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11. júna 2026
PMÚ schválil zmenu kontroly nad aquaparkmi v Poprade a Kováčovej, koncentrácia nevyvoláva súťažné obavy
Tagy: aquaparky Koncentrácia
Výlučnú kontrolu nad auqaparkmi získava investičná holdingová spoločnosť pôsobiaca prostredníctvom dcérskych spoločností v sektoroch finančných služieb, zdravotníctva, energetiky aj turizmu.
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11.6.2026 (SITA.sk) - Výlučnú kontrolu nad auqaparkmi získava investičná holdingová spoločnosť pôsobiaca prostredníctvom dcérskych spoločností v sektoroch finančných služieb, zdravotníctva, energetiky aj turizmu.
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) 1. júna 2026 schválil koncentráciu, na základe ktorej dochádza k zmene zo spoločnej kontroly na výlučnú kontrolu podnikateľa Pro Partners Holding, a.s. (PPH) nad podnikateľmi AQUAPARK Poprad, s.r.o. a AQUAPARK KOVÁČOVÁ, s.r.o., obe so sídlom na Slovensku.
V rámci správneho konania PMÚ overoval, či dochádza k zmene kontroly nad nadobúdanými spoločnosťami. Na základe predložených podkladov PMÚ akceptoval, že pred uskutočnením koncentrácie bola nad oboma spoločnosťami vykonávaná spoločná kontrola, pričom jedným zo spolukontrolujúcich bol podnikateľ PPH. Po koncentrácii dochádza k zmene z tejto spoločnej kontroly na výlučnú kontrolu PPH.
PPH je investičná holdingová spoločnosť pôsobiaca prostredníctvom dcérskych spoločností v sektoroch finančných služieb, zdravotníctva, energetiky, turizmu, nehnuteľností, voľnočasových aktivít a zábavy. Spravuje aktíva v hodnote 2,3 mld. eur. Na trhu je 27 rokov a zamestnáva viac ako 1 000 zamestnancov.
Spoločnosť AQUAPARK Poprad prevádzkuje aquapark v regióne Vysokých Tatier, zatiaľ čo AQUAPARK KOVÁČOVÁ vlastní a prevádzkuje Holidaypark Kováčová v blízkosti Zvolena.
Pri hodnotení vplyvu na hospodársku súťaž PMÚ zohľadnil, že koncentráciou sa mení kvalita kontroly podnikateľa PPH zo spoločnej na výlučnú. Úrad tiež zohľadnil prítomnosť viacerých konkurentov v širšom aj užšom regióne, medzi ktorých patria Tatralandia, Vodný park Bešeňová a Thermalpark Dunajská Streda.
Pre tieto okolnosti sa PMÚ nezaoberal presným vymedzením relevantných trhov ani z tovarového, ani z priestorového hľadiska a konštatoval, že koncentrácia nevyvoláva súťažné obavy. Rozhodnutie protimonopolného úradu nadobudlo právoplatnosť 4. júna 2026.
Súčasťou popradského Aquaparku je 14 vonkajších a vnútorných bazénov s termálnou vodou s teplotou 28°C – 38°C, tobogany a viac ako 350 vodných atrakcií. Voda v AquaCity pochádza z prírodného podzemného zdroja a privádza sa do areálu. Technologickým procesom sa z teploty 50°C ochladzuje na 36 až 38°C. Voda v termálnych bazénoch pramení z hĺbky 1300m a obsahuje viac ako 20 rôznych minerálov priaznivo pôsobiacich na zdravie človeka. Pomáha pri problémoch s pohybovým a dýchacím ústrojenstvom, krvnému obehu, nervovej sústave a má aj priaznivé kozmetické účinky.
Aquapark Kováčová vznikol na mieste pôvodného kúpaliska s dlhodobou tradíciou. Jeho história siaha až do roku 1969. V roku 2013 ale bola časť areálu prebudovaná. Voda je tou najväčšou vzácnosťou, ktorú má. Pri vrte má termálna voda teplotu 48,5°C. Rovnakú využívajú aj Kúpele Kováčová i Národné rehabilitačné centrum, ktoré sa tiež nachádzajú v obci.
