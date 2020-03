Koronavírus stopol aj hokejovú Tipsport ligu, kluby rozhodli o predčasnom ukončení sezóny

Podobný krok urobili aj DEL a EBEL

11.3.2020 - Najvyššia slovenská hokejová súťaž v ročníku 2019/2020 nebude mať majstra. Zástupcovia klubov Tipsport ligy sa na stredajšom stretnutí vo Zvolene zhodli na tom, že najlepším riešením je aktuálny ročník predčasne ukončiť bez pridelenia titulu.

Aktuálne sú na základe nariadenia Ústredného krízového štábu SR zrušené všetky športové podujatia na Slovensku až do pondelka 23. marca. Dôvodom je prevencia pred šírením nového koronavírusu. Podobný krok ako na Slovensku zvolili v utorok aj iné hokejové súťaže – nemecká DEL aj nadnárodná liga EBEL.

„Nedá sa s tým nesúhlasiť. Všetci sme si boli vedomí, že sa to bude musieť ukončiť, takže nie je to žiadne prekvapenie. Prevláda akurát obrovské sklamanie, nakoľko sme si do play-off určite veľmi verili a dovolím si povedať, že sme mali najlepšie mužstvo v lige. Samozrejme, nebola iná cesta okolo a musíme sa s tým vyrovnať,“ povedal pre agentúru SITA športový manažér majstrovského HC ’05 iClinic Banská Bystrica Július Koval mladší.

Víťazom dlhodobej časti sa stali „barani“

Dvojtýždňová pauza vo vrcholiacej hokejovej sezóne je príliš veľký zásah, keďže neexistuje istota, že po uvedenom termíne sa bude hrať. Tipsport ligu prerušili tri kolá pred koncom nadstavby, po ktorej malo nasledovať play-off. Už istým víťazom dlhodobej časti boli hráči Banskej Bystrice.

Slovenská asociácia hráčov ľadového hokeja (SIHPA) v stredu vyzvala zástupcov klubov, aby sezóne predčasne neukončili.

Podľa SIHPA prerušenie ligy nedáva dôvod na jej ukončenie. „Takýto krok by bol zásadným zásahom do práv hráčov, nakoľko by hrozilo, že hráči nedostanú odmeny tak, ako sa s klubmi dohodli v hráčskych zmluvách,“ uvádza sa v stanovisku SIHPA.



>>> SPRÁVU AKTUALIZUJEME