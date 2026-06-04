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 24hod.sk    Šport

04. júna 2026

Po kanadskom trénerovi predstavili aj amerického obrancu. Do Šariša prichádza Pennington


Tagy: kanadský trenér ofenzívny hráč Tipsport extraliga 2025/2026

V Prešove už vyriešili otázku hlavného trénera aj ofenzívneho lídra obrany. Hokejový Prešov len nedávno predstavil nového trénera Ryana Colvilla a už dáva do pozornosti fanúšikom ďalšiu ...



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4.6.2026 (SITA.sk) - V Prešove už vyriešili otázku hlavného trénera aj ofenzívneho lídra obrany.


Hokejový Prešov len nedávno predstavil nového trénera Ryana Colvilla a už dáva do pozornosti fanúšikom ďalšiu zámorskú posilu, tentoraz do obranných radov.

Je ňou americký bek Davis Pennington, ktorý dosiaľ nikdy nepôsobil v Európe. Vo svojej "dospeláckej" kariére má za sebou iba zámorské pôsobiská v USHL, NCAA a zatiaľ naposledy hral v Kalamazoo Wings v ECHL.

42 bodov v ECHL


"Davis prichádza do Prešova ako tvorivý bek schopný založiť útok a režírovať presilovky od modrej čiary. Vo veku 25 rokov je tento absolvent Quinnipiac University na začiatku kariéry. V minulej sezóne potvrdil svoje kvality aj medzi profesionálmi, keď v ECHL pozbieral v drese Kalamazoo Wings na obrancu -nováčika veľmi solídnych 42 bodov v 70 zápasoch," napísal HC Prešov na svojom fejsbukovom profile.


Slabá sezóna a baráž


Prešov bol v minulej sezóne nováčik najvyššej slovenskej súťaže a nepočínal si dobre. V 54 zápasoch základnej časti jeho hráči nazbierali iba 38 bodov, čo znamenalo s veľkým odstupom posledné miesto v tabuľke.

V následnej baráži posledných dvoch tímov Tipsport ligy s najlepšími dvoma zástupcami z SHL však Prešovčania obhájili príslušnosť k najvyššej súťaži do ďalšej sezóny.

Tri roky v Košiciach


Nový tréner Ryan Colville bol predtým tri roky asistent úspešného hlavného trénera v HC Košice Dana Cemana. Reálie z najvyššej slovenskej súťaže má teda 43-ročný Kanaďan dobre naštudované.

"Som viac ako nadšený, že sa môžem pripojiť k HC Prešov. Vlani som proti tomuto tímu stál a viem, že sa tu nachádza skvelá a nadšená fanúšikovská základňa, ktorá podporuje svoj tím. Teším sa na spoluprácu s celým tímom, teším sa na ich energiu a vášeň v úsilí posunúť HC Prešov do pozície, v ktorej nebude len konkurencieschopný, ale aj úspešný v Tipsport lige," povedal Colville podľa webu HC Prešov.


Zdroj: SITA.sk - Po kanadskom trénerovi predstavili aj amerického obrancu. Do Šariša prichádza Pennington © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: kanadský trenér ofenzívny hráč Tipsport extraliga 2025/2026
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