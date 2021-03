Petra Vlhová v budúcej sezóne zvoľní tempo, nad zimnou olympiádou s Magonim visí otáznik

Obetovala všetko

Sústredí sa na olympiádu

Magoni sa ešte nerozhodol

24.3.2021 - Petra Vlhová sa teší zo zisku veľkého glóbusu ako najlepšia lyžiarka sezóny, ale zároveň jedným dychom dodáva, že také obrovské vypätie už nechce zažiť. Jej vražedné tempo sa premietlo do absolvovania všetkých 31 pretekov, ktoré po nevyhnutných škrtoch zostali v programe Svetového pohára a vybojovala v nich šesť víťazstiev a až desať pódiových umiestnení.Ďalších päť súťaží odjazdila na majstrovstvách sveta a vyniesli jej dve strieborné medaily. Aj na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave však 25-ročná Liptáčka naznačila, že ďalej to už takto nejde a v budúcej sezóne ju čaká zvoľnenie z tempa."Vedela som, že to bude náročné, ale v skutočnosti to bolo ešte ťažšie. Musím trochu poľaviť. Ak by som mala podstúpiť ďalšiu takúto sezónu, na jej konci by som asi chcela skončiť s lyžovaním. Obetovala som v tejto sezóne všetko, aj svoj osobný život. Som šťastná, že mám takého tolerantného priateľa. Ako však bude vyzerať budúca sezóna, je teraz ešte predčasné hovoriť," naznačila Petra Vlhová.Keďže vrcholom budúcej sezóny budú zimné olympijské hry v čínskom Pekingu (4. - 20. 2. 2022), logicky sa týmto smerom bude upierať aj pozornosť držiteľky veľkého glóbusu a jej tímu. Petra Vlhová zatiaľ v zbierke úspechov nemá olympijskú medailu, pred troma rokmi v kórejskom Pjongčangu skončila najvyššie piata v alpskej kombinácii."Sústredíme sa na olympiádu a vo Svetovom pohári na technické disciplíny. Určite pôjdem aj zjazdy, ale bude ich menej ako teraz. Program nebudem mať taký nahustený," doplnila Vlhová.Jej otec Igor Vlha zatiaľ nechcel špecifikovať zmeny v tíme do budúcnosti, ale tvrdí, že nejaké určite nastanú. Pozícia hlavného trénera Livia Magoniho by však mala zostať nezmenená ("Máme zmluvu ešte na jeden rok, budeme spolu pokračovať."), hoci 57-ročný taliansky odborník sa ešte podľa vlastných slov nerozhodol. Na otázku talianskych médií, či má bližšie k pokračovaniu alebo koncu pri Vlhovej, odpovedal:"Momentálne v tom ešte nemám jasno. Na jednej strane je veľký glóbus míľnik, po ktorom by mal nastať čas na rozlúčku, ale keď vidím deti aj dospelých na Slovensku, ako si pýtajú môj podpis, mám pocit, že by som zradil týchto ľudí. Na Slovensku sú fanúšikovia zbláznení z úspechov Petry. Je to ženská obdoba Petra Sagana. Počul som, že chystajú vlak, ktorý bude jazdiť po Slovensku a ukazovať glóbus. Táto explózia radosti je úžasná a robí moju voľbu ešte ťažšou. Rozhodnem sa v krátkom čase."