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25. júna 2026
Venezuelu zasiahli dve silné zemetrasenia, zahynulo najmenej 32 ľudí a stovky utrpeli zranenia
Vláda vyhlásila stav núdze, uzavrela hlavné letisko a upozornila, že počet obetí bude pravdepodobne ďalej rásť.
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Venezuelu zasiahli v stredu večer dve silné zemetrasenia s magnitúdami 7,2 a 7,5, ktoré spôsobili zrútenie viacerých budov a poškodili infraštruktúru v hlavnom meste Caracas aj ďalších oblastiach krajiny.
Dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová vyhlásila stav núdze a nariadila uzavretie medzinárodného letiska Maiquetía po tom, ako utrpelo vážne škody. Podľa nej pri katastrofe zahynulo najmenej 32 ľudí a viac ako 700 ďalších utrpelo zranenia.
Ničivá sila
Prvé zemetrasenie udrelo o 18.04 hod. miestneho času (00.04 hod. SELČ vo štvrtok) približne 21 kilometrov západne od pobrežného mesta Morón.
O 39 sekúnd neskôr nasledoval ešte silnejší otras s magnitúdou 7,5. Podľa Geologickej služby Spojených štátov (USGS) išlo o tzv. dvojité zemetrasenie. Hlavnému otrasu predchádzal o 39 sekúnd predotras s magnitúdou 7,2.
Obyvatelia v uliciach
Minister vnútra Diosdado Cabello uviedol, že poškodených je viacero budov a z bezpečnostných dôvodov boli v niektorých objektoch prerušené dodávky plynu. „Máme poškodené stavby a nechceme, aby došlo k akémukoľvek nešťastiu spojenému s únikom plynu,“ povedal Cabello.
Obyvateľov Caracasu otrasy vyhnali do ulíc a po dvoch hlavných zemetraseniach nasledovalo viac ako 20 dotrasov.
„Bolo to neuveriteľné. Ani neviem, ako dlho to trvalo,“ opísala chvíle počas zemetrasenia obchodníčka Heidi Romerová, ktorá sa evakuovala z obchodného centra.
Trump ponúkol pomoc
Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty sú pripravené poskytnúť Venezuele pomoc. Označil následky zemetrasení za ničivé a uviedol, že prvé správy o rozsahu škôd a počte obetí sú nepriaznivé.
Záchranné práce pokračujú a úrady upozornili, že vzhľadom na rozsah deštrukcie a pretrvávajúce dotrasy bude počet obetí pravdepodobne ešte rásť.
Zem sa triasla aj v Japonsku
Vo štvrtok zasiahlo zemetrasenie aj severné Japonsko zemetrasenie s magnitúdou 6,9. Podľa Japonskej meteorologickej agentúry malo epicentrum v hĺbke 50 kilometrov pri pobreží prefektúry Iwate. Úrady nevydali varovanie pred cunami a bezprostredne nehlásili rozsiahlejšie škody.
Zdroj: SITA.sk - Venezuelu zasiahli dve silné zemetrasenia, zahynulo najmenej 32 ľudí a stovky utrpeli zranenia © SITA Všetky práva vyhradené.
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