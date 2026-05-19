Utorok 19.5.2026
Meniny má Gertrúda
PlantHealth4Life – jednoduché kroky, ktoré chránia naše rastliny
Tagy: PlantHealth4Life PR
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), Európska komisia a 33 krajín tak pokračujú v spoločnom úsilí, aby sa zdravie rastlín stalo neoddeliteľnou súčasťou našich každodenných rozhodnutí.
Od svojho spustenia sa kampaň zameriava na to, ako úzko súvisí zdravie rastlín s naším každodenným životom – od toho, čo jeme, cez to, ako cestujeme, záhradkárčime či nakupujeme. V záverečnom ročníku, kampaň PlantHealth4Life nadväzuje na doterajšie výsledky a povzbudzuje ľudí v celej Európe, aby sa informovali, šírili povedomie a robili jednoduché kroky pre ochranu rastlín, životného prostredia aj hospodárstva.
"Kampaň PlantHealth4Life stojí na kľúčovom princípe: informovanosť vedie k činom. V záverečnom ročníku kampaň zdôrazňuje, že chrániť zdravie rastlín znamená chrániť naše potraviny, životné prostredie a budúcnosť. Vďaka zapojeniu občanov z celej Európy, kampaň vybudovala pevné základy, na ktorých bude ochrana rastlín stáť aj dlho po jej skončení," uviedol Sylvain Giraud, vedúci oddelenia zdravia rastlín na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín.
"Veda nám pomáha pochopiť riziká, ktoré ohrozujú zdravie rastlín, no to samo osebe nestačí – Európania musia tieto poznatky prepojiť so svojím každodenným životom. Kampaň PlantHealth4Life robí tému zdravia rastlín zrozumiteľnou a relevantnou. Ak budeme cestovať zodpovedne, nakupovať zodpovedne a vzdelávať ďalšiu generáciu, všetci môžeme byť súčasťou riešenia," vysvetľuje Tobin Robinson, vedúci oddelenia životného prostredia, rastlín a ekotoxikológie úradu EFSA.
"Spustenie kampane počas cyperského predsedníctva za účasti hlavných rastlinolekárskych úradníkov z celej Európy podčiarkuje, že zdravie rastlín je spoločnou európskou zodpovednosťou. Jednoduché kroky občanov, podporené silnou spoluprácou medzi krajinami, pomáhajú chrániť naše rastliny a našu budúcnosť," uviedla Anthemis Melifronidou, hlavná rastlinolekárka zodpovedná za rastlinolekárske služby na Cypre.
Kampaň PlantHealth4Life poukazuje na to, že zdravie rastlín sa týka nás všetkých, s cieľom zanechať trvalé dedičstvo v podobe zvýšeného povedomia a spoločnej zodpovednosti.
Šírte informácie a zapojte sa!
Kroky každého Európana sú kľúčové pre udržiavanie zdravých rastlín.. Navštívte webové sídlo kampane #PlantHealth4Life a zistite, ako kampaň motivuje verejnosť k ochrane zdravia rastlín. K dispozícii sú tlačové materiály, príspevky na sociálne siete a videá.
Kampaň je otvorená pre každého, osobitne sa však zameriava na:
- zvedavých cestovateľov, ktorí radi objavujú svet a prírodu,
- záhradkárov, ktorí doma pestujú zeleninu, kvety a stromy a starajú sa o ne,
- rodičov, ktorým záleží na tom, aké potraviny ich deti jedia, a ktorí sú odhodlaní chrániť životné prostredie a biodiverzitu pre budúce generácie.
O kampani
#PlantHealth4Life je niekoľkoročná medzinárodná kampaň pripravená na žiadosť Európskej komisie. Vychádza z podrobnej analýzy vnímania a správania občanov v súvislosti so zdravím rastlín v celej EÚ.
Kampaň naďalej rozširuje svoj rozsah a dosah a v súčasnosti zahŕňa 33 krajín, a to:
- krajiny EÚ: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko,
- predvstupové krajiny: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo*, Čierna Hora a Turecko, ako aj
- Švajčiarsko.
Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.
Ako zdravie rastlín ovplyvňuje náš život?
Rastliny tvoria až 80 % potravín, ktoré konzumujeme, sú krmivom pre hospodárske zvieratá a čistia vzduch, ktorý dýchame. Zdravé rastliny však znamenajú aj vyššie poľnohospodárske výnosy, čo priamo ovplyvňuje dostupnosť potravín a ich cenu pre spotrebiteľov. Viac informácií o úlohe rastlín sa dozviete tu: o úlohe rastlín.
Zmena klímy a ľudské aktivity, ako napríklad obchodovanie a cestovanie, vystavujú rastliny veľkému tlaku. Šírenie chorôb a škodcov rastlín môže mať devastujúce hospodárske a environmentálne dôsledky. Napríklad háďatko borovicové je mikroskopický červ, ktorý môže rýchlo zabiť borovice a zničiť lesy.
Do roku 1999 nebol jeho výskyt v EÚ zaznamenaný. Tento druh sa prvýkrát objavil v Portugalsku, dnes sa vyskytuje aj v niektorých častiach Španielska a nedávno bol zaznamenaný aj vo Francúzsku. V záujme zastavenia jeho šírenia legislatíva EÚ vyžaduje, aby sa všetky ohrozené stromy (najmä borovice) v okruhu 500 metrov od ohniska výskytu vyrúbali a zničili, čo má značný hospodársky a environmentálny vplyv, najmä v regiónoch s rozsiahlymi borovicovými lesmi.
