Play-off Tipos extraligy je za dverami, vedenie súťaže pripravilo pre fanúšikov niekoľko noviniek

Hrať budú so špeciálnymi pukmi

Zmenia sa aj predĺženia

23.3.2021 (Webnoviny.sk) - Vedenie hokejovej Tipos extraligy na súboje play-off pripravilo niekoľko noviniek aj pre fanúšikov, ktorí v tejto sezóne zo známych dôvodov chýbajú na tribúnach. Vyraďovacia časť sa začne už v stredu 24. marca predkolom, štvrťfinálové série odštartujú počas budúceho týždňa."Pre televízne prenosy máme pripravené viaceré inovácie, niektoré sme testovali už v závere základnej časti a teraz vstúpia do ostrej prevádzky. Na slovenské extraligové ľady sa vracajú kamery na prilbách rozhodcov. Mikrofóny zároveň sprostredkujú divákom komunikáciu rozhodcov s hráčmi či s trénermi. V prenosoch sa budú využívať aj čipy za bránkami a nebudú chýbať ani zábery z kamier, ktoré sú umiestnené nad bránkoviskami,“ uviedla riaditeľka Asociácie profesionálnych hokejových klubov (APHK) Ako informovala APHK prostredníctvom tlačovej správy, súboje play-off sa budú hrať so špeciálnymi pukmi s logom vyraďovacej časti, vlastný dizajn dostanú aj puky pre finále."Opäť sa bude udeľovať Zlatá korčuľa pre najužitočnejšieho hokejistu play-off. Po skončení sezóny budú môcť fanúšikovia určiť držiteľa Krištáľového puku za najkrajší gól celého ročníka," referuje APHK.Zmenu ponúknu aj predĺženia. V prvých troch dueloch jednotlivých sérií (v predkole v prvých dvoch, pozn.) bude v prípade nerozhodného výsledku po 60 minútach nasledovať dvadsaťminútové predĺženie a prípadne samostatné nájazdy.Vo štvrtom súboji (v predkole v treťom) to bude rovnako, ak žiaden zo súperov nebude mať šancu ukončiť celú sériu. V opačnom prípade budú zápasy pokračovať predĺženiami až do rozhodnutia.Rovnaké to bude za každých okolností v stretnutiach číslo 5 až 7 v play-off a dueloch 4 a 5 v predkole.