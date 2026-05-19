Utorok 19.5.2026
Meniny má Gertrúda
19. mája 2026
Po 25 rokoch identifikovali „dievča z rieky Mohan“, v Nemecku zatkli otca
Telo tínedžerky našli okoloidúci 31. júla 2001 v rieke Mohan vo Frankfurte nad Mohanom. Medzinárodná policajná organizácia Interpol oznámila, že po štvrťstoročí identifikovali tínedžerku ...
19.5.2026 (SITA.sk) - Telo tínedžerky našli okoloidúci 31. júla 2001 v rieke Mohan vo Frankfurte nad Mohanom.
Medzinárodná policajná organizácia Interpol oznámila, že po štvrťstoročí identifikovali tínedžerku prezývanú „Dievča z rieky Mohan“, ktorej telo našli v roku 2001 vo Frankfurte nad Mohanom. V súvislosti s prípadom zadržali jej otca podozrivého z vraždy.
Doteraz neznámu obeť identifikovali ako 16-ročnú Dianu S. Interpol uviedol, že dievča bolo „násilne napadnuté“ a nieslo známky dlhodobého týrania. Jej 67-ročného otca, nemeckého občana, minulý utorok vzali do vyšetrovacej väzby pre podozrenie z vraždy.
Telo tínedžerky našli okoloidúci 31. júla 2001 v rieke Mohan vo spomenutom nemeckom meste. Podľa oznámenia Interpolu bolo zabalené v hnedej prikrývke s leopardím vzorom a zaťažené podstavcom na slnečník.
Interpol vo svojej výzve z roku 2024 uviedol, že dievča utrpelo „mnohopočetné zranenia poukazujúce na dlhodobé a závažné týranie“. Organizácia podotkla, že išlo aj o „zlomeniny oboch horných končatín, ktoré sa zahojili v nesprávnej polohe“, pričom vyšetrovatelia zaznamenali aj „známky možného sexuálneho zneužívania“.
Podľa forenzných expertíz mohla tínedžerka pochádzať z Afganistanu, Pakistanu alebo severnej Indie a do Nemecka sa presťahovala v ranom veku. Interpol tiež uviedol, že jej ľavé ucho bolo deformované násilím a na tele mala viaceré jazvy po popáleninách, z ktorých niektoré zodpovedali popáleninám od cigariet.
Prípad sa podarilo objasniť vďaka kampani „Identify Me“, ktorú Interpol spustil v roku 2023 s cieľom identifikovať ženy nájdené mŕtve v Európe za podozrivých okolností. Organizácia so sídlom vo francúzskom Lyone uviedla, že po verejnej výzve dostali vyšetrovatelia viacero tipov od občanov, ktoré umožnili otvoriť nové vyšetrovacie línie.
Ide už o šiesty úspešne vyriešený prípad v rámci kampane „Identify Me“, pričom Interpol sa naďalej snaží objasniť ďalších 41 nevyriešených prípadov.
Zdroj: SITA.sk - Po 25 rokoch identifikovali „dievča z rieky Mohan“, v Nemecku zatkli otca © SITA Všetky práva vyhradené.
