Úrady v júni vyplatili najvyššiu sumu sociálnej pomoci od januára 2004. Čo je za týmto nárastom?

29.7.2022 (Webnoviny.sk) - V júni úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatili na sociálne dávky a dotácie viac ako 236 miliónov eur, o 94 miliónov eur viac ako v máji. Júnový nárast bol spôsobený vyplatením jednorazovej inflačnej pomoci spolu s dávkami v hmotnej núdzi, prídavkami na deti, príspevkami na opatrovanie a príspevkami náhradným rodičom.Vyplatená sociálna pomoc zo strany úradov práce bola v júni najvyššia od januára 2004, kedy bolo zriadené Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Vyplýva to z tlačovej správy ústredia.„Celkovo sme v júni takto vyplatili jednorazovú inflačnú pomoc vo výške viac ako 96 miliónov eur. Tieto peniaze sme automaticky poslali ľuďom, ktorí sú najviac ohrození rastúcimi cenami,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak . Dodal, že o pomoc môžu požiadať napríklad aj osoby, ktoré sa starajú o deti s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.Upozornil, že suma vyplácaná ľuďom v rámci sociálnych dávok a dotácií zo strany úradov práce sa zvyšuje dlhodobo. V priebehu roku 2004 úrady práce vyplácali približne dva milióny eur mesačne, v roku 2010 dosahovali mesačné výplaty 100 miliónov eur a od roku 2020 sa bežne pohybujú v intervale od 130 do 150 miliónov eur.Generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer upresňuje, že inflačná pomoc sa rozšírila aj o ďalšie skupiny ľudí, no v týchto prípadoch je potrebné podať žiadosť na príslušnom úrade práce.„Okrem občanov, ktorí sa starajú o deti s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, môžu o inflačnú pomoc požiadať aj osobní asistenti, opatrovatelia, ktorí nepoberajú príspevok na opatrovanie a ľudia nad 62 rokov, ktorí nepoberajú dôchodok a nevykonávajú činnosť, ktorá im zakladá nárok na príjem v termíne do konca augusta tohto roka,“ doplnil Zimmer.Ústredie práce zaznamenalo aj rekordný počet poberateľov príspevku na opatrovanie. V júni poberalo príspevok 63,4 tisíca osôb, o 313 viac ako v máji. Ústredie okrem toho eviduje významný pokles počtu poberateľov pomoci v hmotnej núdzi. V júni poberalo pomoc v hmotnej núdzi 59,5 tisíca osôb, čo je takmer o 22-tisíc osôb menej ako v máji.Ako uvádza tlačová správa, štát na konci mája prestal vyplácať finančnú pomoc odídencom z Ukrajiny. Úlohy podporovateľa sa zhostili štyri medzinárodné organizácie - Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Detský fond OSN (UNICEF), Medzinárodná federácia Červeného kríža (IFRC) a Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).