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29. septembra 2026

V Iraku obesili desať mužov, súdy ich uznali za vinných z terorizmu


Tagy: Džihádisti Iracká vláda Popravy Terorizmus Trest smrti

Iracké súdy uložili stovky trestov smrti a doživotia za terorizmus, medzi odsúdenými sú aj zahraniční džihádisti. Iracké ...



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gettyimages 522712213 1 676x450 29.9.2026 (SITA.sk) - Iracké súdy uložili stovky trestov smrti a doživotia za terorizmus, medzi odsúdenými sú aj zahraniční džihádisti.


Iracké úrady v utorok obesili desať ľudí, ktorých súdy uznali za vinných z trestných činov súvisiacich s terorizmom, uviedli predstavitelia bezpečnostných a zdravotníckych orgánov.


Forenzné oddelenie v provincii Dhí Kár prevzalo telá desiatich Iračanov, „odsúdených za teroristické trestné činy, ktorí boli obesení“ vo väznici v juhoirackej Nasiríji, uviedol zdravotnícky predstaviteľ. Informáciu potvrdil aj bezpečnostný zdroj.

Nikto živý neodíde


Popravy vykonali podľa článku 4 protiteroristického zákona. Obaja predstavitelia hovorili pod podmienkou anonymity.

Väznica v Nasiríji je v Iraku známa pod arabskou prezývkou al-Hút, teda „Veľryba“, pretože podľa rozšíreného presvedčenia sa z nej väzni živí nevracajú.

Iracké súdy uložili stovky trestov smrti a doživotia ľuďom odsúdeným za terorizmus vrátane mnohých cudzincov. Časť z nich zadržali v Sýrii a následne previezli do Iraku.

Francúzi povrazu unikli


Ľudskoprávne organizácie kritizujú iracké protiteroristické procesy ako príliš rýchle a upozorňujú na nedostatočné procesné záruky.

Začiatkom septembra Irak začal súdiť aj niekoľkých francúzskych džihádistov. Jedenástim Francúzom uložené tresty smrti z roku 2019 neskôr zmenili na doživotie.


Zdroj: SITA.sk - V Iraku obesili desať mužov, súdy ich uznali za vinných z terorizmu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Džihádisti Iracká vláda Popravy Terorizmus Trest smrti
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