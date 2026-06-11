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Tesco rastie: otvára svoju 183. predajňu a rozširuje Online Nákupy pre 84 % Slovákov
Tagy: PR Tesco Online nákupy
Tesco pokračuje v rozširovaní svojej dostupnosti na celom Slovensku a je opäť bližšie k zákazníkom. Od štvrtka 11. júna 2026 otvára svoju už 183. predajňu Tesco Expres v novopostavenej ...
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11.6.2026 (SITA.sk) - Tesco pokračuje v rozširovaní svojej dostupnosti na celom Slovensku a je opäť bližšie k zákazníkom.
Od štvrtka 11. júna 2026 otvára svoju už 183. predajňu Tesco Expres v novopostavenej rezidencii Florian v centre Bratislavy. Zároveň rozširuje službu Tesco Online Nákupy, ktorá tak bude dostupná už pre 84 % Slovákov. Možnosť nechať si doviezť nákup z Tesca až domov bude odteraz dostupná pre 72-tisíc obyvateľov Bardejova a okolia. Službu reťazec sprístupňuje aj pre 50-tisíc nových zákazníkov v Ružomberku a okolí a ďalších 30-tisíc obyvateľov okolia Piešťan. Celkovo je tak najväčšia služba online nákupov potravín a potrieb do domácnosti dostupná už pre 4,58 milióna Slovákov.
"Záleží nám na tom, aby komfort moderného nakupovania malo na dosah čo najviac slovenských domácností. Práve preto intenzívne pracujeme na neustálom rozširovaní našej siete a služby Tesco Online Nákupy a súčasne posilňujeme našu prítomnosť všade tam, kde pulzuje každodenný život. V hlavnom meste otvárame našu už 183. predajňu Tesco Expres Florian, ktorá ideálne zapadne do rytmu tejto dynamicky sa rozvíjajúcej mestskej lokality. Zároveň nás veľmi teší, že aktuálne prinášame možnosť objednať si potraviny z Tesca až k dverám tisíckam rodín v Bardejove, Ružomberku a okolí Piešťan, čím sa zvýši dostupnosť tejto obľúbenej služby už pre 84 % Slovákov," hovorí Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku.
Od štvrtka 11. júna 2026 si zákazníci môžu nakúpiť v novej predajni Tesco Expres v bratislavskej rezidencii Florian v centre mesta. Svojim návštevníkom ponúkne moderný vzhľad na 133 m² predajnej plochy, pričom o komfort pri nakupovaní sa postará tím 10 vyškolených kolegov a kolegýň. Pre zákazníkov sú k dispozícii tri samoobslužné pokladne pre rýchle vybavenie nákupu, jedna klasická pokladňa s obsluhou a nechýba ani kávovar.
Predajňa je strategicky umiestnená tak, aby poskytla rýchly nákup nielen obyvateľom samotnej rezidencie, ale aj pracujúcim, študentom a návštevníkom z blízkeho okolia. Otváracie hodiny novej predajne sú od pondelka do soboty v čase od 6.00 hod. do 22.00 hod. a v nedeľu od 7.00 hod. do 21.00 hod.
Počas prvých dvoch dní otvorenia novej prevádzky Tesco Expres Bratislava Florian – od 11. do 12. júna 2026 – daruje Tesco 1 € z každého nákupu nad 10 € Občianskemu združeniu Amazonky. Tieto finančné prostriedky priamo podporia ženy s diagnózou rakoviny prsníka a pomôžu im zlepšiť ich každodenný život. Zároveň od 11. do 14. júna získajú všetci návštevníci predajne uvítaciu zľavu 10 % s Tesco Clubcard na svoj celý nákup.
Služba Tesco Online Nákupy je pre 72-tisíc obyvateľov Bardejova úplnou novinkou. Okrem samotného mesta budú môcť pohodlie online nakupovania využívať aj obyvatelia okolitých obcí, z ktorých viaceré majú nad 3 000 obyvateľov, ako napríklad Zborov, Malcov, Gaboltov, Hertník, Kružlov či Kľušov. Ako darček na privítanie pripravilo Tesco pre zákazníkov z týchto lokalít doručenie zdarma na každú objednávku až do 31. decembra 2026.
Tesco súčasne rozširuje dostupnosť služby aj v ďalších regiónoch. V Ružomberku a okolí pribudne vyše 50-tisíc nových zákazníkov, pričom doručovanie nákupov bude zabezpečené z hypermarketu v Liptovskom Mikuláši. V okolí Piešťan sa služba zároveň rozšíri pre viac ako 30-tisíc nových zákazníkov. Tesco Online Nákupy sa tak neustále rozrastajú – aktuálnu dostupnosť vo svojej lokalite si zákazníci môžu overiť priamo na webovej stránke reťazca.
Najväčšia služba online nákupov potravín a potrieb pre domácnosť na Slovensku za posledné obdobie prešla veľkými zmenami – spustila možnosť doručenia v deň objednania a doručovacie okná vo viacerých oblastiach zúžila z dvoch na jednu hodinu. Prostredníctvom tejto služby si zákazníci môžu vybrať z viac ako 14-tisíc kvalitných produktov za rovnaké ceny ako v kamenných obchodoch Tesco. Rovnako ako pri nakupovaní v kamenných predajniach Tesco zákazníci môžu nakupovať aj s výraznými zľavami s vernostným programom Clubcard. Členovia Tesco Online Clubu navyše môžu využívať doručenie nákupu bez poplatkov a množstvo ďalších výhod.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Tesco rastie: otvára svoju 183. predajňu a rozširuje Online Nákupy pre 84 % Slovákov © SITA Všetky práva vyhradené.
