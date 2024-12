Po prvýkrát na Slovensko prichádza show DIRTY DANCING Live in concert

Ak ste fanúšikom kultového filmu Hriešny tanec, máte jedinečnú príležitosť užiť si ho na obrovskom plátne a so živým orchestrom! 9. mája 2025 v Peugeot Aréne v Bratislave vypukne jedinečná párty, na ktorej si hneď po premietaní zatancujete so sólistami a kapelou na najväčšie hity tohto nezabudnuteľného filmu. Ak milujete Hriešny tanec, tak vás potešíme pikoškami, ktoré ste o tomto filme možno nevedeli!



Rok 1987 priniesol do svetovej kinematografie jeden z najkultovejších romantických filmov, ktorí milujú generácie z celého sveta. Premiéra filmu Hriešny tanec sa konala 21. augusta 1997. Vtedy však nikto netušil, že romantický hudobný film s malým rozpočtom by mohol prežiť toľko rokov a nestratiť nič zo svojej popularity. A aj po rokoch vychádzajú na svetlo nové zaujímavosti.

Skutočný príbeh

Hlavné úlohy mali hrať iní herci

Nevraživosť hlavných predstaviteľov

Náročné scény v jazere

Improvizácie vo filme

Príbeh filmu je inšpirovaný skutočným životom scenáristky Eleanor Bergsteinovej. Jej rodina navštívila rekreačné stredisko Catskill počas roku 1960 a Eleanor nazývali "Baby". Mala vtedy 22 rokov a hriešne tance sa naučila na domácich oslavách. Rodina strávila leto v luxusnom stredisku Catskill a zatiaľ čo jej rodičia boli hrať golf, Bergsteinová chodila tancovať. Bola mladou Mambo kráľovnou, súťažiacou na miestnych súťažiach a počas štúdia na univerzite pôsobila ako tanečná inštruktorka u Arthura Murraya.Hlavné úlohy ponúkli iným hercom, Patrick Swayze a Jennifer Grey totiž neboli prvými voľbami filmového štábu. Režisér a producenti chceli najskôr angažovať do úlohy nevinnej Baby Sarah Jessicu Parker a mužskú úlohu zvodného tanečníka si mal zahrať Val Kilmer. Ani jednému z nich sa nakoniec nepodarilo prebojovať do finálneho kastingu a legendárne postavy sa ušli iným hereckým kolegom.Fanúšikovia filmu boli presvedčení, že medzi Patrickom a Jennifer to iskrilo na pľaci aj mimo neho – svojim spôsobom mali pravdu. Napätie sa dalo krájať – Jennifer mu totiž išla strašne na nervy. Bola mladšia, nemala ako tanečnica vyvinuté sebavedomie, bola náladová a nedokázala veci urobiť dvakrát za sebou rovnako. Patrick bol profesionál, na nekonečné opakovanie nemal trpezlivosť, no ak bolo potrebné, vždy všetko zopakoval na chlp presne. Nakoniec však práve toto napätie vytvorilo medzi nimi presne tú atmosféru, ktorá z obyčajného romantického filmu urobila legendu.Pri nakrúcaní scén v jazere si obaja herci užili ťažké chvíle. Nakrúcali sa totiž v októbri, a preto mali hlavní hrdinovia dokonca od zimy modré pery. Situáciu ešte viac zhoršovalo to, že scénu museli opakovať stále dookola. Práve kvôli modrým perám sa v tejto scéne nepoužili žiadne detailné zábery.



Scéna, kde sa Baby s Johnnym okolo seba plazia na dlážke, pôvodne v scenári nebola, no keď režisér videl, ako sa herci odreagovávali počas prestávok, scénu nakrútil a použil ju vo filme. Ďalšia nedohodnutá scéna vznikla tiež počas učenia tanca, keď tanečník svojej žiačke pomaly prechádza po ruke a podpaží, čo ju vždy rozosmialo.

Swayze odmietal pamätnú hlášku

Oscar za soundtrack

Spomienka na Swayzeho

Keby ste si mali spomenúť aspoň na jednu repliku z Hriešneho tanca, istotne by vám napadlo známe "Baby nebude sedieť v kúte." Patrick Swayze počas natáčania túto scénu nenávidel a myslel si, že znehodnotí celý film. Preto sa po celý čas snažil, aby ju režisér vymazal. Keď však uvidel finálnu verziu, ihneď sa do nej zamiloval a bol rád, že tam zostala.Titulnú pieseň She's Like the Wind napísal Patrick Swayze spolu s priateľkou Stacy Widelitz pôvodne pre iný film, ale tam ju tvorcovia odmietli. Keď o dva roky neskôr začal Swayze pracovať na Hriešnom tanci, nahral demo verziu a ujala sa. Mužský hlas nahral osobne, ženský part naspievala Wendy Fraser. A film Hriešny tanec za tento soundtrack získal Oscara. Soundtrack k filmu sa stal v USA 11-krát platinový a 18 týždňov sa držal na prvej priečke rebríčka "Billboard 200 Album". Dodnes sa ho predalo vyše 32 miliónov kusov, čo z neho robí jeden z najpredávanejších albumov vôbec.



Keď Patrik Swayze podľahol rakovine, tak Jennifer Grey na jeho pamiatku zatancovala na pieseň z filmu počas show Dancing with the Stars. Keď sa na tréningu dozvedela, že bude tancovať práve na These Arms are Mine, rozplakala sa a utiekla z tanečného štúdia, aby to mohla predýchať.



Všetky tieto magické momenty si môžete pripomenúť na Dirty Dancing in concert, ktorý prináša výnimočný zážitok filmovej klasiky spolu s veľkou party, akú ste chceli vždy navštíviť. Vychutnajte si digitálne remasterovaný filmový hit s vibráciami hudobných nástrojov a podmanivými hlasmi sólistov. Následne vyskočte zo sedadiel a dajte voľnosť vlastným tanečným kreáciám, fantázii aj radosti z energických a hravých melódií 80-tych rokov. Užite si najväčšie šlágre Hriešneho tanca, ponorte sa do nadčasovej romantiky a zažite jeden z najznámejších filmov posledných 35 rokov na vlastnej koži - Dirty Dancing in concert s afterparty bude 9. 5. 2025 v Peugeot Aréne po prvýkrát na Slovensku!

