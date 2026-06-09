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09. júna 2026

Po správe o páde amerického vrtuľníka pri Hormuzskom prielive Trump uviedol, že piloti sú v poriadku


Tagy: Americký prezident americký vrtuľník Blízky východ Havária vrtuľníka Hormuzský prieliv

Bezprostredne nebolo jasné, či bol vrtuľník Apache zostrelený, či išlo o mechanickú poruchu alebo o iný problém. Pri Hormuzskom ...



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trump_52245 676x451 9.6.2026 (SITA.sk) - Bezprostredne nebolo jasné, či bol vrtuľník Apache zostrelený, či išlo o mechanickú poruchu alebo o iný problém.


Pri Hormuzskom prielive sa zrútil americký vojenský vrtuľnik, ale dvaja piloti sú podľa prezidenta USA Donald Trumpa v poriadku a neutrpeli zranenia.

Bezprostredne nebolo jasné, či bol vrtuľník Apache zostrelený, či išlo o mechanickú poruchu alebo o iný problém. Informoval o tom denník New York Times s odvolaním sa na dvoch ľudí oboznámených s incidentom.

„Piloti sú v poriadku. Nikto sa nezranil,“ povedal v utorok novinárom Trump.

„Zajtra o tom vydáme správu,“ dodal americký líder. Nevyjadril sa však k tomu, čo mohlo byť príčinou incidentu.

Šéf Bieleho domu tiež povedal, že vyjednávači sú v „záverečných fázach“ rokovaní o mierovej dohode na Blízkom východe po tom, čo Irán a Izrael zastavili najnovšie nepriateľské akcie.



Fotogaléria k článku:




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Zdroj: SITA.sk - Po správe o páde amerického vrtuľníka pri Hormuzskom prielive Trump uviedol, že piloti sú v poriadku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident americký vrtuľník Blízky východ Havária vrtuľníka Hormuzský prieliv
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