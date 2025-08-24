|
Nedeľa 24.8.2025
Meniny má Bartolomej
Denník - Správy
Prvý sneh v Tatrách prišiel nezvyčajne skoro. Na Lomnickom štíte namerali –6,5 °C a horské chaty sa zobudili do biela
Hoci sa leto ešte neskončilo, končiare Vysokých Tatier už pokryl prvý sneh. Tenká snehová vrstva či jemný poprašok sa v nedeľu ráno nachádzal aj v okolí ...
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na ochladenie upozornil ešte v úvode víkendu, chladný bude podľa neho aj začiatok týždňa. V najchladnejších dolinách stredného a východného Slovenska sa podľa neho môže ojedinele vyskytnúť aj slabý prízemný mráz.
Letný sneh v horách nie je výnimkou
Sneženie vo Vysokých Tatrách uprostred leta nie je podľa portálu imeteo.sk neobvyklým javom. „Sneženie a čerstvý letný sneh do klimatického režimu vysokohorských oblastí na Slovensku skutočne patrí. Jeho pomerne pravidelný výskyt, dokonca aj počas najteplejších období leta, je len dôkazom toho, že letné počasie v slovenských horách môže byť veľmi premenlivé,“ uvádza.
Dnes ráno o 06:00 bolo podľa neho napríklad na Lomnickom štíte mínus 6,5 stupňa Celzia, a na Skalnatom plese 0,5 stupňa pod nulou. Sneženie so snehovou pokrývkou do jedného centimetra tam podľa portálu možno očakávať aj počas nedele.
Chladné dni na celom Slovensku
Celkovo však územie Slovenska v posledných dňoch zažíva neobvykle chladné počasie. „Po chladnom ráne, keď na väčšine územia teplota klesla pod 10 stupňov Celzia a v najchladnejších dolinách v oblasti Slovenského raja boli len okolo dva stupne Celzia, máme aj pomerne chladný deň,“ napísal v sobotu na sociálnej sieti SHMÚ. Otepľovať sa podľa neho začne až v priebehu utorka a najmä stredy, keď na Slovensko začne od juhozápadu prúdiť teplejší vzduch.
Vysoké Tatry však majú počas tejto letnej sezóny za sebou aj rekord, padol ešte v úvode júla. „Na automatickej stanici na Skalnatom plese sme namerali takmer 27 stupňov Celzia, čo je podľa operatívnych údajov absolútny rekord tejto stanice,“ informovali meteorológovia 3. júla. Na Lomnickom štíte vtedy vystúpila teplota na 19 stupňov Celzia, čo sa podľa nich na tejto stanici stáva len v tých vôbec najteplejších situáciách.
Zdroj: SITA.sk - Prvý sneh v Tatrách prišiel nezvyčajne skoro. Na Lomnickom štíte namerali –6,5 °C a horské chaty sa zobudili do biela © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Sneženie Vysoké Tatry
