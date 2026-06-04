|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 4.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Lenka
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. júna 2026
Po kanadskom trénerovi predstavili aj amerického obrancu. Do Šariša prichádza Pennington
V Prešove už vyriešili otázku hlavného trénera aj ofenzívneho lídra obrany. Hokejový Prešov len nedávno predstavil nového trénera Ryana Colvilla a už dáva do pozornosti fanúšikom ďalšiu ...
Zdieľať
4.6.2026 (SITA.sk) - V Prešove už vyriešili otázku hlavného trénera aj ofenzívneho lídra obrany.
Hokejový Prešov len nedávno predstavil nového trénera Ryana Colvilla a už dáva do pozornosti fanúšikom ďalšiu zámorskú posilu, tentoraz do obranných radov.
Je ňou americký bek Davis Pennington, ktorý dosiaľ nikdy nepôsobil v Európe. Vo svojej "dospeláckej" kariére má za sebou iba zámorské pôsobiská v USHL, NCAA a zatiaľ naposledy hral v Kalamazoo Wings v ECHL.
"Davis prichádza do Prešova ako tvorivý bek schopný založiť útok a režírovať presilovky od modrej čiary. Vo veku 25 rokov je tento absolvent Quinnipiac University na začiatku kariéry. V minulej sezóne potvrdil svoje kvality aj medzi profesionálmi, keď v ECHL pozbieral v drese Kalamazoo Wings na obrancu -nováčika veľmi solídnych 42 bodov v 70 zápasoch," napísal HC Prešov na svojom fejsbukovom profile.
Prešov bol v minulej sezóne nováčik najvyššej slovenskej súťaže a nepočínal si dobre. V 54 zápasoch základnej časti jeho hráči nazbierali iba 38 bodov, čo znamenalo s veľkým odstupom posledné miesto v tabuľke.
V následnej baráži posledných dvoch tímov Tipsport ligy s najlepšími dvoma zástupcami z SHL však Prešovčania obhájili príslušnosť k najvyššej súťaži do ďalšej sezóny.
Nový tréner Ryan Colville bol predtým tri roky asistent úspešného hlavného trénera v HC Košice Dana Cemana. Reálie z najvyššej slovenskej súťaže má teda 43-ročný Kanaďan dobre naštudované.
"Som viac ako nadšený, že sa môžem pripojiť k HC Prešov. Vlani som proti tomuto tímu stál a viem, že sa tu nachádza skvelá a nadšená fanúšikovská základňa, ktorá podporuje svoj tím. Teším sa na spoluprácu s celým tímom, teším sa na ich energiu a vášeň v úsilí posunúť HC Prešov do pozície, v ktorej nebude len konkurencieschopný, ale aj úspešný v Tipsport lige," povedal Colville podľa webu HC Prešov.
Zdroj: SITA.sk - Po kanadskom trénerovi predstavili aj amerického obrancu. Do Šariša prichádza Pennington © SITA Všetky práva vyhradené.
Hokejový Prešov len nedávno predstavil nového trénera Ryana Colvilla a už dáva do pozornosti fanúšikom ďalšiu zámorskú posilu, tentoraz do obranných radov.
Je ňou americký bek Davis Pennington, ktorý dosiaľ nikdy nepôsobil v Európe. Vo svojej "dospeláckej" kariére má za sebou iba zámorské pôsobiská v USHL, NCAA a zatiaľ naposledy hral v Kalamazoo Wings v ECHL.
42 bodov v ECHL
"Davis prichádza do Prešova ako tvorivý bek schopný založiť útok a režírovať presilovky od modrej čiary. Vo veku 25 rokov je tento absolvent Quinnipiac University na začiatku kariéry. V minulej sezóne potvrdil svoje kvality aj medzi profesionálmi, keď v ECHL pozbieral v drese Kalamazoo Wings na obrancu -nováčika veľmi solídnych 42 bodov v 70 zápasoch," napísal HC Prešov na svojom fejsbukovom profile.
Slabá sezóna a baráž
Prešov bol v minulej sezóne nováčik najvyššej slovenskej súťaže a nepočínal si dobre. V 54 zápasoch základnej časti jeho hráči nazbierali iba 38 bodov, čo znamenalo s veľkým odstupom posledné miesto v tabuľke.
V následnej baráži posledných dvoch tímov Tipsport ligy s najlepšími dvoma zástupcami z SHL však Prešovčania obhájili príslušnosť k najvyššej súťaži do ďalšej sezóny.
Tri roky v Košiciach
Nový tréner Ryan Colville bol predtým tri roky asistent úspešného hlavného trénera v HC Košice Dana Cemana. Reálie z najvyššej slovenskej súťaže má teda 43-ročný Kanaďan dobre naštudované.
"Som viac ako nadšený, že sa môžem pripojiť k HC Prešov. Vlani som proti tomuto tímu stál a viem, že sa tu nachádza skvelá a nadšená fanúšikovská základňa, ktorá podporuje svoj tím. Teším sa na spoluprácu s celým tímom, teším sa na ich energiu a vášeň v úsilí posunúť HC Prešov do pozície, v ktorej nebude len konkurencieschopný, ale aj úspešný v Tipsport lige," povedal Colville podľa webu HC Prešov.
Zdroj: SITA.sk - Po kanadskom trénerovi predstavili aj amerického obrancu. Do Šariša prichádza Pennington © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Slovenský talent mieri do NHL? Calgary vraj v Nitre našlo vysnívaného centra
Slovenský talent mieri do NHL? Calgary vraj v Nitre našlo vysnívaného centra
<< predchádzajúci článok
Vlastné fľaše s vodou na štadiónoch budú zakázané, je to súčasť nového kódexu FIFA
Vlastné fľaše s vodou na štadiónoch budú zakázané, je to súčasť nového kódexu FIFA