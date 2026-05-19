Utorok 19.5.2026
Meniny má Gertrúda
Značka K-Z lásky k tradícii u Slovákov opäť bodovala: Kaufland ňou triumfoval vo Voľbe spotrebiteľov
Produkty privátnej značky K-Z lásky k tradícii majú u zákazníkov úspech. V prieskume Voľba spotrebiteľov získali ocenenie vajcia z voľného výbehu, ovčia bryndza aj kváskový chlieb, ktoré ...
19.5.2026 (SITA.sk) - Produkty privátnej značky K-Z lásky k tradícii majú u zákazníkov úspech.
V prieskume Voľba spotrebiteľov získali ocenenie vajcia z voľného výbehu, ovčia bryndza aj kváskový chlieb, ktoré na trhu rozšírili ponuku potravín so slovenským pôvodom.
Zákazníci na Slovensku majú dnes pri výbere potravín jasno. O tom, čo si pri nákupe vložia do košíka, rozhoduje okrem ceny aj kvalita, pôvod a dôvera. Privátna značka K-Z lásky k tradícii, ktorú Kaufland neustále rozširuje, patrí medzi tie, pre ktoré sa spotrebitelia rozhodujú opakovane. Potvrdili to aj výsledky projektu Voľba spotrebiteľov 2026, z ktorého si výrobky tohto produktového radu odniesli tri víťazstvá.
Marketingový program Voľba spotrebiteľov dlhodobo mapuje a oceňuje nové či inovované produkty na slovenskom trhu. O víťazoch rozhoduje reprezentatívny prieskum medzi 2 000 respondentmi, preto jeho výsledky odrážajú skutočné preferencie zákazníkov aj ich nákupné správanie.
"Ocenenie Voľba spotrebiteľov je dôležitým ukazovateľom kvality a dôvery. Zákazníkom pomáha rýchlejšie sa zorientovať v širokej ponuke výrobkov a dáva im istotu, že si vyberajú výnimočný produkt. Zároveň predstavuje cennú spätnú väzbu od samotných spotrebiteľov a potvrdzuje silné postavenie značiek, ktoré ocenené produkty prinášajú na trh," hovorí Tatiana Koššová, country manažérka usporiadateľskej spoločnosti ATOZ Marketing Services.
V najnovšom prieskume Voľba spotrebiteľov bodovali vajcia K-Z lásky k tradícii z voľného výbehu M/L 20 kusov, ktoré vynikajú 100 % slovenským pôvodom z lokálnych fariem, kde sa kladie dôraz na chov so zníženou hustotou osadenia. Zákazníkov však oslovilo aj balenie, ktoré predstavuje ideálny kompromis medzi menšími a veľkými formátmi. Ocenenie získal aj kváskový zemiakový chlieb vyrobený podľa vlastnej receptúry so 7 % podielom varených zemiakov, ktoré mu dodávajú vláčnosť. Výnimočný je aj spôsobom označenia, pretože jedlá etiketa priamo na kôrke nahrádza tradičné obalové materiály a podčiarkuje moderný prístup k udržateľnosti. Úspech zaznamenala aj 100 % ovčia bryndza s autentickou chuťou bez prímesi kravského mlieka, ktorá predstavuje čistý prírodný produkt s vysokým obsahom prospešných mikroorganizmov z lokálnych slovenských chovov.
"Privátnu značku K-Z lásky k tradícii sme vytvorili, aby odrážala hodnoty, ktoré sú blízke nám aj našim zákazníkom. Staviame v nej na slovenskom pôvode, overených receptúrach a kvalite, na ktorú sa spotrebitelia môžu spoľahnúť pri každom nákupe," zdôrazňuje Lucia Vargová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Produktový rad K-Z lásky k tradícii je súčasťou ponuky obchodného reťazca od roku 2018. Jeho sortiment sa naprieč kategóriami pravidelne rozrastá a v súčasnosti ho tvorí vyše 170 produktov.
"Zákazníci dnes na pultoch Kauflandu nájdu široký výber potravín, o to viac nás teší, že radi skúšajú aj nové výrobky našich privátnych značiek. Ocenenie Voľba spotrebiteľov vnímame ako jasný signál, že ideme správnym smerom a že má zmysel rozširovať silnú značku, ktorá sa pri výrobe spolieha výlučne na lokálnych dodávateľov," dopĺňa Lucia Vargová.
Produkty, ktoré na trh uvádza obchodný reťazec, patria medzi pravidelných víťazov vo Voľbe spotrebiteľov. Aktuálne ocenenia pre jeho 3 novinky zároveň potvrdzujú, že zákazníci na Slovensku si pri nákupe všímajú pôvod potravín a čoraz viac dôverujú tým, pod ktoré sa podpisujú domáci výrobcovia.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Značka K-Z lásky k tradícii u Slovákov opäť bodovala: Kaufland ňou triumfoval vo Voľbe spotrebiteľov © SITA Všetky práva vyhradené.
