretnutia bol niekto úplne iný.
Celé Slovensko ospevuje 24-ročného Angličana - menovite ide o Manasseho Kiangu. Debut v najvyššej súťaži v krajine pod Tatrami oslávil gólom a asistenciou.
Svoju kariéru podľa špecializovaného portálu Transfermarkt začínal v deviatej anglickej lige v klube Rossington Main. Odtiaľ koncom augusta 2025 prišiel do Lokomotívy Košice.
Vo februári tohto roka sa presunul do hlavného mesta na Slovensku, konkrétne do B-tímu Slovana. Tréner Yaya Touré mu dal šancu ukázať sa a Angličan sa mu za prejavenú dôveru poďakoval skvelým výkonom.
"Hral veľmi dobre. Som s ním spokojný. Trénoval pár dní. Chýbali nám hráči, debut mu vyšiel. Má správnu mentalitu, dobre sme si ho odskautovali," povedal kouč "belasých" pre VOYO.
Kianga v 13. minúte presne nacentroval kapitánovi Kenanovi Bajričovi, ktorý otvoril skóre duelu. O 11 minút neskôr sa už presadil sám, keď skóroval strelou k vzdialenejšej žrdi.
"Som nesmierne šťastný, že som vôbec dostal šancu nastúpiť v základnej zostave. Slovan je skvelý klub. Chcem sa poďakovať trénerovi aj spoluhráčom, ktorí ma medzi sebou privítali naozaj skvelo. Teší ma, že sme hneď na úvod vyhrali. Začať sezónu takýmto spôsobom je super," tešil sa po zápase Angličan a odchovanec Readingu.
Okrem toho dokázal hrať rovnako dobre na oboch koncoch ihriska - hoci jeho pozícia bola na pravom krídle. Len čas ukáže, či mu Touré dá šancu aj v dôležitejších zápasoch - napríklad v kvalifikácii Ligy majstrov.
"Celú letnú prípravu absolvoval s nami. Poctivých šesť týždňov. Chystal som si ho na prvé kolo druhej ligy proti Zlatým Moravciam. Vo štvrtok však prišiel asistent hlavného trénera Slovana," uviedol kormidelník Slovana B Erik Grendel o Kiangovi.
"Je to rýchlostno-silový typ útočníka. Má skvelé zakončenie aj dribling. Má potenciál na to, aby naskakoval pravidelne v lige a časom možno aj v európskych dueloch Slovana Je veľmi sebavedomý. Nie je to však iba o tom, či sa vám neroztrasú kolená. Bol pripravený na svoju šancu. Príkladne pracoval v príprave s rezervou. Bol nachystaný, dostal životnú príležitosť a chopil sa jej. Futbal ho odmenil, ale takto to chodí nielen v ňom," prezradil pre portál sportweb.sk.
Grendel sa zasmial, že jedno oko mu plače a druhé sa teší. "Som stotožnený s tým, že aj toto je moja úloha - pripravovať servis pre A-tím. Chalani z nášho kádra musia byť pripravení na šancu, ktorú dostal napríklad Manasse," dodal.
Zdroj: SITA.sk - Z deviatej ligy až do Slovana. Neznámy Kianga zažiaril v debutovom zápase a pomohol rozobrať Bystricu © SITA Všetky práva vyhradené.
Aktuálny majster Niké ligy ŠK Slovan Bratislava odštartoval novú sezónu pohodlným triumfom 4:0 na ihrisku nováčika z Banskej Bystrice.
Už do konca prvého polčasu viedli "belasí" rozdielom triedy, v druhom dejstve pridal presný zásah aj Mykola Kucharevyč. No hviezdou stretnutia bol niekto úplne iný.
Celé Slovensko ospevuje 24-ročného Angličana - menovite ide o Manasseho Kiangu. Debut v najvyššej súťaži v krajine pod Tatrami oslávil gólom a asistenciou.
Spokojný tréner
Svoju kariéru podľa špecializovaného portálu Transfermarkt začínal v deviatej anglickej lige v klube Rossington Main. Odtiaľ koncom augusta 2025 prišiel do Lokomotívy Košice.
Vo februári tohto roka sa presunul do hlavného mesta na Slovensku, konkrétne do B-tímu Slovana. Tréner Yaya Touré mu dal šancu ukázať sa a Angličan sa mu za prejavenú dôveru poďakoval skvelým výkonom.
"Hral veľmi dobre. Som s ním spokojný. Trénoval pár dní. Chýbali nám hráči, debut mu vyšiel. Má správnu mentalitu, dobre sme si ho odskautovali," povedal kouč "belasých" pre VOYO.
Dostane ďalšiu šancu?
Kianga v 13. minúte presne nacentroval kapitánovi Kenanovi Bajričovi, ktorý otvoril skóre duelu. O 11 minút neskôr sa už presadil sám, keď skóroval strelou k vzdialenejšej žrdi.
"Som nesmierne šťastný, že som vôbec dostal šancu nastúpiť v základnej zostave. Slovan je skvelý klub. Chcem sa poďakovať trénerovi aj spoluhráčom, ktorí ma medzi sebou privítali naozaj skvelo. Teší ma, že sme hneď na úvod vyhrali. Začať sezónu takýmto spôsobom je super," tešil sa po zápase Angličan a odchovanec Readingu.
Okrem toho dokázal hrať rovnako dobre na oboch koncoch ihriska - hoci jeho pozícia bola na pravom krídle. Len čas ukáže, či mu Touré dá šancu aj v dôležitejších zápasoch - napríklad v kvalifikácii Ligy majstrov.
Chopil sa príležitosti
"Celú letnú prípravu absolvoval s nami. Poctivých šesť týždňov. Chystal som si ho na prvé kolo druhej ligy proti Zlatým Moravciam. Vo štvrtok však prišiel asistent hlavného trénera Slovana," uviedol kormidelník Slovana B Erik Grendel o Kiangovi.
"Je to rýchlostno-silový typ útočníka. Má skvelé zakončenie aj dribling. Má potenciál na to, aby naskakoval pravidelne v lige a časom možno aj v európskych dueloch Slovana Je veľmi sebavedomý. Nie je to však iba o tom, či sa vám neroztrasú kolená. Bol pripravený na svoju šancu. Príkladne pracoval v príprave s rezervou. Bol nachystaný, dostal životnú príležitosť a chopil sa jej. Futbal ho odmenil, ale takto to chodí nielen v ňom," prezradil pre portál sportweb.sk.
Grendel sa zasmial, že jedno oko mu plače a druhé sa teší. "Som stotožnený s tým, že aj toto je moja úloha - pripravovať servis pre A-tím. Chalani z nášho kádra musia byť pripravení na šancu, ktorú dostal napríklad Manasse," dodal.
Zdroj: SITA.sk - Z deviatej ligy až do Slovana. Neznámy Kianga zažiaril v debutovom zápase a pomohol rozobrať Bystricu © SITA Všetky práva vyhradené.
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