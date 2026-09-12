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12. septembra 2026

Plamene zachvátili rodinný dom pri Dunajskej Strede. Škody vyčíslili na 300-tisíc eur, zranenia utrpela jedna osoba – FOTO


Tagy: Dobrovoľní hasiči Hasiči Požiar domu

Po likvidácii požiaru miesto skontrolovali aj termokamerou. Pri požiari rodinného domu sa zranila jedna osoba. Informoval o tom



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808079902_1063566443105542_8801770771062058517_n png 676x507 12.9.2026 (SITA.sk) - Po likvidácii požiaru miesto skontrolovali aj termokamerou.


Pri požiari rodinného domu sa zranila jedna osoba. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti. Ako priblížil, k požiaru došlo v piatok 11. septembra krátko po 5:00. Rodinný dom začal horieť v časti Lesné Kračany v obci Kráľovičove Kračany v okrese Dunajská Streda. Na mieste zasahovali profesionálni hasiči z Dunajskej Stredy a Šamorína a pridali sa aj dobrovoľní hasiči z Kráľovičových Kračian, Gabčíkova a Veľkej Paky.

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Pri požiari utrpela zranenia jedna osoba. Zároveň došlo k veľkým materiálnym škodám, ktoré vyčíslili na 300-tisíc eur. Okrem hasenia požiaru hasiči rozoberali aj konštrukciu strechy a ochladzovali okolité priestory. Po likvidácii požiaru miesto skontrolovali aj termokamerou. Presné príčiny požiaru sú predmetom vyšetrovania.


Zdroj: SITA.sk - Plamene zachvátili rodinný dom pri Dunajskej Strede. Škody vyčíslili na 300-tisíc eur, zranenia utrpela jedna osoba – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dobrovoľní hasiči Hasiči Požiar domu
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