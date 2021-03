Rozprávkovú kariéru vystriedala nočná mora. Kedy sa vráti motocyklový šampión Marc Márquez?

Trojnásobná operácia po zranení

Lekári ešte neodporúčajú súťažiť

23.3.2021 (Webnoviny.sk) - Až do roku 2020 mala kariéra španielskeho motocyklového pretekára Marca Márqueza doslova rozprávkový priebeh. Po titule svetového šampióna v Moto2 v roku 2011 nasledovalo v ďalších siedmich rokoch šesť prvenstiev v kráľovskej kubatúre MotoGP.Stodvadsaťosem štartov v MotoGP premenil na 56 víťazstiev a až 95 pódiových umiestnení a 2275 bodov.Lenže na začiatku uplynulej posunutej a skrátenej sezóny si na Veľkej cene Španielska spôsobil komplikovanú fraktúru kosti v pravom ramene a pre jedného z najlepších motocyklových pretekárov histórie sa začala nočná mora.Boľavé miesto mal neskôr až trikrát operované a už teraz je isté, že nestihne úvodné dvoje preteky novej sezóny v Katare. Na okruhu v Losaile sa bude súťažiť 28. marca a 4. apríla.Najbližšia lekárska kontrola čaká 28-ročného Španiela 12. apríla a toľko očakávaný návrat do súťažného diania by sa v jeho prípade mohol udiať 18. apríla na Veľkej cene Portugalska v Portimau."Po poslednej kontrole mi môj medicínsky tím stále neodporúča súťažiť. Vynechám teda obe Veľké ceny Kataru a budem pokračovať v zotavovaní sa. Veľmi rád by som sa konečne zúčastnil na pretekoch, ale dám na rady lekárov. Verím, že keď sa vrátim do diania, bude to už v optimálnom zdravotnom stave," uviedol Marc Márquez na webe svojho tímu Repsol Honda."Pätnásť týždňov po operácii infikovanej pseudoartrózy v pravej ramennej kosti má telo pretekára dobrú odpoveď na zvýšenú záťaž, napriek tomu ešte neodporúčame jeho súťažný štart," píše sa v správe španielskeho lekárskeho tímu.Sezóna 2021 svetového šampionátu cestných motocyklov má dovedna 21 zastávok. Začne sa počas najbližšieho víkendu v Katare a vyvrcholí 14. novembra v španielskej Valencii. Titul v MotoGP obhajuje Španiel Joan Mir na Suzuki.