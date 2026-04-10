Sobota 11.4.2026
Meniny má Július
Včera Archív správ Nastavenia
10. apríla 2026
Po komunálnych voľbách narastá počet dlhodobých péeniek miestnych úradníkov, zistili analytici
V mesiacoch tesne po komunálnych voľbách výrazne narastá počet dlhodobých práceneschopností (PN) u zamestnancov mestských a obecných úradov. Poukázal na to
10.4.2026 (SITA.sk) - V mesiacoch tesne po komunálnych voľbách výrazne narastá počet dlhodobých práceneschopností (PN) u zamestnancov mestských a obecných úradov. Poukázal na to Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP). Podľa analytikov útvaru to môže súvisieť s tým, že po voľbách často dochádza k personálnym zmenám v nadväznosti na zmenu vedenia.
„V mesiacoch tesne po komunálnych voľbách v rokoch 2018 a 2022 výrazne narástol počet dlhodobých PN, t.j. nad 180 dní, u zamestnancov mestských a obecných úradov. Jedným z možných vysvetlení je, že po voľbách často dochádza k personálnym zmenám v nadväznosti na zmenu vedenia a v takomto prostredí môže byť PN vnímaná aj ako ochrana pred výpoveďou. Počas PN ju totiž zamestnanec dostať nemôže,“ priblížili analytici ÚHP na sociálnej sieti.
Podľa zistení ÚHP však platí aj plošne, že zamestnanci pred ukončením pracovného pomeru alebo tesne po ňom majú výrazne vyššiu mieru práceneschopnosti. „V priemere sú na PN 35 dní ročne, čo je v porovnaní so stabilnými pracovníkmi až 2,5-násobne viac. V niektorých prípadoch môže ísť o dodatočnú liečbu neriešených zdravotných problémov. Často však môže byť takáto PN využívaná aj ako alternatíva k príjmu z práce alebo k dávke v nezamestnanosti,“ zhodnotili.
Analytici ÚHP sa na výdavky štátu na PN a invaliditu pozreli v štúdii, kde navrhli aj niekoľko opatrení na úsporu verejných financií. Jedným z nich je aj presnejšie zacielenie kontrol, ktoré môže znížiť zneužívanie práceneschopnosti. „Zlepšenie cielenia kontrol oprávnenosti PN je už v procese a treba v ňom pokračovať. V roku 2025 sa celkový počet PN znížil medziročne asi o 9 %. Kontroly by mali častejšie cieliť na regióny s vysokou mierou práceneschopnosti a tiež na konkrétnych zamestnávateľov,“ uviedol ÚHP.
Sociálna poisťovňa sa v minulosti pri kontrolách PN zamerala najmä na podozrivé správanie lekárov. Podľa analytikov si však treba všímať aj ľudí, ktorí končia pracovný pomer alebo sú dobrovoľne nemocensky poistení. Práve pri nich totiž dáta ukázali častejšiu práceneschopnosť. „Ak by sa rozdiel medzi výdavkami na PN týchto dvoch skupín poistencov a výdavkami na PN stabilných zamestnancov znížil o polovicu, Sociálna poisťovňa by ušetrila asi 34 mil. eur ročne,“ zhodnotili.
Zdroj: SITA.sk - Po komunálnych voľbách narastá počet dlhodobých péeniek miestnych úradníkov, zistili analytici © SITA Všetky práva vyhradené.
