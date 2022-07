Pluk Azov vyhlásil hon na všetkých Rusov, ktorí sa podieľali na masovej poprave zajatcov v Olenivke

Poprava ukrajinských zajatcov

Zodpovednosť ponesie každý

29.7.2022 (Webnoviny.sk) - Pluk Azov v piatok vyhlásil hon na všetkých, ktorí sa podieľali na masovej vražde ukrajinských vojnových zajatcov vo väzení Olenivka v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. V spomenutom zariadení boli uväznení vojaci zajatí počas bojov o Mariupoľ.Hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov v piatok povedal, že útok na väzenie Olenivka spáchala ukrajinská armáda pomocou raketometov HIMARS z USA a zomrelo pri ňom 53 ukrajinských vojnových zajatcov a 75 ďalších utrpelo zranenia.Podľa zakladateľa pluku Azov Andrija Bileckého je nepravdepodobné, že by za útokom stáli Ukrajinci a tvrdí, že „zajatých vojakov pluku Azov zabili Rusi". Aj ukrajinské spravodajské služby majú indície, že masovú popravu ukrajinských zajatcov spáchali Rusi a vinu chcú hodiť na Ukrajincov.Ukrajinských vojakov vzali do zajatia po neúprosných bojoch o prístav Mariupoľ , kde mesiace strávili v oceliarni Azovstaľ. Po nepretržitých útokoch Ruska zo zeme, vzduchu aj mora sa napokon v máji vzdali. Desiatky vojakov potom vzali do väzení v Ruskom kontrolovaných oblastiach, ako je napríklad Donecká oblasť „Už teraz je zrejmé, že išlo o vopred naplánovaný čin krajiny, pre ktorú je pojem dôstojnícka česť neznámy, ba čo viac, ani dodržiavanie Ženevských konvencií, pravidiel, zákonov a vojnových zvykov. Rusko nedokázalo poraziť Azov vo férovom boji, a tak sa nás snaží zničiť zradou. V mene jednotiek Azov vyhlasujem hon na všetkých, ktorí sa podieľali na masovej vražde. Zodpovednosť ponesie každý. Kdekoľvek sa ukryjete, budete nájdení a vyhladení," dodal Bileckyj.