Zdroj: SITA.sk - PMÚ schválil zmenu kontroly nad aquaparkmi v Poprade a Kováčovej, koncentrácia nevyvoláva súťažné obavy © SITA Všetky práva vyhradené.
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) 1. júna 2026 schválil koncentráciu, na základe ktorej dochádza k zmene zo spoločnej kontroly na výlučnú kontrolu podnikateľa Pro Partners Holding, a.s. (PPH) nad podnikateľmi AQUAPARK Poprad, s.r.o. a AQUAPARK KOVÁČOVÁ, s.r.o., obe so sídlom na Slovensku.
PMÚ overoval zmenu kontroly
V rámci správneho konania PMÚ overoval, či dochádza k zmene kontroly nad nadobúdanými spoločnosťami. Na základe predložených podkladov PMÚ akceptoval, že pred uskutočnením koncentrácie bola nad oboma spoločnosťami vykonávaná spoločná kontrola, pričom jedným zo spolukontrolujúcich bol podnikateľ PPH. Po koncentrácii dochádza k zmene z tejto spoločnej kontroly na výlučnú kontrolu PPH.
PPH je investičná holdingová spoločnosť pôsobiaca prostredníctvom dcérskych spoločností v sektoroch finančných služieb, zdravotníctva, energetiky, turizmu, nehnuteľností, voľnočasových aktivít a zábavy. Spravuje aktíva v hodnote 2,3 mld. eur. Na trhu je 27 rokov a zamestnáva viac ako 1 000 zamestnancov.
Spoločnosť AQUAPARK Poprad prevádzkuje aquapark v regióne Vysokých Tatier, zatiaľ čo AQUAPARK KOVÁČOVÁ vlastní a prevádzkuje Holidaypark Kováčová v blízkosti Zvolena.
Pri hodnotení vplyvu na hospodársku súťaž PMÚ zohľadnil, že koncentráciou sa mení kvalita kontroly podnikateľa PPH zo spoločnej na výlučnú. Úrad tiež zohľadnil prítomnosť viacerých konkurentov v širšom aj užšom regióne, medzi ktorých patria Tatralandia, Vodný park Bešeňová a Thermalpark Dunajská Streda.
Koncentrácia nevyvoláva súťažné obavy
Pre tieto okolnosti sa PMÚ nezaoberal presným vymedzením relevantných trhov ani z tovarového, ani z priestorového hľadiska a konštatoval, že koncentrácia nevyvoláva súťažné obavy. Rozhodnutie protimonopolného úradu nadobudlo právoplatnosť 4. júna 2026.
Súčasťou popradského Aquaparku je 14 vonkajších a vnútorných bazénov s termálnou vodou s teplotou 28°C – 38°C, tobogany a viac ako 350 vodných atrakcií. Voda v AquaCity pochádza z prírodného podzemného zdroja a privádza sa do areálu. Technologickým procesom sa z teploty 50°C ochladzuje na 36 až 38°C. Voda v termálnych bazénoch pramení z hĺbky 1300m a obsahuje viac ako 20 rôznych minerálov priaznivo pôsobiacich na zdravie človeka. Pomáha pri problémoch s pohybovým a dýchacím ústrojenstvom, krvnému obehu, nervovej sústave a má aj priaznivé kozmetické účinky.
Aquapark Kováčová vznikol na mieste pôvodného kúpaliska s dlhodobou tradíciou. Jeho história siaha až do roku 1969. V roku 2013 ale bola časť areálu prebudovaná. Voda je tou najväčšou vzácnosťou, ktorú má. Pri vrte má termálna voda teplotu 48,5°C. Rovnakú využívajú aj Kúpele Kováčová i Národné rehabilitačné centrum, ktoré sa tiež nachádzajú v obci.
Zdroj: SITA.sk - PMÚ schválil zmenu kontroly nad aquaparkmi v Poprade a Kováčovej, koncentrácia nevyvoláva súťažné obavy © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: aquaparky Koncentrácia
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