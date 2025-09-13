Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 13.9.2025
 Meniny má Ctibor
 24hod.sk    Ekonomika

13. septembra 2025

Platy poslancov by sa budúci rok nemali zvyšovať, Hlas trvá na solidarite s ľuďmi počas konsolidácie – VIDEO



Strana Hlas-SD trvá na tom, aby v roku 2026 nerástli platy poslancov, od ktorých sa odvíjajú príjmy ministrov. Podľa predsedu Hlasu



67850b1c83717228649561 676x451 13.9.2025 (SITA.sk) - Strana Hlas-SD trvá na tom, aby v roku 2026 nerástli platy poslancov, od ktorých sa odvíjajú príjmy ministrov. Podľa predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka je to gesto solidarity s ľuďmi. Rovnako vo videu na sociálnej sieti zdôraznil, že platy politikov musia byť dotknuté aj zvýšenými daňami, predmetné opatrenie podľa neho prinesie symbolickú úsporu pre štát.

Solidarita s ľuďmi


Tu však primárne nejde o peniaze, ale o jasný signál politikov, že si žiadnymi fintami nebudú zvyšovať svoj príjem v čase, kedy sa veľké skupiny ľudí musia kvôli spoločnému prospechu Slovenska dočasne uskromniť," uviedol. Pre dôveru ľudí je podľa neho dôležité, aby politici ukázali solidaritu s tými, ktorým konsolidácia dočasne zníži príjem. Dodal, že nejde len o dôveru, ale aj o samotný princíp.

Politici majú povinnosť byť vzorom," prízvukoval. Verejne zopakoval to, čo už podľa jeho slov povedal aj koaličným partnerom, a teda to, že je neprijateľné a on sám nepripustí, aby platy vrcholových politikov a štátnych manažérov na budúci rok vzrástli.

Sme predsa sociálni demokrati a odmietame sa pozerať na to, ako sa politikom ich vlastná životná úroveň zvyšuje, zatiaľ čo ľudia sa musia uskromniť," povedal.

Potrebná konsolidácia


Opakovane zdôraznil, že ide o odkaz, že v koalícii chápu situáciu v krajine a počúvajú ľudí a stoja o ich dôveru. Šutaj Eštok v súvislosti s konsolidáciou podotkol, že bez ozdravenia verejných financií by sa Slovensko vydalo gréckou cestou a následky by boli omnoho horšie, ako to, čo je dnes na stole.

V Hlase sme urobili všetko pre to, aby sa ozdravné opatrenia čo najmenej dotkli tých, pre ktorých by znamenali vážny zásah do ich životnej úrovne," prízvukoval a dodal, že i preto je v príprave rozsiahla energopomoc, a preto ubránili prostriedky v druhom dôchodkovom pilieri.

Zdroj: SITA.sk

