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 24hod.sk    Šport

09. júna 2026

Známy Belgičan prekvapil svojím rozhodnutím. Oznámil koniec kariéry len vo veku 31 rokov


Tagy: Koniec kariéry

Divock Origi sa natrvalo zapísal do histórie FC Liverpool najmä vďaka výkonom v roku 2019. Belgický futbalový útočník Divock Origi sa vo veku 31 rokov rozhodol pre koniec hráčskej kariéry. Kultová ...



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liverpool 676x496 9.6.2026 (SITA.sk) - Divock Origi sa natrvalo zapísal do histórie FC Liverpool najmä vďaka výkonom v roku 2019.


Belgický futbalový útočník Divock Origi sa vo veku 31 rokov rozhodol pre koniec hráčskej kariéry. Kultová postava anglického klubu FC Liverpool naposledy pôsobila v sezóne 2023/2024 v Nottnghame Forest.

Origi sa natrvalo zapísal do histórie "The Reds" najmä vďaka výkonom v roku 2019. V pamätnom semifinále Ligy majstrov proti FC Barcelona, v ktorom Liverpool prehral prvý zápas 0:3, strelil dva góly pri obrate svojho klubu a triumfe 4:0. Neskôr prispel gólom aj vo finálovom zápase proti Tottenhamu Hotspur k zisku trofeje.

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Origi tiež vynikal v derby proti Evertonu, skóroval v nich šesťkrát vrátane rozhodujúceho gólu v nadstavenom čase pred vlastnými fanúšikmi na Anfielde, čo vyvolalo radostnú oslavu trénera Jürgena Kloppa priamo na ihrisku.

Za Liverpool odohral Origi 175 zápasov, strelil v nich 41 gólov. V základnej zostave sa pritom objavil len 68-krát.

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Kariéru začal vo francúzskom Lille, neskôr strávil takmer sedem sezóne v Liverpoole. Hral v Nemecku za Wolfsburg, v Taliansku za AC AC Miláno a kariéru uzavrel v spomenutom Nottinghame.

"Môj cieľ ako hráča je splnený. Zažil som svoje detské sny hrať na najväčších scénach a vyhrať najväčšie trofeje. Som Bohu vďačný za všetko. Fanúšikom po celom svete, ktorí mi pomohli žiariť, ďakujem. Každý ikonický moment, každý gól, každý kúsok histórie, ktorý sme spolu vytvorili, bude navždy náš. Každému klubu, trénerom a spoluhráčom ďakujem, formovali ma nielen športovo, ale aj ľudsky. Misia je splnená, teraz kráčam za ďalším poslaním. S láskou, Divock Origi," napísal už bývalý futbalista na sociálnych sieťach.


Zdroj: SITA.sk - Známy Belgičan prekvapil svojím rozhodnutím. Oznámil koniec kariéry len vo veku 31 rokov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Koniec kariéry
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