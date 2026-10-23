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23. októbra 2026
Trump sa pochválil, ako opravil Starshield. Podľa Kyjeva systém stále poriadne nefunguje
Problémy so systémom začali krátko potom, ako americký prezident verejne kritizoval Kyjev za jeho útočné operácie na území Ruska a vyzval ho, aby prestal cieliť na ruské ropné rafinérie. Ukrajina v ...
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23.10.2026 (SITA.sk) - Problémy so systémom začali krátko potom, ako americký prezident verejne kritizoval Kyjev za jeho útočné operácie na území Ruska a vyzval ho, aby prestal cieliť na ruské ropné rafinérie.
Ukrajina v piatok uviedla, že naďalej eviduje problémy s vojenským satelitným komunikačným systémom Starshield, hoci americký prezident Donald Trump deň predtým vyhlásil, že služba bola plne obnovená.
„K dnešnému ránu stále evidujeme prípady výpadkov signálu,“ povedal novinárom zdroj z ukrajinského ministerstva obrany. Dodal, že Kyjev zatiaľ nemá potvrdené, že všetky obmedzenia boli zrušené.
Trump vo štvrtok reagoval na správu denníka The Wall Street Journal tvrdením, že systém Starshield je „opäť v prevádzke“. Podľa amerického prezidenta majiteľ spoločnosti Space X Elon Musk obnovil jeho plnú funkčnosť pre Ukrajinu.
Denník tento týždeň informoval, že SpaceX, ktorý je prevádzkovateľom systému Starlink aj jeho vojenskej verzie Starshield, obmedzila rýchlosť pripojenia ukrajinských zariadení k systému, čo malo negatívny dopad na fungovanie niektorých ukrajinských dronov.
Musk predtým uviedol, že akékoľvek obmedzenia používania alebo výkonu systému Starshield určuje americká armáda a v konečnom dôsledku prezident Spojených štátov. Minister vojny Pete Hegseth však tento týždeň vyhlásil, že Pentagon žiadne takéto zmeny nenariadil. Trump zároveň minulý týždeň tiež poprel, že by vydal pokyn na obmedzenie služby.
Problémy so systémom začali krátko potom, ako Trump verejne kritizoval Kyjev za jeho útočné operácie na území Ruska a vyzval ho, aby prestal cieliť na ruské ropné rafinérie.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Trump sa pochválil, ako opravil Starshield. Podľa Kyjeva systém stále poriadne nefunguje © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajina v piatok uviedla, že naďalej eviduje problémy s vojenským satelitným komunikačným systémom Starshield, hoci americký prezident Donald Trump deň predtým vyhlásil, že služba bola plne obnovená.
„K dnešnému ránu stále evidujeme prípady výpadkov signálu,“ povedal novinárom zdroj z ukrajinského ministerstva obrany. Dodal, že Kyjev zatiaľ nemá potvrdené, že všetky obmedzenia boli zrušené.
Opravár Trump
Trump vo štvrtok reagoval na správu denníka The Wall Street Journal tvrdením, že systém Starshield je „opäť v prevádzke“. Podľa amerického prezidenta majiteľ spoločnosti Space X Elon Musk obnovil jeho plnú funkčnosť pre Ukrajinu.
Denník tento týždeň informoval, že SpaceX, ktorý je prevádzkovateľom systému Starlink aj jeho vojenskej verzie Starshield, obmedzila rýchlosť pripojenia ukrajinských zariadení k systému, čo malo negatívny dopad na fungovanie niektorých ukrajinských dronov.
Horúci zemiak
Musk predtým uviedol, že akékoľvek obmedzenia používania alebo výkonu systému Starshield určuje americká armáda a v konečnom dôsledku prezident Spojených štátov. Minister vojny Pete Hegseth však tento týždeň vyhlásil, že Pentagon žiadne takéto zmeny nenariadil. Trump zároveň minulý týždeň tiež poprel, že by vydal pokyn na obmedzenie služby.
Problémy so systémom začali krátko potom, ako Trump verejne kritizoval Kyjev za jeho útočné operácie na území Ruska a vyzval ho, aby prestal cieliť na ruské ropné rafinérie.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Trump sa pochválil, ako opravil Starshield. Podľa Kyjeva systém stále poriadne nefunguje © SITA Všetky práva vyhradené.
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