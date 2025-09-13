Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 13.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ctibor
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

13. septembra 2025

V centre Londýna demonštrovalo viac ako 100-tisíc stúpencov krajnej pravice


Tagy: Demonštrácia Londýn

Viac ako 100-tisíc ľudí sa v sobotu zišlo v centre Londýna na zhromaždení, ktoré zorganizoval krajne pravicový aktivista Tommy Robinson. Menší protiprotest usporiadali aj aktivisti proti ...



Zdieľať
britain_protest_66246 676x451 13.9.2025 (SITA.sk) - Viac ako 100-tisíc ľudí sa v sobotu zišlo v centre Londýna na zhromaždení, ktoré zorganizoval krajne pravicový aktivista Tommy Robinson. Menší protiprotest usporiadali aj aktivisti proti rasizmu.


Robinson, ktorý je veteránom britských krajne pravicových organizácií, označil demonštráciu za „najväčší festival slobody prejavu v krajine“. Britská polícia uviedla, že na zhromaždenie prišlo zhruba 110-tisíc ľudí. Na svoj odhad použila kombináciu záznamov z bezpečnostných kamier a policajného vrtuľníka.

Približne 5-tisíc ľudí sa zúčastnilo na pochode Postav sa proti rasizmu necelé dva kilometre od Robinsonovej demonštrácie. Polícia nasadila približne tisíc policajtov, aby súperiace skupiny oddelila.

Predpokladalo sa, že vplyv 42-ročného Robinsona klesá, keďže za sebou má sériu odsúdení za trestné činy. Jeho popularita však prudko vzrástla po tom, ako mu v novembri 2023 obnovili účet na sieti X, keď túto platformu kúpil americký miliardár Elon Musk.


Zdroj: SITA.sk - V centre Londýna demonštrovalo viac ako 100-tisíc stúpencov krajnej pravice © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Demonštrácia Londýn
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Prešov zorganizuje sčítanie ľudí bez domova, na pomoc hľadajú aj dobrovoľníkov
<< predchádzajúci článok
Platy poslancov by sa budúci rok nemali zvyšovať, Hlas trvá na solidarite s ľuďmi počas konsolidácie – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 