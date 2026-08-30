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30. augusta 2026
Vláda schválila novelu na ochranu detí. Zmeny majú pomôcť rodinám aj sociálnym pracovníkom
V novele rezort rieši aj personálne zabezpečenie orgánov určených na ochranu detí. Vláda schválil novelu zákona o sociálnej ochrane detí a
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30.8.2026 (SITA.sk) - V novele rezort rieši aj personálne zabezpečenie orgánov určených na ochranu detí.
Vláda schválil novelu zákona o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele z dielne ministerstva práce. Rezort ňou vytvára podmienky pre skvalitnenie a rozvoj opatrení, ktoré pomôžu predchádzať odňatiu dieťaťa zo starostlivosti rodičov.
Legislatíva zavádza konferenčné modely práce na orgánoch sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zlepšuje tiež podporu osamostatňovania sa mladých dospelých. V novele rezort rieši aj personálne zabezpečenie orgánov určených na ochranu detí. Novelu zákona vládny kabinet schválil na svojom stredajšom rokovaní.
„Návrh zákona obsahuje návrhy zamerané na podporu deinštitucionalizácie systému náhradnej starostlivosti, a tiež návrh na utvorenie podmienok pre postupné riešenie personálneho zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zavedením personálneho štandardu,“ priblížil rezort práce v dôvodovej správe. Pripravený bol v spolupráci so zástupcami orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ústredím práce, centrami pre deti a rodiny či organizáciami pre medzinárodnú ochranu detí.
Ministerstvo práce chce zákonom vytvoriť podmienky pre skvalitnenie a rozvoj opatrení, ktoré by pomohli predchádzať tomu, aby boli deti odňaté zo starostlivosti rodičov. Cieľom je tiež skvalitniť procesy sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti a opatrení na zabezpečenie výkonu rozhodnutí súdu v centrách pre deti a rodiny.
Rezort plánuje novelou zaviesť do bežnej praxe aj konferenčné modely práce s ohrozenými deťmi a rodinami. Ide o metódy prípadovej konferencie a rodinnej konferencie. Hoci sa tieto metódy u nás už používajú, zatiaľ nepatria k bežnej praxi a v legislatíve ešte nie sú jednoznačne zakotvené.
Ministerstvo sa v návrhu zameriava aj na zlepšenie podmienok vykonávania opatrení v centrách pre deti a rodiny. Opatrenia majú smerovať k zvýšeniu dostupnosti takzvaných dobrovoľných pobytov či rozšíreniu možností využívania ambulantných alebo terénnych opatrení.
Nová legislatíva má tiež vytvoriť lepšie podmienky pre osamostatňovanie sa mladých dospelých tak, aby sa na tento proces pripravovali už pred dovŕšením plnoletosti, naučili sa manažovať osobné financie či aby sa mohli dostať k bývaniu.
Novela zákona sa okrem iného zameriava aj na zlepšenie personálneho zabezpečenia orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Okrem toho, že ide o jednu z priorít v programovom vyhlásení vlády, rezort práce tak reaguje aj na obavy verejného ochrancu práv. Vo svojej správe totiž upozornil, že ide o menej atraktívnu profesiu, v ktorej je značná fluktuácia zamestnancov, čo podľa neho oslabuje možnosť získať stabilný a kvalitný personál.
Podľa údajov ministerstva práce orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately len v minulom roku riešili vyše 90-tisíc prípadov detí z vyše 52-tisíc rodín. Aktuálny počet pracovných miest, kde zamestnanci vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v štátnej službe je 843, ďalších 70 pracovníkov poskytuje poradenské a psychologické služby.
Rezort práce aktuálne zavádza národný projekt, v rámci ktorého testuje zavedenie takzvaného personálneho a profesijného štandardu. V rámci štúdii sa ukázalo, že reálne počty prípadov na jedného zamestnanca výrazne presahujú skutočne zvládnuteľnú hranicu počtu prípadov. Testovanie zároveň poukázalo aj na problémy v ukončovaní jednotlivých prípadov, situáciu sťažuje tiež chýbajúci informačný systém, ktorý by poskytoval relevantné údaje.
„Pre plné zavedenie personálneho štandardu v jednotlivých agendách sa navrhuje utvorenie dostatočného časového priestoru s predpokladom postupného dopĺňania štátnozamestnaneckých miest financovaných zo štátneho rozpočtu v niekoľkých etapách. Od účinnosti zákona 1. apríla 2027 do ukončenia implementácie (po predĺžení) Národného projektu Rozvoj výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately II bude tak, ako v súčasnosti výkon zabezpečovaný aj prostredníctvom Programu Slovensko. Po ukončení Národného projektu je naplánované postupné plnenie ustanoveného personálneho štandardu tak, aby boli do 1. januára 2030 utvorené podmienky pre plnenie ustanoveného personálneho štandardu orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“ uvádza sa v dôvodovej správe.
