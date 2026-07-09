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09. júla 2026
MS vo futbale sa rozšírili, no nič iné sa nezmenilo. Európske národy stále dominujú, zvyšok sveta im nestíha
Tagy: MS vo futbale 2026
Takmer štvrtina všetkých hráčov nominovaných na aktuálne MS reprezentovala inú krajinu ako ich rodisko - najčastejšie sa narodili v Európe, ale rozhodli sa nosiť farby iného národa. Rozšírenie ...
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9.7.2026 (SITA.sk) - Takmer štvrtina všetkých hráčov nominovaných na aktuálne MS reprezentovala inú krajinu ako ich rodisko – najčastejšie sa narodili v Európe, ale rozhodli sa nosiť farby iného národa.
Rozšírenie majstrovstiev sveta vo futbale na 48 tímov ponúklo viac šancí kontinentom, ktoré boli predtým na turnaji nedostatočne zastúpené, ale pohľad na štvrťfinálové dvojice hovorí známy príbeh.
Šesť z posledných ôsmich krajín je európskych, s výnimkou Argentíny Lionela Messiho, úradujúceho šampióna, a Maroka, ktoré v Katare 2022 skončilo na 4. mieste.
Keďže Francúzsko, Španielsko, Belgicko, Anglicko, Nórsko a Švajčiarsko sú stále v hre, mohlo by sa hrať čisto európske semifinále ako v roku 2018.
Podiel Európy na MS sa v posledných desaťročiach dramaticky znížil z celkového počtu účastníkov, zo 14 v Taliansku v roku 199 (z 24 národov) na 16 zo 48 súčasných.
Zvyšok sveta preto zaznamenal prudký nárast, pričom Afrika mala tento rok 10 tímov v porovnaní s iba piatimi v Katare v roku 2022.
Vo futbale je Európa miestom, kde sa sústreďuje bohatstvo, pričom prevažná väčšina najlepších svetových talentov hrá v top ligách kontinentu.
Maroko, jediný zostávajúci africký tím po tom, čo sa v roku 2022 stalo prvým semifinalistom MS na tomto kontinente, sa stalo vedúcou silou vďaka dvojstrannému prístupu.
Niekoľko členov ich tímu vrátane tvorcu hry Azzedinea Ounahiho sú produktmi Akadémie Mohammeda VI., najmodernejšieho zariadenia neďaleko hlavného mesta Rabat.
Väčšina hráčov sa však narodila v západnej Európe a prešla tamojšími akademickými systémami – napríklad kapitán Achraf Hakimi a Brahim Diaz v Španielsku, Noussair Mazraoui v Holandsku a Ayyoub Bouaddi vo Francúzsku.
Pri remíze 1:1 s Brazíliou sa stalo Maroko prvým tímom v histórii svetových šampionátov, ktorý nasadil jedenástku zahraničných hráčov. "Neustále sa vyvíjame, rovnako ako Francúzsko. Tieto dva tímy sú ešte lepšie ako pred štyrmi rokmi a to sa dalo očakávať vzhľadom na skvelú prácu, ktorú odvádzajú obe federácie," povedal tréner Mohamed Ouahbi pred vzájomným štvrťfinále.
Takmer štvrtina všetkých hráčov nominovaných na aktuálne MS reprezentovala inú krajinu ako ich rodisko – najčastejšie sa narodili v Európe, ale rozhodli sa nosiť farby iného národa.
Argentína je iná. Väčšina jej hráčov sa tam narodila, ale mnohých si európske kluby priviedli už skoro – Messi je toho najlepším príkladom, keďže sa k Barcelone pripojil ako tínedžer.
Väčšina brazílskych hráčov tiež sídli v Európe, ale toto je prvý šampionát, na ktorých sa im nepodarilo dostať do štvrťfinále od roku 1990. A to aj napriek vymenovaniu trénera Carla Ancelottiho. Od roku 2006 "kanárici" zakaždým v play-off padli s európskym národom.
Ázia mala rekordných deväť zástupcov, ale iba Austrália a Japonsko sa dostali ďalej zo skupinovej fázy. Kolumbia mala veľké nádeje, ale na penalty prehrala so Švajčiarskom.
Helvéti postúpili do svojho prvého štvrťfinále od roku 1954 a ich súťaženie proti najlepším európskym tímom im pomáha veriť, že môžu zdolať aj Argentínu.
