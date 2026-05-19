Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 19.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Gertrúda
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

19. mája 2026

Po 25 rokoch identifikovali „dievča z rieky Mohan“, v Nemecku zatkli otca


Tagy: Frankfurt nad Mohanom Pátranie Vyšetrovanie

Telo tínedžerky našli okoloidúci 31. júla 2001 v rieke Mohan vo Frankfurte nad Mohanom. Medzinárodná policajná organizácia Interpol oznámila, že po štvrťstoročí identifikovali tínedžerku ...



Zdieľať
gettyimages 903427852 676x451 19.5.2026 (SITA.sk) - Telo tínedžerky našli okoloidúci 31. júla 2001 v rieke Mohan vo Frankfurte nad Mohanom.


Medzinárodná policajná organizácia Interpol oznámila, že po štvrťstoročí identifikovali tínedžerku prezývanú „Dievča z rieky Mohan“, ktorej telo našli v roku 2001 vo Frankfurte nad Mohanom. V súvislosti s prípadom zadržali jej otca podozrivého z vraždy.

Doteraz neznámu obeť identifikovali ako 16-ročnú Dianu S. Interpol uviedol, že dievča bolo „násilne napadnuté“ a nieslo známky dlhodobého týrania. Jej 67-ročného otca, nemeckého občana, minulý utorok vzali do vyšetrovacej väzby pre podozrenie z vraždy.

Telo tínedžerky našli okoloidúci 31. júla 2001 v rieke Mohan vo spomenutom nemeckom meste. Podľa oznámenia Interpolu bolo zabalené v hnedej prikrývke s leopardím vzorom a zaťažené podstavcom na slnečník.

Interpol vo svojej výzve z roku 2024 uviedol, že dievča utrpelo „mnohopočetné zranenia poukazujúce na dlhodobé a závažné týranie“. Organizácia podotkla, že išlo aj o „zlomeniny oboch horných končatín, ktoré sa zahojili v nesprávnej polohe“, pričom vyšetrovatelia zaznamenali aj „známky možného sexuálneho zneužívania“.

Podľa forenzných expertíz mohla tínedžerka pochádzať z Afganistanu, Pakistanu alebo severnej Indie a do Nemecka sa presťahovala v ranom veku. Interpol tiež uviedol, že jej ľavé ucho bolo deformované násilím a na tele mala viaceré jazvy po popáleninách, z ktorých niektoré zodpovedali popáleninám od cigariet.

Prípad sa podarilo objasniť vďaka kampani „Identify Me“, ktorú Interpol spustil v roku 2023 s cieľom identifikovať ženy nájdené mŕtve v Európe za podozrivých okolností. Organizácia so sídlom vo francúzskom Lyone uviedla, že po verejnej výzve dostali vyšetrovatelia viacero tipov od občanov, ktoré umožnili otvoriť nové vyšetrovacie línie.

Ide už o šiesty úspešne vyriešený prípad v rámci kampane „Identify Me“, pričom Interpol sa naďalej snaží objasniť ďalších 41 nevyriešených prípadov.


Zdroj: SITA.sk - Po 25 rokoch identifikovali „dievča z rieky Mohan“, v Nemecku zatkli otca © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Frankfurt nad Mohanom Pátranie Vyšetrovanie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ukrajina si pripomína štvrté výročie odchodu obrancov Azovstaľu, stovky vojakov zostávajú v ruskom zajatí
<< predchádzajúci článok
Progresívci veľmi dobre vedia, že žiaden slovenský úrad ich „svadbu“ uznať nemôže. Robia to iba preto, aby mohli žalovať Slovensko, hovorí Krajniak

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 