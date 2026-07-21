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21. júla 2026

Po tragických nehodách v Bratislavskom kraji polícia vyzýva motorkárov na opatrnosť – FOTO


Tagy: bratislavská policajná hovorkyňa Cyklisti Motorkári Nehody

Motorkárov ďalej vyzývajú, aby počas jazdy používali riadne upevnenú ochrannú prilbu a ochranný odev. Polícia v



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nehoda motorka 676x438 21.7.2026 (SITA.sk) - Motorkárov ďalej vyzývajú, aby počas jazdy používali riadne upevnenú ochrannú prilbu a ochranný odev.


Polícia v Bratislavskom kraji zaznamenala počas uplynulých dní dve tragické nehody motocyklistov. Jedna sa stala v nedeľu 19. júla na Pezinskej Babe, druhá v pondelok 20. júla medzi Malackami a Pernekom. Informovala o tom bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.

V nedeľu 29-ročný motorkár nezvládol riadenie a vo vysokej rýchlosti narazil do zvodidiel v ostrej zákrute. V dôsledku nárazu utrpel viaceré zranenia, ktorým na mieste nehody podľahol. V pondelok zahynul ďalší motorkár po zrážke s automobilom. Vozidlo sa po nehode vznietilo a motocyklista na mieste podľahol zraneniam.

V dôsledku týchto tragických udalostí motocyklistov vyzývajú, aby dodržiavali maximálnu povolenú rýchlosť, nejazdili pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, nepreceňovali svoje schopnosti, a tiež aby počítali s chybami ostatných účastníkov cestnej premávky. „Aj keď ste na hlavnej ceste, dbajte na zvýšenú opatrnosť pri prejazde križovatkami, predchádzajte len v úsekoch, kde je to dovolené, a najmä bezpečné a nepredchádzajte iné vozidlá sprava a nekľučkujte medzi nimi," upozorňuje polícia.

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Motorkárov ďalej vyzývajú, aby počas jazdy používali riadne upevnenú ochrannú prilbu a ochranný odev. „Berte do úvahy kvalitu vozovky, jej fyzikálne parametre a jazdné vlastnosti motocykla, buďte ohľaduplní voči ostatným účastníkom cestnej premávky," dodáva polícia.


Zdroj: SITA.sk - Po tragických nehodách v Bratislavskom kraji polícia vyzýva motorkárov na opatrnosť – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bratislavská policajná hovorkyňa Cyklisti Motorkári Nehody
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