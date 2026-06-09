|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 9.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Stanislava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. júna 2026
Po správe o páde amerického vrtuľníka pri Hormuzskom prielive Trump uviedol, že piloti sú v poriadku
Bezprostredne nebolo jasné, či bol vrtuľník Apache zostrelený, či išlo o mechanickú poruchu alebo o iný problém. Pri Hormuzskom ...
Zdieľať
9.6.2026 (SITA.sk) - Bezprostredne nebolo jasné, či bol vrtuľník Apache zostrelený, či išlo o mechanickú poruchu alebo o iný problém.
Pri Hormuzskom prielive sa zrútil americký vojenský vrtuľnik, ale dvaja piloti sú podľa prezidenta USA Donald Trumpa v poriadku a neutrpeli zranenia.
Bezprostredne nebolo jasné, či bol vrtuľník Apache zostrelený, či išlo o mechanickú poruchu alebo o iný problém. Informoval o tom denník New York Times s odvolaním sa na dvoch ľudí oboznámených s incidentom.
„Piloti sú v poriadku. Nikto sa nezranil,“ povedal v utorok novinárom Trump.
„Zajtra o tom vydáme správu,“ dodal americký líder. Nevyjadril sa však k tomu, čo mohlo byť príčinou incidentu.
Šéf Bieleho domu tiež povedal, že vyjednávači sú v „záverečných fázach“ rokovaní o mierovej dohode na Blízkom východe po tom, čo Irán a Izrael zastavili najnovšie nepriateľské akcie.
Zdroj: SITA.sk - Po správe o páde amerického vrtuľníka pri Hormuzskom prielive Trump uviedol, že piloti sú v poriadku © SITA Všetky práva vyhradené.
Pri Hormuzskom prielive sa zrútil americký vojenský vrtuľnik, ale dvaja piloti sú podľa prezidenta USA Donald Trumpa v poriadku a neutrpeli zranenia.
Bezprostredne nebolo jasné, či bol vrtuľník Apache zostrelený, či išlo o mechanickú poruchu alebo o iný problém. Informoval o tom denník New York Times s odvolaním sa na dvoch ľudí oboznámených s incidentom.
„Piloti sú v poriadku. Nikto sa nezranil,“ povedal v utorok novinárom Trump.
„Zajtra o tom vydáme správu,“ dodal americký líder. Nevyjadril sa však k tomu, čo mohlo byť príčinou incidentu.
Šéf Bieleho domu tiež povedal, že vyjednávači sú v „záverečných fázach“ rokovaní o mierovej dohode na Blízkom východe po tom, čo Irán a Izrael zastavili najnovšie nepriateľské akcie.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/utok-na-iran-a-napatie-na-blizkom-vychode-fotografie/">Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Po správe o páde amerického vrtuľníka pri Hormuzskom prielive Trump uviedol, že piloti sú v poriadku © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Talkshow Milana Kolcuna, Richard Müller u Havrana, glosátorská Sedem naživo aj Vychodisco v Tabačke
Talkshow Milana Kolcuna, Richard Müller u Havrana, glosátorská Sedem naživo aj Vychodisco v Tabačke
<< predchádzajúci článok
Washington zaradil spoločnosti Alibaba či BYD na zoznam firiem napojených na čínsku armádu
Washington zaradil spoločnosti Alibaba či BYD na zoznam firiem napojených na čínsku armádu