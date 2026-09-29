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29. septembra 2026
V Iraku obesili desať mužov, súdy ich uznali za vinných z terorizmu
Iracké súdy uložili stovky trestov smrti a doživotia za terorizmus, medzi odsúdenými sú aj zahraniční džihádisti. Iracké ...
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29.9.2026 (SITA.sk) - Iracké súdy uložili stovky trestov smrti a doživotia za terorizmus, medzi odsúdenými sú aj zahraniční džihádisti.
Forenzné oddelenie v provincii Dhí Kár prevzalo telá desiatich Iračanov, „odsúdených za teroristické trestné činy, ktorí boli obesení“ vo väznici v juhoirackej Nasiríji, uviedol zdravotnícky predstaviteľ. Informáciu potvrdil aj bezpečnostný zdroj.
Popravy vykonali podľa článku 4 protiteroristického zákona. Obaja predstavitelia hovorili pod podmienkou anonymity.
Väznica v Nasiríji je v Iraku známa pod arabskou prezývkou al-Hút, teda „Veľryba“, pretože podľa rozšíreného presvedčenia sa z nej väzni živí nevracajú.
Iracké súdy uložili stovky trestov smrti a doživotia ľuďom odsúdeným za terorizmus vrátane mnohých cudzincov. Časť z nich zadržali v Sýrii a následne previezli do Iraku.
Ľudskoprávne organizácie kritizujú iracké protiteroristické procesy ako príliš rýchle a upozorňujú na nedostatočné procesné záruky.
Začiatkom septembra Irak začal súdiť aj niekoľkých francúzskych džihádistov. Jedenástim Francúzom uložené tresty smrti z roku 2019 neskôr zmenili na doživotie.
Zdroj: SITA.sk - V Iraku obesili desať mužov, súdy ich uznali za vinných z terorizmu © SITA Všetky práva vyhradené.
Iracké úrady v utorok obesili desať ľudí, ktorých súdy uznali za vinných z trestných činov súvisiacich s terorizmom, uviedli predstavitelia bezpečnostných a zdravotníckych orgánov.
Forenzné oddelenie v provincii Dhí Kár prevzalo telá desiatich Iračanov, „odsúdených za teroristické trestné činy, ktorí boli obesení“ vo väznici v juhoirackej Nasiríji, uviedol zdravotnícky predstaviteľ. Informáciu potvrdil aj bezpečnostný zdroj.
Nikto živý neodíde
Popravy vykonali podľa článku 4 protiteroristického zákona. Obaja predstavitelia hovorili pod podmienkou anonymity.
Väznica v Nasiríji je v Iraku známa pod arabskou prezývkou al-Hút, teda „Veľryba“, pretože podľa rozšíreného presvedčenia sa z nej väzni živí nevracajú.
Iracké súdy uložili stovky trestov smrti a doživotia ľuďom odsúdeným za terorizmus vrátane mnohých cudzincov. Časť z nich zadržali v Sýrii a následne previezli do Iraku.
Francúzi povrazu unikli
Ľudskoprávne organizácie kritizujú iracké protiteroristické procesy ako príliš rýchle a upozorňujú na nedostatočné procesné záruky.
Začiatkom septembra Irak začal súdiť aj niekoľkých francúzskych džihádistov. Jedenástim Francúzom uložené tresty smrti z roku 2019 neskôr zmenili na doživotie.
Zdroj: SITA.sk - V Iraku obesili desať mužov, súdy ich uznali za vinných z terorizmu © SITA Všetky práva vyhradené.
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