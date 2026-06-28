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28. júna 2026
Top foto dňa (28. jún 2026): Extrémne horúčavy, ruské koleso, festival študentov a následky po zemetrasení
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (28. jún 2026): Extrémne horúčavy vo svete, ruské koleso v USA, festival študentov v Rusku a následky po zemetrasení vo Venezuele. [photo id="2445387" /] Top foto dňa (28. jún ...
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28.6.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (28. jún 2026): Extrémne horúčavy vo svete, ruské koleso v USA, festival študentov v Rusku a následky po zemetrasení vo Venezuele.
[photo id="2445387" /]
Top foto dňa (28. jún 2026): Extrémne horúčavy vo svete, ruské koleso v USA, festival študentov v Rusku a následky po zemetrasení vo Venezuele.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (28. jún 2026): Extrémne horúčavy, ruské koleso, festival študentov a následky po zemetrasení © SITA Všetky práva vyhradené.
[photo id="2445387" /]
Top foto dňa (28. jún 2026): Extrémne horúčavy vo svete, ruské koleso v USA, festival študentov v Rusku a následky po zemetrasení vo Venezuele.
Fotogaléria k článku:
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Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (28. jún 2026): Extrémne horúčavy, ruské koleso, festival študentov a následky po zemetrasení © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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