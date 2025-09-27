Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

27. septembra 2025

Ukrajina od Izraela dostala systém protivzdušnej obrany Patriot


Ukrajina dostala od Izraela americký systém protivzdušnej obrany Patriot a v nasledujúcich mesiacoch očakáva ďalšie dva, povedal v sobotu ukrajinský prezident



germany_ukraine_39407 676x475 27.9.2025 (SITA.sk) - Ukrajina dostala od Izraela americký systém protivzdušnej obrany Patriot a v nasledujúcich mesiacoch očakáva ďalšie dva, povedal v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Kyjev sa usiluje posilniť svoju protivzdušnú obranu, aby odrážal každodenné ruské útoky dronmi a raketami.


Izraelský systém (Patriot) je v prevádzke na Ukrajine. Funguje už mesiac. Na jeseň dostaneme dva systémy Patriot,“ povedal Zelenskyj novinárom.

Ukrajinský prezident to povedal po návrate z New Yorku, kde vystúpil na pôde OSN a stretol sa s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ďalšími predstaviteľmi USA. Po odštartovaní ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 Izrael zaujal neutrálny postoj tým a na rozdiel od západných spojencov neuvalil na Rusko sankcie. Jeho vzťahy s Moskvou sa však ochladili, keďže Rusko sa zbližuje s Iránom.


Zdroj: SITA.sk

