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29. septembra 2026
Plot pri Dolnej bráne v Košiciach zmizol, zrekonštruovanú časť Hlavnej ulice už otvorili verejnosti, práce ešte pokračujú – FOTO
Tagy: Dolná brána Eurofondy Hlavná ulica v Košiciach Medzinárodný maratón mieru v Košiciach Primátor mesta Košice Rekonštrukcia
Rekonštrukcia úseku dlhého 150 metrov vyšla na 2,7 milióna eur a mesto ju financovalo najmä z eurofondov. Plot okolo Dolnej brány v centre
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29.9.2026 (SITA.sk) - Rekonštrukcia úseku dlhého 150 metrov vyšla na 2,7 milióna eur a mesto ju financovalo najmä z eurofondov.
Plot okolo Dolnej brány v centre Košíc a priľahlej časti Hlavnej ulice zmizol, priestor bol daný do užívania. Prebiehať ale budú ešte niektoré práce, najmä na technológiách pod zemou, v priestoroch múzea. Taktiež by mali byť ešte vysádzané nové stromy a bude pribúdať aj mobiliár. Na tlačovej besede to uviedol primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý).
„Toto nie je strihanie pásky a odovzdanie stavby. Dnes dávame do užívania tento priestor. V piatok (25. septembra) som podpisoval prvé dokumenty k tomu, aby mohol byť tento priestor otvorený verejnosti. Máme teda dočasné užívanie tohto priestoru,” vysvetlil.
Časť plota ešte na mieste ostala, a to v súvislosti s ďalšími prácami. Vzhľadom na to, že počas prác bolo potrebné zachovať koridor pre peších, plot sa následne posunie na tieto miesta, aby tam bolo možné vymeniť dlažbu. „Aj vďaka eurofondom sa nám podarilo opraviť obrovský kus Hlavnej ulice. Urobili sme aj práce, s ktorými sme nerátali,” uviedol Polaček, poukazujúc napríklad na nové kanálové vpuste.
Na stavenisku sa pred konaním Medzinárodného maratónu mieru bude ešte upratovať. Maratón sa v Košiciach bude konať už túto nedeľu 4. októbra a nijako ohrozený nie je. Polaček uviedol, že podľa zmluvy má byť stavba ukončená do konca novembra, termíny podľa jeho slov budú dodržané. Doplnil tiež, že cena stavby bola na úrovni troch miliónov eur s DPH.
Obnova Dolnej brány od archeologického múzea po križovatku Hlavnej s Rooseveltovou v celkovej dĺžke 150 metrov sa začala v polovici februára. Cena rekonštrukcie je 2,7 milióna eur, financovaná bola z eurofondov, pričom mesto sa na financovaní podieľalo ôsmimi percentami.
Roland Ďurko, zástupca zhotoviteľa - spoločnosti Betpres, uviedol, že nešlo o výstavbu nového objektu, ale rekonštrukciu objektu v nevyhovujúcom stave. Zdôraznil, že sa vykonalo množstvo práce, najmä na hydroizoláciách, využité boli podľa jeho slov najmodernejšie technologické postupy.
„Proces bol veľmi náročný,” zhodnotil. Dodal, že drvivá väčšina činností je hotová, predpokladá aj skoršie dokončenie všetkých prác, a to na prelome októbra a novembra. Objasnil, že pri rekonštrukcii išlo najmä o výmenu hydroizolácií, povrchy boli kompletne demontované a všetky betónové či oceľové prvky boli zasanované. Pribudli aj nové vsakovacie studne na odvod vody z hydroizolácie.
Na túto časť Hlavnej ulice by sa tiež mala vrátiť do potôčika. Technológia potôčika by sa mala ešte realizovať, funkčná a otestovaná by mala byť ešte tento rok, no následne by mala by zazimovaná. Zrealizované boli aj nové prvky architektúry, nové žľaby i kvetináče. Nové sú aj sklenené prestrešenia múzea.
Ďurko uviedol, že ide o domodra sfarbené sklo. Realizovať sa ešte bude kompletná rekonštrukcia toaliet, ide o sedem kusov. Polaček spresnil, že tieto toalety budú samoobslužné a budú fungovať nonstop. Zvýšiť by tak mali komfort obyvateľov a návštevníkov.
