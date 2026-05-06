Streda 6.5.2026
Meniny má Hermína
06. mája 2026
Rusi sa boja, že nad Červeným námestím budú bzučať drony, vyhlásil Zelenskyj
Kyjev hlási nové útoky dronmi a varuje, že Moskva chce chrániť vojenskú prehliadku, nie civilistov. Ukrajinský prezident
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu obvinil Rusko, že odmietlo snahy o zastavenie bojov a pokračuje v útokoch napriek návrhu jednostranného prímeria zo strany Kyjeva.
Vyjadrenia zazneli len niekoľko dní pred ruskými oslavami Dňa víťazstva 9. mája, ktoré sprevádzajú obavy z možných ukrajinských útokov na Moskvu.
„Ruská voľba je jasným odmietnutím prímeria a záchrany ľudských životov,“ napísal Zelenskyj na sociálnych sieťach.
Dodal, že Ukrajina bola pripravená „konať recipročným spôsobom“ v reakcii na ruský návrh zastavenia bojov počas osláv konca druhej svetovej vojny.
Zabíjanie a oslavy
Ukrajinský prezident zároveň kritizoval Moskvu za to, že chce zabezpečiť pokoj pre vojenskú prehliadku na Červenom námestí, zatiaľ čo pokračuje v útokoch na ukrajinské mestá.
„Každému rozumnému človeku je zrejmé, že plnoformátová vojna a každodenné zabíjanie ľudí nie sú vhodným časom na verejné oslavy,“ uviedol.
Mŕtvi civilisti
Kyjev oznámil, že Rusko počas noci zaútočilo na východ a juh krajiny viac než stovkou dronov. Útoky nasledovali deň po jednom z najkrvavejších bombardovaní za posledné týždne, pri ktorom zahynulo takmer 30 civilistov.
Najmenej jeden človek zahynul aj počas nočných útokov a ďalší pri zásahu škôlky v Sumskej oblasti.
Oko za oko
Boje pokračovali aj na fronte. Jeden z ukrajinských dôstojníkov pre agentúru AFP povedal, že ruské jednotky pokračovali v pechotných útokoch a pokusoch obsadiť ukrajinské pozície.
„Keďže Rusko nedodržalo prímerie navrhnuté Kyjevom, naša jednotka odpovedala rovnakým spôsobom a reagovala na všetky provokácie,“ uviedol.
Ďalší veliteľ na fronte povedal, že intenzita bojov sa nezmenila. „Oko za oko, zub za zub!“ vyhlásil.
Drony nad mauzóleom
Ukrajina zároveň pokračovala v útokoch hlboko na ruskom území. Pri dronovom útoku v meste Čeboksary zahynuli dvaja ľudia.
V Rusku rastie nervozita pred vojenskou prehliadkou, pričom Moskva po prvý raz po takmer dvoch desaťročiach nepredstaví vojenskú techniku na Červenom námestí a zároveň prerušuje mobilný internet v hlavnom meste.
Zelenskyj to označil za prejav slabosti. „Boja sa, že nad Červeným námestím budú bzučať drony,“ povedal.
Mierové rokovania zatiaľ neprinášajú pokrok. Moskva naďalej požaduje, aby sa Ukrajina stiahla zo štyroch okupovaných regiónov, čo Kyjev odmieta ako neprijateľné podmienky kapitulácie.
Zdroj: SITA.sk - Rusi sa boja, že nad Červeným námestím budú bzučať drony, vyhlásil Zelenskyj © SITA Všetky práva vyhradené.
