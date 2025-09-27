|
Sobota 27.9.2025
Meniny má Cyprián
|Denník - Správy
27. septembra 2025
Policajti z Dunajskej Stredy a Trnavy riešili streľbu aj útok nožom, jeden muž skončil v nemocnici
Dunajskostredskí a trnavskí policajti riešili počas uplynulej noci streľbu aj útok nožom. Polícia prijala oznámenie o streľbe v Dunajskej Strede. Jeden muž ...
27.9.2025 (SITA.sk) - Dunajskostredskí a trnavskí policajti riešili počas uplynulej noci streľbu aj útok nožom. Polícia prijala oznámenie o streľbe v Dunajskej Strede. Jeden muž mal na druhého muža vytiahnuť strelnú zbraň a vystrelil s ňou do vzduchu. Policajti ihneď konali a vyslali na miesto policajný výjazd. Po príchode na miesto policajti podozrivého 36-ročného muža obmedzili na slobode.
V Trnavskom kraji polícia v túto noc riešila aj útok nožom. Krátko po polnoci vyslali hliadky do obce Madunice v okrese Hlohovec, kde sa nachádzal vážne zranený 55-ročný muž. Osobu, ktorá mužovi spôsobila zranenia, sa policajtom podarilo zadržať. Zranený muž skončil vo vážnom stave v nemocnici. "V súčasnosti vykonávame v oboch prípadoch prvotné procesné úkony, preto bližšie informácie momentálne nemôžeme poskytnúť," doplnila polícia.
Zdroj: SITA.sk - Policajti z Dunajskej Stredy a Trnavy riešili streľbu aj útok nožom, jeden muž skončil v nemocnici © SITA Všetky práva vyhradené.
