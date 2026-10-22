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22. októbra 2026
USA sťahujú časť diplomatov zo Saudskej Arábie po sérii smrtiacich útokov
Washington nariadil odchod zamestnancov, ktorých prítomnosť nie je nevyhnutná, a ich rodín; po útokoch na ropné zariadenie a letisko pribudli ďalšie obete.
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22.10.2026 (SITA.sk) - Washington nariadil odchod zamestnancov, ktorých prítomnosť nie je nevyhnutná, a ich rodín; po útokoch na ropné zariadenie a letisko pribudli ďalšie obete.
„Húsíovia podporovaní Iránom čoraz častejšie útočia na Saudskú Arábiu vrátane civilných letísk a ďalšej kritickej infraštruktúry, čo si vyžiadalo civilné obete a vážne narušilo dopravu,“ uviedol hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Tommy Pigott. Nariadenie sa vzťahuje iba na Saudskú Arábiu.
Saudskoarabské ministerstvo energetiky medzitým oznámilo, že trosky zostreleného dronu, ktorý mieril na ropné pole Šajba neďaleko hraníc so Spojenými arabskými emirátmi (SAE), zabili Filipínca a Nepálca.
Ďalší dvaja ľudia utrpeli zranenia. „Pokus o útok si vyžiadal životy dvoch ľudí a ďalších dvoch zranil,“ uviedlo ministerstvo.
Pri ďalšom útoku na medzinárodné letisko v Dammáme zahynul jeden človek a osem ďalších utrpelo zranenia.
Húsíovia v posledných týždňoch výrazne zintenzívnili útoky na Saudskú Arábiu po rozpade prímeria v Jemene.
Zdroj: SITA.sk - USA sťahujú časť diplomatov zo Saudskej Arábie po sérii smrtiacich útokov © SITA Všetky práva vyhradené.
Spojené štáty nariadili zamestnancom svojho veľvyslanectva v Saudskej Arábii, ktorých prítomnosť nie je nevyhnutná, a ich rodinám, aby krajinu opustili po sérii smrtiacich útokov jemenských Húsíov na civilnú a energetickú infraštruktúru.
Čoraz častejšie útoky
„Húsíovia podporovaní Iránom čoraz častejšie útočia na Saudskú Arábiu vrátane civilných letísk a ďalšej kritickej infraštruktúry, čo si vyžiadalo civilné obete a vážne narušilo dopravu,“ uviedol hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Tommy Pigott. Nariadenie sa vzťahuje iba na Saudskú Arábiu.
Ropné pole aj letisko
Saudskoarabské ministerstvo energetiky medzitým oznámilo, že trosky zostreleného dronu, ktorý mieril na ropné pole Šajba neďaleko hraníc so Spojenými arabskými emirátmi (SAE), zabili Filipínca a Nepálca.
Ďalší dvaja ľudia utrpeli zranenia. „Pokus o útok si vyžiadal životy dvoch ľudí a ďalších dvoch zranil,“ uviedlo ministerstvo.
Pri ďalšom útoku na medzinárodné letisko v Dammáme zahynul jeden človek a osem ďalších utrpelo zranenia.
Húsíovia v posledných týždňoch výrazne zintenzívnili útoky na Saudskú Arábiu po rozpade prímeria v Jemene.
Zdroj: SITA.sk - USA sťahujú časť diplomatov zo Saudskej Arábie po sérii smrtiacich útokov © SITA Všetky práva vyhradené.
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