Výmenou prešla aj žulová dlažba pred pódiom pri Dolnej bráne. Ako Ďurko vysvetlil, bola veľmi klzká a v minulosti na nej došlo aj k zraneniam. V súčasnosti je tam už iná, protišmyková dlažba. Na jednej strane Hlavnej ulice pribudlo aj schodište, ktoré ľuďom umožní zísť k pôvodným hradbám a dotknúť sa ich.
„Má to byť interaktívne, aby sme návštevníka nalákali ísť si pozrieť samotné múzeum,” vysvetlil Polaček. Pribudol i nový kovový prvok nad únikovým schodišťom, ktoré upravili. Po maratóne sa ešte budú robiť stĺpiky na konci Hlavnej ulice. Na mieste zatiaľ bude dočasné dopravné značenie, ktoré by sa po kolaudácii malo zmeniť na trvalé. Stĺpiky pribudli aj okolo pódia, mali by chrániť priestor počas kultúrnych podujatí.
Primátor Polaček tiež uviedol, že nanovo boli urobené aj koľajnice v danom úseku Hlavnej ulice, ktoré prešli opravou, izolovaním a čistením. „Dnes sú koľajnice plne funkčné,” povedal. Zdôraznil ale, že ide o študentskú prácu, ktorú rieši Technická univerzita v Košiciach, reč teda nie je o vlaku alebo električke, ale o ľahkom vozidle, ktoré by mohlo mesto Košice reprezentovať pri výnimočných príležitostiach.
„Je to ako študentská práca. V komisii je napríklad pán prezident Rudolf Schuster, vedenie mesta, je tam dopravný podnik, zástupcovia univerzity. Máme niekoľko predpripravených prototypov, diskutujeme, zvažujeme,” povedal. Dodal, že ak bude nejaký výber, verejnosti ho ukážu a budú ďalej diskutovať o tom, ktorým smerom sa vybrať, a či vôbec.
„Dnes sme stále v rovine študentskej práce, na druhej strane sa obzeráme, či sme schopní pre to nájsť financie z eurofondov a vrátiť nejakú nostalgiu do mesta,” vysvetlil primátor.
Zdroj: SITA.sk - Plot pri Dolnej bráne v Košiciach zmizol, zrekonštruovanú časť Hlavnej ulice už otvorili verejnosti, práce ešte pokračujú – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Plot okolo Dolnej brány v centre Košíc a priľahlej časti Hlavnej ulice zmizol, priestor bol daný do užívania. Prebiehať ale budú ešte niektoré práce, najmä na technológiách pod zemou, v priestoroch múzea. Taktiež by mali byť ešte vysádzané nové stromy a bude pribúdať aj mobiliár. Na tlačovej besede to uviedol primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý).
„Toto nie je strihanie pásky a odovzdanie stavby. Dnes dávame do užívania tento priestor. V piatok (25. septembra) som podpisoval prvé dokumenty k tomu, aby mohol byť tento priestor otvorený verejnosti. Máme teda dočasné užívanie tohto priestoru,” vysvetlil.
Ďalšie práce
Časť plota ešte na mieste ostala, a to v súvislosti s ďalšími prácami. Vzhľadom na to, že počas prác bolo potrebné zachovať koridor pre peších, plot sa následne posunie na tieto miesta, aby tam bolo možné vymeniť dlažbu. „Aj vďaka eurofondom sa nám podarilo opraviť obrovský kus Hlavnej ulice. Urobili sme aj práce, s ktorými sme nerátali,” uviedol Polaček, poukazujúc napríklad na nové kanálové vpuste.
Na stavenisku sa pred konaním Medzinárodného maratónu mieru bude ešte upratovať. Maratón sa v Košiciach bude konať už túto nedeľu 4. októbra a nijako ohrozený nie je. Polaček uviedol, že podľa zmluvy má byť stavba ukončená do konca novembra, termíny podľa jeho slov budú dodržané. Doplnil tiež, že cena stavby bola na úrovni troch miliónov eur s DPH.
Cena rekonštrukcie
Obnova Dolnej brány od archeologického múzea po križovatku Hlavnej s Rooseveltovou v celkovej dĺžke 150 metrov sa začala v polovici februára. Cena rekonštrukcie je 2,7 milióna eur, financovaná bola z eurofondov, pričom mesto sa na financovaní podieľalo ôsmimi percentami.
