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 24hod.sk    Šport

05. augusta 2026

Camara prosil Boha o gól a ten ho vypočul. Najprv vyrovnal a potom prihral na víťazný zásah


Tagy: Liga majstrov Liga majstrov 2026/2027 Slovan Bratislava v Lige majstrov 2026/2027

Suleiman Camara sa za 24 hodín pridal k Slovanu Bratislava a už aj strelil gól v Lige majstrov. V pondelok 3. augusta sa ŠK Slovan Bratislava na sociálnych sieťach pochválil príchodom nového hráča, ...



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camara 676x901 5.8.2026 (SITA.sk) - Suleiman Camara sa za 24 hodín pridal k Slovanu Bratislava a už aj strelil gól v Lige majstrov.


V pondelok 3. augusta sa ŠK Slovan Bratislava na sociálnych sieťach pochválil príchodom nového hráča, ktorý s tímom hneď aj odcestoval do Švédska na prvý zápas 3. predkola Ligy majstrov proti Mjällby AIF.

A Suleiman Camara sa ukázal ako posila v pravom zmysle slova. Stačila mu ani nie polhodinka pobytu na trávniku na to, aby otočil zápas.

Najprv tento 24-ročný krídelník z africkej Gambie vyrovnal na 1:1 a neskôr naservíroval Kiangovi loptu na rozdielový gól. Keďže padol v štvrtej minúte nadstaveného času, švédsky majster už nemal čas reagovať a "belasí" si veľmi priblížili play-off Ligy majstrov.

Pokyny od trénera


"Moje pocity sú veľmi dobré. Tréner mi vravel, aby som skúsil nejakú akciu jeden na jedného a potom vystrelil. Som rád, že mi to vyšlo. Snažil som sa odovzdať sto percent aj napriek tomu, že všetko s mojím príchodom do Slovana až po zápas vo Švédsku sa zomlelo v priebehu 24 hodín," povedal Camara v rozhovore na facebookovej prezentácii ŠK Slovan.

Prosil Boha o gól


Camara priznal, že ako veriaci človek stále prosí Boha o to, aby sa mu v zápasoch darilo. "Modlil som sa za to, aby mi pomohol ku gólu a stalo sa. Som šťastný za seba aj za Slovan. Verím, že gól mi pomôže do ďalších zápasov k vyššiemu sebavedomiu a celkovo futbalovému nastaveniu."

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Mohol hrať La Ligu


Camara prišiel do Slovana z tímu Racing Santander, ktorý v minulej sezóne vyhral druhú najvyššiu španielsku súťaž, a postúpil do La Ligy. Proti Realu Madrid či FC Barcelona si však nezahrá.

Šikovný krídelník rozhodol pre Bratislavu a s klubom z Tehelného poľa podpísal štvorročný kontrakt. "Bol to môj sen prísť sem a hrať za Slovan. Chcem si to užívať a čo najviac pomáhať tímu," uzavrel Camara.


Zdroj: SITA.sk - Camara prosil Boha o gól a ten ho vypočul. Najprv vyrovnal a potom prihral na víťazný zásah © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Liga majstrov Liga majstrov 2026/2027 Slovan Bratislava v Lige majstrov 2026/2027
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