Od štvrtka 11. júna 2026 otvára svoju už 183. predajňu Tesco Expres v novopostavenej rezidencii Florian v centre Bratislavy. Zároveň rozširuje službu Tesco Online Nákupy, ktorá tak bude dostupná už pre 84 % Slovákov. Možnosť nechať si doviezť nákup z Tesca až domov bude odteraz dostupná pre 72-tisíc obyvateľov Bardejova a okolia. Službu reťazec sprístupňuje aj pre 50-tisíc nových zákazníkov v Ružomberku a okolí a ďalších 30-tisíc obyvateľov okolia Piešťan. Celkovo je tak najväčšia služba online nákupov potravín a potrieb do domácnosti dostupná už pre 4,58 milióna Slovákov.
"Záleží nám na tom, aby komfort moderného nakupovania malo na dosah čo najviac slovenských domácností. Práve preto intenzívne pracujeme na neustálom rozširovaní našej siete a služby Tesco Online Nákupy a súčasne posilňujeme našu prítomnosť všade tam, kde pulzuje každodenný život. V hlavnom meste otvárame našu už 183. predajňu Tesco Expres Florian, ktorá ideálne zapadne do rytmu tejto dynamicky sa rozvíjajúcej mestskej lokality. Zároveň nás veľmi teší, že aktuálne prinášame možnosť objednať si potraviny z Tesca až k dverám tisíckam rodín v Bardejove, Ružomberku a okolí Piešťan, čím sa zvýši dostupnosť tejto obľúbenej služby už pre 84 % Slovákov," hovorí Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku.
Nové Tesco Expres Florian v srdci Bratislavy
Od štvrtka 11. júna 2026 si zákazníci môžu nakúpiť v novej predajni Tesco Expres v bratislavskej rezidencii Florian v centre mesta. Svojim návštevníkom ponúkne moderný vzhľad na 133 m² predajnej plochy, pričom o komfort pri nakupovaní sa postará tím 10 vyškolených kolegov a kolegýň. Pre zákazníkov sú k dispozícii tri samoobslužné pokladne pre rýchle vybavenie nákupu, jedna klasická pokladňa s obsluhou a nechýba ani kávovar.
Predajňa je strategicky umiestnená tak, aby poskytla rýchly nákup nielen obyvateľom samotnej rezidencie, ale aj pracujúcim, študentom a návštevníkom z blízkeho okolia. Otváracie hodiny novej predajne sú od pondelka do soboty v čase od 6.00 hod. do 22.00 hod. a v nedeľu od 7.00 hod. do 21.00 hod.
Počas prvých dvoch dní otvorenia novej prevádzky Tesco Expres Bratislava Florian – od 11. do 12. júna 2026 – daruje Tesco 1 € z každého nákupu nad 10 € Občianskemu združeniu Amazonky. Tieto finančné prostriedky priamo podporia ženy s diagnózou rakoviny prsníka a pomôžu im zlepšiť ich každodenný život. Zároveň od 11. do 14. júna získajú všetci návštevníci predajne uvítaciu zľavu 10 % s Tesco Clubcard na svoj celý nákup.
Nákupy z Tesca až domov pre 4,58 milióna Slovákov
Služba Tesco Online Nákupy je pre 72-tisíc obyvateľov Bardejova úplnou novinkou. Okrem samotného mesta budú môcť pohodlie online nakupovania využívať aj obyvatelia okolitých obcí, z ktorých viaceré majú nad 3 000 obyvateľov, ako napríklad Zborov, Malcov, Gaboltov, Hertník, Kružlov či Kľušov. Ako darček na privítanie pripravilo Tesco pre zákazníkov z týchto lokalít doručenie zdarma na každú objednávku až do 31. decembra 2026.
Tesco súčasne rozširuje dostupnosť služby aj v ďalších regiónoch. V Ružomberku a okolí pribudne vyše 50-tisíc nových zákazníkov, pričom doručovanie nákupov bude zabezpečené z hypermarketu v Liptovskom Mikuláši. V okolí Piešťan sa služba zároveň rozšíri pre viac ako 30-tisíc nových zákazníkov. Tesco Online Nákupy sa tak neustále rozrastajú – aktuálnu dostupnosť vo svojej lokalite si zákazníci môžu overiť priamo na webovej stránke reťazca.
O službe Tesco Online Nákupy:
Najväčšia služba online nákupov potravín a potrieb pre domácnosť na Slovensku za posledné obdobie prešla veľkými zmenami – spustila možnosť doručenia v deň objednania a doručovacie okná vo viacerých oblastiach zúžila z dvoch na jednu hodinu. Prostredníctvom tejto služby si zákazníci môžu vybrať z viac ako 14-tisíc kvalitných produktov za rovnaké ceny ako v kamenných obchodoch Tesco. Rovnako ako pri nakupovaní v kamenných predajniach Tesco zákazníci môžu nakupovať aj s výraznými zľavami s vernostným programom Clubcard. Členovia Tesco Online Clubu navyše môžu využívať doručenie nákupu bez poplatkov a množstvo ďalších výhod.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Tesco rastie: otvára svoju 183. predajňu a rozširuje Online Nákupy pre 84 % Slovákov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR Tesco Online nákupy
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