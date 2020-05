Šéf projektu NASA Doug Loverro rezignoval a to len týždeň pred odletom astronautov na ISS

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.5.2020 (Webnoviny.sk) - Šéf projektu amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) zameraného na vyslanie prvej ľudskej posádky do vesmíru z americkej pôdy od roku 2011 odstúpil zo svojho postu.NASA potvrdila, že Doug Loverro rezignoval v pondelok, zhruba týždeň pred začiatkom misie. Bob Behnken a Doug Hurley poletia na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) 27. mája vďaka rakete a kapsule z dielne súkromnej spoločnosti SpaceX Zatiaľ nezverejnili žiadnu oficiálnu správu, v ktorej by potvrdili dôvod odchodu. Pre portál Axios Loverro uviedol, že jeho rozhodnutie nemá žiaden súvis so spomínanou misiou. "Na sto percent verím, že táto misia bude úspešná," vyhlásil.Loverro nastúpil do funkcie v októbri. Na poste ho dočasne nahradí jeho doterajší zástupca Ken Bowersox.