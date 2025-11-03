Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

03. novembra 2025

Po streľbe v Maduniciach vyšetrovateľ obvinil z viacerých trestných činov 57-ročného muža


Vyšetrovateľ kriminálnej polície v súvislosti s minulotýždňovou streľbou v Maduniciach v okrese Hlohovec vzniesol obvinenie 57-ročnému mužovi z okresu Piešťany. Obvinil ho zo spáchania trestných činov ...



policia policajne auto 676x487 3.11.2025 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ kriminálnej polície v súvislosti s minulotýždňovou streľbou v Maduniciach v okrese Hlohovec vzniesol obvinenie 57-ročnému mužovi z okresu Piešťany. Obvinil ho zo spáchania trestných činov ublíženia na zdraví a nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.


Teraz mu hrozí trest odňatia slobody až na 8 rokov. Obvinený muž je stíhaný na slobode. Obvinený muž podľa trnavskej krajskej polície v stredu 29. októbra v jednom z rodinných domov v obci Madunice pod vplyvom alkoholu pri neodbornej manipulácii so zbraňou, ktorú mal nelegálne, vystrelil.

Strela zasiahla mladého muža sediaceho v tej istej miestnosti na pohovke. Utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho hospitalizáciu v nemocnici. Do obce boli ihneď po prijatí oznámenia vyslané viaceré policajné hliadky, vrátane trnavskej Pohotovostnej motorizovanej jednotky, ako aj „kukláčov“ z Pohotovostného policajného útvaru. Policajti páchateľa krátko po skutku obmedzili na osobnej slobode, následne si vec prevzal vyšetrovateľ.


Zdroj: SITA.sk - Po streľbe v Maduniciach vyšetrovateľ obvinil z viacerých trestných činov 57-ročného muža © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Obvinenie Streľba Vyšetrovanie
