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25. júna 2026
Po náraze do Diaľničnej patroly došlo k ďalšej nehode, osobné auto tentokrát vrazilo do vozidla cestárov – FOTO
Nehody, pri ktorých sú účastníkmi cestári vykonávajúci svoju prácu na komunikáciách, sa v poslednom období stávajú čoraz častejšie. Na diaľnici D1 v smere z Hlohovca do ...
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25.6.2026 (SITA.sk) - Nehody, pri ktorých sú účastníkmi cestári vykonávajúci svoju prácu na komunikáciách, sa v poslednom období stávajú čoraz častejšie.
Na diaľnici D1 v smere z Hlohovca do Trnavy narazilo dopoludnia osobné auto do nákladného vozidla cestárov. Pri udalosti bola podľa Hasičského a záchranného zboru zranená jedna osoba. V úseku je aktuálne prejazdný jeden jazdný pruh. Na mieste zasahujú hasiči z Hasičskej stanice v Hlohovci.
Polícia spresnila, že zraneným účastníkom dopravnej nehody bol 34-ročný vodič Mercedesu, ktorého museli ošetriť privolaní záchranári. Vodič sa podľa polície pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a v plnej rýchlosti narazil do vozidla so smerovou šípkou. Policajti ho podrobili dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom.
Hasiči pripomínajú, že nehody, pri ktorých sú účastníkmi cestári vykonávajúci svoju prácu na komunikáciách, sa v poslednom období stávajú čoraz častejšie. Vodičov preto žiadajú o zvýšenú opatrnosť a dôsledné sledovanie dopravného značenia.
Zdroj: SITA.sk - Po náraze do Diaľničnej patroly došlo k ďalšej nehode, osobné auto tentokrát vrazilo do vozidla cestárov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Na diaľnici D1 v smere z Hlohovca do Trnavy narazilo dopoludnia osobné auto do nákladného vozidla cestárov. Pri udalosti bola podľa Hasičského a záchranného zboru zranená jedna osoba. V úseku je aktuálne prejazdný jeden jazdný pruh. Na mieste zasahujú hasiči z Hasičskej stanice v Hlohovci.
Polícia spresnila, že zraneným účastníkom dopravnej nehody bol 34-ročný vodič Mercedesu, ktorého museli ošetriť privolaní záchranári. Vodič sa podľa polície pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a v plnej rýchlosti narazil do vozidla so smerovou šípkou. Policajti ho podrobili dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom.
Hasiči pripomínajú, že nehody, pri ktorých sú účastníkmi cestári vykonávajúci svoju prácu na komunikáciách, sa v poslednom období stávajú čoraz častejšie. Vodičov preto žiadajú o zvýšenú opatrnosť a dôsledné sledovanie dopravného značenia.
Zdroj: SITA.sk - Po náraze do Diaľničnej patroly došlo k ďalšej nehode, osobné auto tentokrát vrazilo do vozidla cestárov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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