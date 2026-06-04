Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 4.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Lenka
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

04. júna 2026

Slovenský talent mieri do NHL? Calgary vraj v Nitre našlo vysnívaného centra


Tagy: Draft NHL

Osemnásťročný odchovanec Nitry Tomáš Chrenko patrí medzi najväčšie slovenské nádeje pre tohtoročný draft. Slovenský hokej môže mať na tohtoročnom drafte NHL ďalšie výrazné meno. Podľa ...



Zdieľať
69d142ba973f0776284646 676x488 4.6.2026 (SITA.sk) - Osemnásťročný odchovanec Nitry Tomáš Chrenko patrí medzi najväčšie slovenské nádeje pre tohtoročný draft.


Slovenský hokej môže mať na tohtoročnom drafte NHL ďalšie výrazné meno. Podľa portálu Flames Nation patrí center Tomáš Chrenko medzi hráčov, ktorí by mohli zaujať organizáciu Calgary Flames, a to najmä vďaka svojmu hernému profilu, na aký sa v klube dlhodobo zameriavajú.

Osemnásťročný odchovanec Nitry patrí medzi najväčšie slovenské nádeje pre tohtoročný draft. Pravák nastupujúci na poste centra má za sebou prelomovú sezónu 2025/2026. V základnej časti nazbieral 31 bodov v 44 zápasoch a stal sa najproduktívnejším hráčom súťaže do 19 rokov. V play-off pomohol Nitre k zisku majstrovského titulu ďalšími 12 bodmi za dva góly a desať asistencií.

Chrenko, syn bývalého profesionálneho hokejistu a súčasného generálneho manažéra Nitry Tomáša Chrenka staršieho, prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami materského klubu. Už ako 15-ročný debutoval v juniorskej súťaži do 20 rokov a postupne sa prepracoval až medzi mužov.

Výrazne na seba upozornil aj na medzinárodnej scéne. Slovensko reprezentoval na Hlinka Gretzky Cupe, majstrovstvách sveta do 18 rokov aj na juniorskom šampionáte. Práve na MS do 20 rokov zaznamenal osem bodov v piatich zápasoch a zaradil sa medzi troch najlepších hráčov slovenského tímu.

Zámorský expert Steven Ellis z Daily Faceoff o mladom Slovákovi napísal: „Žiadny Slovák, ktorý by mohol byť draftovaný, nie je taký efektívny v posielaní pukov za chrbát brankárov. Nie je veľký a niektorí skauti sa možno pýtajú, či by nebol v NHL lepší na krídle. Ale keďže je čistokrvný strelec, najmä v presilovkách, je toho veľa, čo si na ňom zamilujete.“ Zároveň upozornil, že Chrenko ešte potrebuje svoju hru trochu doladiť, aby presvedčil skautov o pripravenosti na NHL.

Práve jeho strelecké schopnosti a fakt, že ide o praváka na pozícii centra, z neho robia zaujímavý cieľ pre Calgary. Flames podľa webu Flames Nation dlhodobo hľadajú hráčov s týmto profilom a Chrenko by mohol vhodne doplniť mladé talenty v organizácii.

Vo verejných draftových rebríčkoch sa Slovák pohybuje na hrane prvého kola. Niektorí experti ho radia medzi neskoré výbery úvodného kola, iní predpokladajú, že by mohol prísť na rad na začiatku druhého kola. Calgary pritom disponuje viacerými voľbami práve v druhom kole draftu. Tohtoročný vstupný draft NHL sa uskutoční 26. a 27. júna v Los Angeles.


Zdroj: SITA.sk - Slovenský talent mieri do NHL? Calgary vraj v Nitre našlo vysnívaného centra © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Draft NHL
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Zázrak na Evereste. Nezvestného nepálskeho horského vodcu našli živého po šiestich dňoch
<< predchádzajúci článok
Po kanadskom trénerovi predstavili aj amerického obrancu. Do Šariša prichádza Pennington

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 