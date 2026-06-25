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25. júna 2026

Šutaj Eštok reaguje na vraždu v Gelnici, štát podľa neho musí preveriť systém ochrany obetí


Tagy: Generálny prokurátor Minister vnútra SR Prezidentka Policajného zboru SR Systém Vražda Žena

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok zvoláva spoločné stretnutie štátnych orgánov s cieľom preveriť nastavenie systému ochrany obetí trestných činov. V najbližších dňoch je potrebné zvolať ...



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titulka estok 676x451 25.6.2026 (SITA.sk) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok zvoláva spoločné stretnutie štátnych orgánov s cieľom preveriť nastavenie systému ochrany obetí trestných činov.


V najbližších dňoch je potrebné zvolať spoločné stretnutie kompetentných orgánov, na ktorom by sa malo riešiť, či systém ochrany obetí trestných činov na Slovensku funguje, či je nastavený optimálne a či v rámci celej zodpovednosti – od súdu až po prokuratúru – bolo urobené všetko. Vyhlásil to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v súvislosti s nedávnou vraždou učiteľky v Gelnici jej manželom. Tragický prípad by podľa ministra mal slúžiť na to, aby sa situácia riešila a aby odznelo, aké zmeny, možno aj legislatívne, je potrebné urobiť, aby sa takáto vec už neopakovala.

Minister žiada preveriť postup inštitúcií


Tak ako každá strata ľudského života, aj v tomto prípade je táto vražda odsúdeniahodná a bezprecedentná. Áno, treba o tom otvorene hovoriť, či inštitúcie, ktoré v tomto prípade mali konať – od súdov cez prokuratúru až po Zbor väzenskej a justičnej stráže – urobili všetko, čo urobiť mali. Pokiaľ viem, tomuto páchateľovi bol udelený podmienečný trest,“ uviedol minister. Podľa neho je otázka na súd, či toto bolo správne. „Či bolo správne, ak už mal informácie, že ide o násilného páchateľa, aby mohol pokračovať v trestnej činnosti. Či tento trest bol dostatočný,“ skonštatoval Šutaj Eštok.

Podľa ministra je tiež otázka na prokuratúru, ako vykonávala dohľad nad výkonom trestu. „Je to otázka aj na príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, či informovali tak, ako informovať mali. Ja som tento prípad riešil aj spoločne s pani prezidentkou Policajného zboru (Janou Maškarovou),“ doplnil Šutaj Eštok.

O prepustení útočníka obeť neinformovali


Generálny prokurátor Maroš Žilinka v tejto súvislosti zdôraznil, že tragédia v Gelnici poukazuje na nevyhnutnosť reálnej systematickej práce s páchateľmi a nielen jej simulovanie. „Zvlášť, ak trpia závislosťou od návykových látok,“ doplnil.

V prípade vraždy 47-ročnej učiteľky Zuzany V. z Gelnice polícia zadržala jej manžela Tomáša V. Ten zavraždil svoju manželku 11 dní po tom, čo sa dostal z väzby na slobodu. Dôvodom jeho vzatia do väzby bolo, že vo februári napadol a škrtil svoju manželku a vyhrážal sa jej zabitím.

Žena už po útoku podľa medializovaných informácii žiadala súd o zákaz priblíženia. Ten jej návrh zamietol s odôvodnením, že jej manžel je vo väzbe a v tom čase jej nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo. Keď ho z väzby prepustili v súvislosti u uložením podmienečného trestu, orgány údajne Zuzanu o tom neinformovali.


Zdroj: SITA.sk - Šutaj Eštok reaguje na vraždu v Gelnici, štát podľa neho musí preveriť systém ochrany obetí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Generálny prokurátor Minister vnútra SR Prezidentka Policajného zboru SR Systém Vražda Žena
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