Zdroj: SITA.sk - Vláda schválila novelu na ochranu detí. Zmeny majú pomôcť rodinám aj sociálnym pracovníkom © SITA Všetky práva vyhradené.
Vláda schválil novelu zákona o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele z dielne ministerstva práce. Rezort ňou vytvára podmienky pre skvalitnenie a rozvoj opatrení, ktoré pomôžu predchádzať odňatiu dieťaťa zo starostlivosti rodičov.
Legislatíva zavádza konferenčné modely práce na orgánoch sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zlepšuje tiež podporu osamostatňovania sa mladých dospelých. V novele rezort rieši aj personálne zabezpečenie orgánov určených na ochranu detí. Novelu zákona vládny kabinet schválil na svojom stredajšom rokovaní.
„Návrh zákona obsahuje návrhy zamerané na podporu deinštitucionalizácie systému náhradnej starostlivosti, a tiež návrh na utvorenie podmienok pre postupné riešenie personálneho zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zavedením personálneho štandardu,“ priblížil rezort práce v dôvodovej správe. Pripravený bol v spolupráci so zástupcami orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ústredím práce, centrami pre deti a rodiny či organizáciami pre medzinárodnú ochranu detí.
Rozvoj opatrení
Ministerstvo práce chce zákonom vytvoriť podmienky pre skvalitnenie a rozvoj opatrení, ktoré by pomohli predchádzať tomu, aby boli deti odňaté zo starostlivosti rodičov. Cieľom je tiež skvalitniť procesy sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti a opatrení na zabezpečenie výkonu rozhodnutí súdu v centrách pre deti a rodiny.
Rezort plánuje novelou zaviesť do bežnej praxe aj konferenčné modely práce s ohrozenými deťmi a rodinami. Ide o metódy prípadovej konferencie a rodinnej konferencie. Hoci sa tieto metódy u nás už používajú, zatiaľ nepatria k bežnej praxi a v legislatíve ešte nie sú jednoznačne zakotvené.
Ministerstvo sa v návrhu zameriava aj na zlepšenie podmienok vykonávania opatrení v centrách pre deti a rodiny. Opatrenia majú smerovať k zvýšeniu dostupnosti takzvaných dobrovoľných pobytov či rozšíreniu možností využívania ambulantných alebo terénnych opatrení.
Nová legislatíva má tiež vytvoriť lepšie podmienky pre osamostatňovanie sa mladých dospelých tak, aby sa na tento proces pripravovali už pred dovŕšením plnoletosti, naučili sa manažovať osobné financie či aby sa mohli dostať k bývaniu.
Personálne zabezpečenie
Novela zákona sa okrem iného zameriava aj na zlepšenie personálneho zabezpečenia orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Okrem toho, že ide o jednu z priorít v programovom vyhlásení vlády, rezort práce tak reaguje aj na obavy verejného ochrancu práv. Vo svojej správe totiž upozornil, že ide o menej atraktívnu profesiu, v ktorej je značná fluktuácia zamestnancov, čo podľa neho oslabuje možnosť získať stabilný a kvalitný personál.
Podľa údajov ministerstva práce orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately len v minulom roku riešili vyše 90-tisíc prípadov detí z vyše 52-tisíc rodín. Aktuálny počet pracovných miest, kde zamestnanci vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v štátnej službe je 843, ďalších 70 pracovníkov poskytuje poradenské a psychologické služby.
Chýbajúci informačný systém
Rezort práce aktuálne zavádza národný projekt, v rámci ktorého testuje zavedenie takzvaného personálneho a profesijného štandardu. V rámci štúdii sa ukázalo, že reálne počty prípadov na jedného zamestnanca výrazne presahujú skutočne zvládnuteľnú hranicu počtu prípadov. Testovanie zároveň poukázalo aj na problémy v ukončovaní jednotlivých prípadov, situáciu sťažuje tiež chýbajúci informačný systém, ktorý by poskytoval relevantné údaje.
„Pre plné zavedenie personálneho štandardu v jednotlivých agendách sa navrhuje utvorenie dostatočného časového priestoru s predpokladom postupného dopĺňania štátnozamestnaneckých miest financovaných zo štátneho rozpočtu v niekoľkých etapách. Od účinnosti zákona 1. apríla 2027 do ukončenia implementácie (po predĺžení) Národného projektu Rozvoj výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately II bude tak, ako v súčasnosti výkon zabezpečovaný aj prostredníctvom Programu Slovensko. Po ukončení Národného projektu je naplánované postupné plnenie ustanoveného personálneho štandardu tak, aby boli do 1. januára 2030 utvorené podmienky pre plnenie ustanoveného personálneho štandardu orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“ uvádza sa v dôvodovej správe.
Zdroj: SITA.sk - Vláda schválila novelu na ochranu detí. Zmeny majú pomôcť rodinám aj sociálnym pracovníkom © SITA Všetky práva vyhradené.
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