 Pondelok 3.11.2025
Denník - Správy
 Zo zahraničia

03. novembra 2025

V Ríme sa zrútila stredoveká veža, jeden človek je v kritickom stave, jeden zostal pod troskami



Stredoveká veža v centre Ríma, na ktorej prebiehali rekonštrukčné práce, sa v pondelok čiastočne zrútila. Z veže evakuovali troch robotníkov. Jedného z nich previezli v kritickom stave do nemocnice, uviedol pre ...



italy_medieval_tower_collapsed_43436 676x451 3.11.2025 (SITA.sk) - Stredoveká veža v centre Ríma, na ktorej prebiehali rekonštrukčné práce, sa v pondelok čiastočne zrútila. Z veže evakuovali troch robotníkov. Jedného z nich previezli v kritickom stave do nemocnice, uviedol pre AFP hovorca hasičov. Jeden robotník však zostal uväznený v troskách, povedal pre AFP predstaviteľ kancelárie starostu Ríma.


Časť veže Torre dei Conti sa zrútila krátko po 11:30. Veža sa nachádza v rušnej oblasti neďaleko Kolosea. Reportér AFP bol svedkom druhého čiastočného zrútenia veže asi o dve hodiny neskôr. Na miesto prišiel aj starosta Ríma Roberto Gualtieri a taliansky minister kultúry Alessandro Giuli.

Na veži, ktorá pochádza zo začiatku 13. storočia, prebiehala rekonštrukcia z prostriedkov Európskej únie.



Zdroj: SITA.sk - V Ríme sa zrútila stredoveká veža, jeden človek je v kritickom stave, jeden zostal pod troskami © SITA Všetky práva vyhradené.