Roland Ďurko, zástupca zhotoviteľa - spoločnosti Betpres, uviedol, že nešlo o výstavbu nového objektu, ale rekonštrukciu objektu v nevyhovujúcom stave. Zdôraznil, že sa vykonalo množstvo práce, najmä na hydroizoláciách, využité boli podľa jeho slov najmodernejšie technologické postupy.
Náročnosť procesu
„Proces bol veľmi náročný,” zhodnotil. Dodal, že drvivá väčšina činností je hotová, predpokladá aj skoršie dokončenie všetkých prác, a to na prelome októbra a novembra. Objasnil, že pri rekonštrukcii išlo najmä o výmenu hydroizolácií, povrchy boli kompletne demontované a všetky betónové či oceľové prvky boli zasanované. Pribudli aj nové vsakovacie studne na odvod vody z hydroizolácie.
Na túto časť Hlavnej ulice by sa tiež mala vrátiť do potôčika. Technológia potôčika by sa mala ešte realizovať, funkčná a otestovaná by mala byť ešte tento rok, no následne by mala by zazimovaná. Zrealizované boli aj nové prvky architektúry, nové žľaby i kvetináče. Nové sú aj sklenené prestrešenia múzea.
Ďurko uviedol, že ide o domodra sfarbené sklo. Realizovať sa ešte bude kompletná rekonštrukcia toaliet, ide o sedem kusov. Polaček spresnil, že tieto toalety budú samoobslužné a budú fungovať nonstop. Zvýšiť by tak mali komfort obyvateľov a návštevníkov.
Výmena dlažby
Výmenou prešla aj žulová dlažba pred pódiom pri Dolnej bráne. Ako Ďurko vysvetlil, bola veľmi klzká a v minulosti na nej došlo aj k zraneniam. V súčasnosti je tam už iná, protišmyková dlažba. Na jednej strane Hlavnej ulice pribudlo aj schodište, ktoré ľuďom umožní zísť k pôvodným hradbám a dotknúť sa ich.
„Má to byť interaktívne, aby sme návštevníka nalákali ísť si pozrieť samotné múzeum,” vysvetlil Polaček. Pribudol i nový kovový prvok nad únikovým schodišťom, ktoré upravili. Po maratóne sa ešte budú robiť stĺpiky na konci Hlavnej ulice. Na mieste zatiaľ bude dočasné dopravné značenie, ktoré by sa po kolaudácii malo zmeniť na trvalé. Stĺpiky pribudli aj okolo pódia, mali by chrániť priestor počas kultúrnych podujatí.
Primátor Polaček tiež uviedol, že nanovo boli urobené aj koľajnice v danom úseku Hlavnej ulice, ktoré prešli opravou, izolovaním a čistením. „Dnes sú koľajnice plne funkčné,” povedal. Zdôraznil ale, že ide o študentskú prácu, ktorú rieši Technická univerzita v Košiciach, reč teda nie je o vlaku alebo električke, ale o ľahkom vozidle, ktoré by mohlo mesto Košice reprezentovať pri výnimočných príležitostiach.
Výber pre verejnosť
„Je to ako študentská práca. V komisii je napríklad pán prezident Rudolf Schuster, vedenie mesta, je tam dopravný podnik, zástupcovia univerzity. Máme niekoľko predpripravených prototypov, diskutujeme, zvažujeme,” povedal. Dodal, že ak bude nejaký výber, verejnosti ho ukážu a budú ďalej diskutovať o tom, ktorým smerom sa vybrať, a či vôbec.
„Dnes sme stále v rovine študentskej práce, na druhej strane sa obzeráme, či sme schopní pre to nájsť financie z eurofondov a vrátiť nejakú nostalgiu do mesta,” vysvetlil primátor.
Zdroj: SITA.sk - Plot pri Dolnej bráne v Košiciach zmizol, zrekonštruovanú časť Hlavnej ulice už otvorili verejnosti, práce ešte pokračujú – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dolná brána Eurofondy Hlavná ulica v Košiciach Medzinárodný maratón mieru v Košiciach Primátor mesta Košice Rekonštrukcia
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