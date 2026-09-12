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12. septembra 2026
Plamene zachvátili rodinný dom pri Dunajskej Strede. Škody vyčíslili na 300-tisíc eur, zranenia utrpela jedna osoba – FOTO
Po likvidácii požiaru miesto skontrolovali aj termokamerou. Pri požiari rodinného domu sa zranila jedna osoba. Informoval o tom
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12.9.2026 (SITA.sk) - Po likvidácii požiaru miesto skontrolovali aj termokamerou.
Pri požiari rodinného domu sa zranila jedna osoba. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti. Ako priblížil, k požiaru došlo v piatok 11. septembra krátko po 5:00. Rodinný dom začal horieť v časti Lesné Kračany v obci Kráľovičove Kračany v okrese Dunajská Streda. Na mieste zasahovali profesionálni hasiči z Dunajskej Stredy a Šamorína a pridali sa aj dobrovoľní hasiči z Kráľovičových Kračian, Gabčíkova a Veľkej Paky.
Pri požiari utrpela zranenia jedna osoba. Zároveň došlo k veľkým materiálnym škodám, ktoré vyčíslili na 300-tisíc eur. Okrem hasenia požiaru hasiči rozoberali aj konštrukciu strechy a ochladzovali okolité priestory. Po likvidácii požiaru miesto skontrolovali aj termokamerou. Presné príčiny požiaru sú predmetom vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Plamene zachvátili rodinný dom pri Dunajskej Strede. Škody vyčíslili na 300-tisíc eur, zranenia utrpela jedna osoba – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Pri požiari rodinného domu sa zranila jedna osoba. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti. Ako priblížil, k požiaru došlo v piatok 11. septembra krátko po 5:00. Rodinný dom začal horieť v časti Lesné Kračany v obci Kráľovičove Kračany v okrese Dunajská Streda. Na mieste zasahovali profesionálni hasiči z Dunajskej Stredy a Šamorína a pridali sa aj dobrovoľní hasiči z Kráľovičových Kračian, Gabčíkova a Veľkej Paky.
Pri požiari utrpela zranenia jedna osoba. Zároveň došlo k veľkým materiálnym škodám, ktoré vyčíslili na 300-tisíc eur. Okrem hasenia požiaru hasiči rozoberali aj konštrukciu strechy a ochladzovali okolité priestory. Po likvidácii požiaru miesto skontrolovali aj termokamerou. Presné príčiny požiaru sú predmetom vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Plamene zachvátili rodinný dom pri Dunajskej Strede. Škody vyčíslili na 300-tisíc eur, zranenia utrpela jedna osoba – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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