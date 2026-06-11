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10. júna 2026
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity schválil ďalšie investičné projekty
Celková hodnota týchto projektov je vyše 21 miliónov eur. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ...
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11.6.2026 (SITA.sk) - Celková hodnota týchto projektov je vyše 21 miliónov eur.
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity schválil v máji a júni tohto roka ďalšie investičné projekty zamerané na zlepšenie životných podmienok v obciach z Atlasu rómskych komunít. Celková hodnota týchto projektov je vyše 21 miliónov eur.
Podporené budú projekty na zlepšenie podmienok bývania, zabezpečenie prístupu k pitnej vode, výstavbu čistiarne odpadových vôd a kanalizácie, odstránenie nelegálnej skládky, a taktiež financovanie projektových dokumentácií ako základného predpokladu k budúcemu rozvoju obcí a miest.
„V oblasti zlepšenia podmienok bývania boli schválené dva projekty, a to v obci Cakov a meste Ružomberok v hodnote 7,1 mil. eur, v rámci ktorých sa vybuduje 48 bytových jednotiek s predpokladanou kapacitou bývania pre 134 obyvateľov, prevažne z prostredia MRK. Projektami sa zároveň zabezpečí činnosť asistenta bývania. Vybudovaním nových bytových jednotiek prispejeme k zlepšeniu kvality bývania, podpore sociálneho začlenenia a stabilizácii životných podmienok obyvateľov,” priblížil mediálny odbor Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity.
Šesť projektov bolo schválených v oblasti vodovodov a kanalizácií, a to v obciach Rokycany, Rakytník, Šindliar, Hodejov, Bajč a Hraň. Ich celková hodnota je 13,4 milióna eur.
„Realizáciou týchto projektov sa vybuduje 20,37 km nového vodovodu, ktorý prinesie prístup k pitnej vode pre 2 953 obyvateľov a 8,86 km novej kanalizačnej siete vrátane výstavby ČOV, na ktorú bude mať možnosť napojiť sa 1406 obyvateľov,” uviedli z úradu splnomocnenca. Doplnili, že sanovaná bude aj nelegálna skládka v obci Krásnohorské Podhradie.
Vďaka projektu v hodnote vyše 38-tisíc eur sa odstráni 241,7 ton odpadu. Podporu získalo aj sa šesť projektov zameraných na vypracovanie projektových dokumentácií v oblasti sociálneho bývania, výstavby kanalizácie a vodovodov, ich hodnota je 712-tisíc eur.
„Podporené projekty sú súčasťou dlhodobého úsilia o zlepšovanie životných podmienok, ochranu životného prostredia a rozvoj základnej infraštruktúry v samosprávach na Slovensku,” uzavreli z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.
Zdroj: SITA.sk - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity schválil ďalšie investičné projekty © SITA Všetky práva vyhradené.
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity schválil v máji a júni tohto roka ďalšie investičné projekty zamerané na zlepšenie životných podmienok v obciach z Atlasu rómskych komunít. Celková hodnota týchto projektov je vyše 21 miliónov eur.
Financovanie projektových dokumentácií
Podporené budú projekty na zlepšenie podmienok bývania, zabezpečenie prístupu k pitnej vode, výstavbu čistiarne odpadových vôd a kanalizácie, odstránenie nelegálnej skládky, a taktiež financovanie projektových dokumentácií ako základného predpokladu k budúcemu rozvoju obcí a miest.
„V oblasti zlepšenia podmienok bývania boli schválené dva projekty, a to v obci Cakov a meste Ružomberok v hodnote 7,1 mil. eur, v rámci ktorých sa vybuduje 48 bytových jednotiek s predpokladanou kapacitou bývania pre 134 obyvateľov, prevažne z prostredia MRK. Projektami sa zároveň zabezpečí činnosť asistenta bývania. Vybudovaním nových bytových jednotiek prispejeme k zlepšeniu kvality bývania, podpore sociálneho začlenenia a stabilizácii životných podmienok obyvateľov,” priblížil mediálny odbor Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity.
Schválenie viacerých projektov
Šesť projektov bolo schválených v oblasti vodovodov a kanalizácií, a to v obciach Rokycany, Rakytník, Šindliar, Hodejov, Bajč a Hraň. Ich celková hodnota je 13,4 milióna eur.
„Realizáciou týchto projektov sa vybuduje 20,37 km nového vodovodu, ktorý prinesie prístup k pitnej vode pre 2 953 obyvateľov a 8,86 km novej kanalizačnej siete vrátane výstavby ČOV, na ktorú bude mať možnosť napojiť sa 1406 obyvateľov,” uviedli z úradu splnomocnenca. Doplnili, že sanovaná bude aj nelegálna skládka v obci Krásnohorské Podhradie.
Výstavba kanalizácie a vodovodov
Vďaka projektu v hodnote vyše 38-tisíc eur sa odstráni 241,7 ton odpadu. Podporu získalo aj sa šesť projektov zameraných na vypracovanie projektových dokumentácií v oblasti sociálneho bývania, výstavby kanalizácie a vodovodov, ich hodnota je 712-tisíc eur.
„Podporené projekty sú súčasťou dlhodobého úsilia o zlepšovanie životných podmienok, ochranu životného prostredia a rozvoj základnej infraštruktúry v samosprávach na Slovensku,” uzavreli z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.
Zdroj: SITA.sk - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity schválil ďalšie investičné projekty © SITA Všetky práva vyhradené.
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