"Toto je pre nás jedinečná príležitosť. Videli sme, že nie sú neporaziteľní," dodal kouč Švajčiarska Murat Yakin.
Zdroj: SITA.sk - MS vo futbale sa rozšírili, no nič iné sa nezmenilo. Európske národy stále dominujú, zvyšok sveta im nestíha © SITA Všetky práva vyhradené.
Rozšírenie majstrovstiev sveta vo futbale na 48 tímov ponúklo viac šancí kontinentom, ktoré boli predtým na turnaji nedostatočne zastúpené, ale pohľad na štvrťfinálové dvojice hovorí známy príbeh.
Šesť z posledných ôsmich krajín je európskych, s výnimkou Argentíny Lionela Messiho, úradujúceho šampióna, a Maroka, ktoré v Katare 2022 skončilo na 4. mieste.
Keďže Francúzsko, Španielsko, Belgicko, Anglicko, Nórsko a Švajčiarsko sú stále v hre, mohlo by sa hrať čisto európske semifinále ako v roku 2018.
Počet miesteniek
Podiel Európy na MS sa v posledných desaťročiach dramaticky znížil z celkového počtu účastníkov, zo 14 v Taliansku v roku 199 (z 24 národov) na 16 zo 48 súčasných.
Zvyšok sveta preto zaznamenal prudký nárast, pričom Afrika mala tento rok 10 tímov v porovnaní s iba piatimi v Katare v roku 2022.
Vo futbale je Európa miestom, kde sa sústreďuje bohatstvo, pričom prevažná väčšina najlepších svetových talentov hrá v top ligách kontinentu.
Stále sa zlepšujú
Maroko, jediný zostávajúci africký tím po tom, čo sa v roku 2022 stalo prvým semifinalistom MS na tomto kontinente, sa stalo vedúcou silou vďaka dvojstrannému prístupu.
Niekoľko členov ich tímu vrátane tvorcu hry Azzedinea Ounahiho sú produktmi Akadémie Mohammeda VI., najmodernejšieho zariadenia neďaleko hlavného mesta Rabat.
Väčšina hráčov sa však narodila v západnej Európe a prešla tamojšími akademickými systémami – napríklad kapitán Achraf Hakimi a Brahim Diaz v Španielsku, Noussair Mazraoui v Holandsku a Ayyoub Bouaddi vo Francúzsku.
Pri remíze 1:1 s Brazíliou sa stalo Maroko prvým tímom v histórii svetových šampionátov, ktorý nasadil jedenástku zahraničných hráčov. "Neustále sa vyvíjame, rovnako ako Francúzsko. Tieto dva tímy sú ešte lepšie ako pred štyrmi rokmi a to sa dalo očakávať vzhľadom na skvelú prácu, ktorú odvádzajú obe federácie," povedal tréner Mohamed Ouahbi pred vzájomným štvrťfinále.
Brazílska kliatba
Takmer štvrtina všetkých hráčov nominovaných na aktuálne MS reprezentovala inú krajinu ako ich rodisko – najčastejšie sa narodili v Európe, ale rozhodli sa nosiť farby iného národa.
Argentína je iná. Väčšina jej hráčov sa tam narodila, ale mnohých si európske kluby priviedli už skoro – Messi je toho najlepším príkladom, keďže sa k Barcelone pripojil ako tínedžer.
Väčšina brazílskych hráčov tiež sídli v Európe, ale toto je prvý šampionát, na ktorých sa im nepodarilo dostať do štvrťfinále od roku 1990. A to aj napriek vymenovaniu trénera Carla Ancelottiho. Od roku 2006 "kanárici" zakaždým v play-off padli s európskym národom.
Veria si
Ázia mala rekordných deväť zástupcov, ale iba Austrália a Japonsko sa dostali ďalej zo skupinovej fázy. Kolumbia mala veľké nádeje, ale na penalty prehrala so Švajčiarskom.
Helvéti postúpili do svojho prvého štvrťfinále od roku 1954 a ich súťaženie proti najlepším európskym tímom im pomáha veriť, že môžu zdolať aj Argentínu.
"Toto je pre nás jedinečná príležitosť. Videli sme, že nie sú neporaziteľní," dodal kouč Švajčiarska Murat Yakin.
Zdroj: SITA.sk - MS vo futbale sa rozšírili, no nič iné sa nezmenilo. Európske národy stále dominujú, zvyšok sveta im nestíha © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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