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 24hod.sk    Šport

09. júna 2026

Platini žaluje Infantina v dlhodobom spore v boji o post prezidenta FIFA. Konflikt sa stal pred viac ako dekádou



Michel Platini podal žalobu na Gianniho Infantina v súvislosti s prezidentskou kampaňou FIFA z roku 2015. Bývalý prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Michel Platini začal ďalšiu kapitolu svojho ...



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platini odisiel s cistym svedomim zbohom priatelia futbalu 676x463 9.6.2026 (SITA.sk) - Michel Platini podal žalobu na Gianniho Infantina v súvislosti s prezidentskou kampaňou FIFA z roku 2015.


Bývalý prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Michel Platini začal ďalšiu kapitolu svojho dlhodobého sporu so súčasným prezidentom Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Giannim Infantinom tým, že na francúzskych súdoch podal dve žaloby. Platini obviňuje Infantina a ďalších ľudí vo FIFA z tzv. konšpirácie, ktorá mu podľa neho zabránila stať sa prezidentom FIFA v roku 2015.

Podľa vyhlásenia zaslaného tlačovej agentúre AFP štyri dni pred začiatkom MS 2026 podali právnici 70-ročného Platiniho žaloby vo Francúzsku s cieľom odhaliť sprisahanie proti nemu. Platini bol pôvodne považovaný za favorita na funkciu prezidenta FIFA po páde Seppa Blattera v roku 2015, ale škandál ho diskvalifikoval a jeho miesto zaujal Gianni Infantino.

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Bývalá hviezda svetového futbalu Platini zameral svoje žaloby proti Infantinovi, bývalým predstaviteľom FIFA Marcovi Villigerovi a Domenicovi Scalovi, ako aj voči bývalému švajčiarskemu prokurátorovi Michaelovi Lauberovi a iným predstaviteľom tejto jurisdikcie. Prvá žaloba je civilná, žiada odškodnenie za spôsobené škody, ktoré mu vznikli pri zabránení vo voľbe prezidenta FIFA. Druhá je trestný podnet vedúci k vyšetrovaniu podozrení z trestného sprisahania, nepravdivých obvinení a ovplyvňovania spravodlivosti.

Platini už predtým podal dve sťažnosti vo Švajčiarsku, tie sa však nedostali na súd. Švajčiarske orgány vedú vlastné trestné konania voči Platinimu za platbu, ktorú dostal v roku 2011 od FIFA. Vyšetrovali tiež Infantina pre použitie súkromných lietadiel a tri utajované stretnutia s Lauberom v rokoch 2016 a 2017.

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Platini naďalej trvá na tom, že bol nespravodlivo vyradený z prezidentského boja a verí, že francúzske vyšetrovanie odhalí vnútorné machinácie vo FIFA s možnou spoluúčasťou švajčiarskych sudcov.

Michel Platini bol kľúčovou osobnosťou vo svetovom futbale v 80. a 90. rokoch minulého storočia a neskôr viedol UEFA. Gianni Infantino zastáva post prezidenta FIFA od roku 2016.



Zdroj: SITA.sk - Platini žaluje Infantina v dlhodobom spore v boji o post prezidenta FIFA. Konflikt sa stal pred viac ako dekádou © SITA Všetky práva vyhradené.

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