Utorok 19.5.2026
Meniny má Gertrúda
19. mája 2026
Progresívci veľmi dobre vedia, že žiaden slovenský úrad ich „svadbu“ uznať nemôže. Robia to iba preto, aby mohli žalovať Slovensko, hovorí Krajniak
Ako je známe, poslanec Progresívneho Slovenska Michal Sabo žiada o slovenské uznanie homosexuálneho manželstva, ktoré nedávno uzavrel v Rakúsku. Predseda strany
Sabo žiada uznanie "manželstva"
Ako je známe, poslanec Progresívneho Slovenska Michal Sabo žiada o slovenské uznanie homosexuálneho manželstva, ktoré nedávno uzavrel v Rakúsku. Odvoláva sa pritom na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ z novembra 2025 o uznávaní homosexuálnych manželstiev medzi členskými štátmi EÚ.
"Sme manželia. A v týchto doskách na to máme papier. Podpísaný matrikárom, svedkyňami za prítomnosti miestnej poslankyne a dokonca aj hosťujúceho evanjelického farára. Teraz nás čaká slovenská realita uznania nášho zväzku. Ako isto viete, Súdny dvor EÚ v novembri 2025 rozhodol, že členské štáty sú povinné uznávať manželstvo párov rovnakého pohlavia," napísal Sabo na sociálnej sieti.
Ako ďalej vysvetlil, na Slovensku má byť osobitná matrika pod Ministerstvom vnútra, ktorá musí pár rovnakého pohlavia zapísať ako manželský pár.
"Slovenské matriky však dodnes ani po polroku nemajú žiadne metodické usmernenie, ako postupovať. Cez týždeň sme preto na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám požiadali Ministerstvo vnútra SR o usmernenie, ako si môžeme uplatniť naše právo. Teraz v zákonnej lehote čakáme na odpoveď," informoval Sabo.
Progresívci chcú Slovensko žalovať v Luxemburgu
Na Slovensku je Ústave zakotvená definícia manželstva ako zväzku muža a ženy a téma manželstva je v ústave chránená aj ako otázka národnej identity.
"Poslanec Progresívneho Slovenska Michal Sabo veľmi dobre vie, že ústava Slovenskej republiky uznáva iba manželský zväzok medzi mužom a ženou. Lenže Michal Sabo mal nedávno homosexuálnu "svadbu" v rakúskom Hainburgu. A teraz chce od slovenských úradov, aby jeho "svadbu" uznali," kritizoval na sociálnej sieti predseda strany Konzervatívci – Kresťanská únia Milan Krajniak.
Podľa Krajniaka progresívci veľmi dobre vedia, že žiaden slovenský úrad túto svadbu uznať nemôže. "Robia to iba preto, aby mohli Slovenskú republiku žalovať na Súdnom dvore EÚ v Luxemburgu. Aby cez Súdny dvor EÚ mohli donútiť celé Slovensko uznávať ich predstavu o manželstve proti vôli väčšiny občanov," myslí si politik.
"Oni nechcú toleranciu. Oni chcú, aby sme všetci povinne museli uznávať ich predstavu o svete, ich predstavu o hodnotách, ich predstavu o rodine. Presne takto sa správali pred rokom 1989 komunisti," vyhlásil na záver Krajniak.
Zdroj: SITA.sk - Progresívci veľmi dobre vedia, že žiaden slovenský úrad ich „svadbu“ uznať nemôže. Robia to iba preto, aby mohli žalovať Slovensko, hovorí Krajniak © SITA Všetky práva vyhradené.
Po 25 rokoch identifikovali „dievča z rieky Mohan", v Nemecku zatkli otca
Každé dieťa má právo na plnohodnotný život, uviedol Pellegrini na odovzdávaní cien Zlatý dáždnik – VIDEO, FOTO
