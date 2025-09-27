|
Sobota 27.9.2025
Meniny má Cyprián
Archív správ
27. septembra 2025
Plyn z burčiaku vo vínnej pivnici priotrávil troch ľudí
Krôčik od tragédie boli vinári, ktorí sa priotrávili v zle vetranej vínnej pivnici pri výrobe burčiaku. Stalo sa to v sobotu dopoludnia v obci Moravské Bránice pri Brne. Do nemocnice nakoniec záchranári previezli ...
27.9.2025 (SITA.sk) - Krôčik od tragédie boli vinári, ktorí sa priotrávili v zle vetranej vínnej pivnici pri výrobe burčiaku. Stalo sa to v sobotu dopoludnia v obci Moravské Bránice pri Brne. Do nemocnice nakoniec záchranári previezli nielen dvoch mužov, ale aj ženu, ktorá im prišla na pomoc. Informuje o tom web Novinky.
„Trom dospelým osobám, ktoré sa priotrávili vo vínnej pivnici splodinami vznikajúcimi pri kvasení hroznového muštu, sme na mieste poskytli kyslíkovú terapiu a previezli ich do nemocnice v Ivančiciach," povedala hovorkyňa Zdravotníckej záchrannej služby Juhomoravského kraja Michaela Bothová. Žena, ktorá chcela susedom pomôcť, sa síce sama tiež priotrávila, ale stihla zavolať záchranárov.
Podľa vinárov sa kontrola dostatku kyslíka v pivnici pri kvasení muštu dá vykonať zapálenou sviečkou. Pokiaľ jej plameň zhasne, je kyslíka málo a človek by mal okamžite priestor opustiť, vyvetrať a až potom do neho znova vstúpiť.
