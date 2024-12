Šimkovičová: Nová verzia hymny oficiálne zaznie na počesť nového roka

Nová verzia slovenskej hymny, za ktorou stojí hudobník a producent Oskar Rózsa, prvýkrát oficiálne zaznie v prvých minútach nového roka 2025. Potvrdila to ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS).





"Som zvedavá na reakcie, ale zatiaľ boli len a len pozitívne," uviedla. Zdôraznila, že nová verzia nie je žiadnou revolúciou, ktorá by negovala pôvodnú verziu hymny. Naopak, dodáva jej to, čo pôvodne odstrihnutej pasáži federálnej hymny doteraz chýbalo, napríklad krátku predohru hudobného motívu. V novej verzii je možnosť počuť aj typické slovenské prvky, napríklad fujaru."Nová verzia je slávnostnejšia, slnečnejšia, má viac eufórie," priblížila ministerka. Je presvedčená, že hymna v novom šate dostala to, čo si tento štátny symbol zaslúžil. "Je to okrášlenie toho krásneho, ktoré v sebe hymna má," zdôraznila.